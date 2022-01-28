Незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у листопаді 2021 року

Якщо у 2020 році нелегальна торгівля сигаретами становила 10%, то вже у листопаді 2021 року вона сягнула 20,4%.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані були оприлюднені під час круглого столу "Візія боротьби із нелегальною торгівлею та обігом тютюнових виробів у 2022 році", у якому взяли участь представники найбільших тютюнових компаній, правоохоронці, народні депутати представники асоціацій, експерти державних установ та органів.

За даними дослідницької компанії "Кантар", середньорічний показник нелегального ринку сигарет у 2021 році склав 16,9% або 8,4 млрд штук сигарет. А бюджети всіх рівнів не отримали від податкових зборів 15,4 млрд грн.





У структурі нелегального ринку 2,9% припадає на контрабанду, 6,6% - на підробки або пачки з підробленими акцизними марками, 10,9% - на незаконну торгівлю виробами, призначеними для експорту та продажу у магазинах безмитної торгівлі.

Левова частка незаконних сигарет - 62%, з тих, які нібито призначені для експорту або для продажу у магазинах Duty Free, марковані як такі, що вироблені на українських фабриках.

Контрабанда має незначний рівень, більшість з якої потрапляє в Україну із Білорусі. Також незаконні сигарети потрапляють в Україну з Молдови, ОАЕ, Росії та окупованих частин Донецької та Луганської областей.

"З 2011 року, коли компанія "Кантар" почала дослідження нелегального ринку сигарет, перший сплеск незаконної торгівлі відбувся у 2013 році. Наступного року він знизився після окупації частини Донбасу. До 2017 року частка нелегального ринку була однією з найнижчих у Європі. Але з різким підвищенням ставок акцизів незаконна торгівля знов почала зростати. З 2020 року зростання становить щоквартально 2%", - сказав представник компанії Imperial Tobacco Вадим Новосад.

Він повідомив також, що зараз у торгових точках можна часто зустріти сигарети вартістю менше 45 гривень за пачку, тоді як саме ця сума складає лише мінімальну суму податків, які підлягають сплаті із кожної пачки сигарет. Це свідчить про те, що з таких сигарет податки ймовірно не сплачуються, тому вони значно доступніші.

Серед методів боротьби з нелегальним ринком експерти ринку назвали повернення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, активізацію та системну роботу правоохоронців.

Наталія Фесюн, директор асоціації "Укртютюн", впевнена, що ситуацію неможливо змінити, допоки зберігатимуться високі темпи зростання акцизу на сигарети – щонайменше 20% щороку. Фесюн впевнена, що такі темпи треба уповільнити, бо вони значно перевищують рівень зростання доходів населення.