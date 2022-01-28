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Новини
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Незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у листопаді 2021 року

Якщо у 2020 році нелегальна торгівля сигаретами становила 10%, то вже у листопаді 2021 року вона сягнула 20,4%.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані були оприлюднені під час круглого столу "Візія боротьби із нелегальною торгівлею та обігом тютюнових виробів у 2022 році", у якому взяли участь представники найбільших тютюнових компаній, правоохоронці, народні депутати представники асоціацій, експерти державних установ та органів.

За даними дослідницької компанії "Кантар", середньорічний показник нелегального ринку сигарет у 2021 році склав 16,9% або 8,4 млрд штук сигарет. А бюджети всіх рівнів не отримали від податкових зборів 15,4 млрд грн.


Незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у листопаді 2021 року 01

У структурі нелегального ринку 2,9% припадає на контрабанду, 6,6% - на підробки або пачки з підробленими акцизними марками, 10,9% - на незаконну торгівлю виробами, призначеними для експорту та продажу у магазинах безмитної торгівлі.

Левова частка незаконних сигарет - 62%, з тих, які нібито призначені для експорту або для продажу у магазинах Duty Free, марковані як такі, що вироблені на українських фабриках.

Контрабанда має незначний рівень, більшість з якої потрапляє в Україну із Білорусі. Також незаконні сигарети потрапляють в Україну з Молдови, ОАЕ, Росії та окупованих частин Донецької та Луганської областей.

"З 2011 року, коли компанія "Кантар" почала дослідження нелегального ринку сигарет, перший сплеск незаконної торгівлі відбувся у 2013 році. Наступного року він знизився після окупації частини Донбасу. До 2017 року частка нелегального ринку була однією з найнижчих у Європі. Але з різким підвищенням ставок акцизів незаконна торгівля знов почала зростати. З 2020 року зростання становить щоквартально 2%", - сказав представник компанії Imperial Tobacco Вадим Новосад.

Незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у листопаді 2021 року 02

Він повідомив також, що зараз у торгових точках можна часто зустріти сигарети вартістю менше 45 гривень за пачку, тоді як саме ця сума складає лише мінімальну суму податків, які підлягають сплаті із кожної пачки сигарет. Це свідчить про те, що з таких сигарет податки ймовірно не сплачуються, тому вони значно доступніші.

Серед методів боротьби з нелегальним ринком експерти ринку назвали повернення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, активізацію та системну роботу правоохоронців.

Незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у листопаді 2021 року 03

Наталія Фесюн, директор асоціації "Укртютюн", впевнена, що ситуацію неможливо змінити, допоки зберігатимуться високі темпи зростання акцизу на сигарети – щонайменше 20% щороку. Фесюн впевнена, що такі темпи треба уповільнити, бо вони значно перевищують рівень зростання доходів населення.

цигарки (980) торгівля (1334)


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Топ коментарі
+9
Прикольно - сигарети подорожчали, а податки впали. Ігровий бізнес легалізували - а податків х.х. І хто ж це сидить на потоках? Порошенко?))
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28.01.2022 11:51
+9
"бАрьта с кантрабандой" по-зеленски..
сначала выгнать тютюнови компании из Украины, лишив людей работы а госбюджет - почти 1 млрд.долл доходов..
а потом - возглавить контрабанду и получать от нее доходы в свои офшоры..

И все это - под видоси о "кантрабандистов плохих пАбАроли, остались только честные - мои друзья"(с)зеленский
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28.01.2022 11:52
+3
Встановіть ціну 3 гривні за пачку і буде вам щастя.
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28.01.2022 11:55
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Прикольно - сигарети подорожчали, а податки впали. Ігровий бізнес легалізували - а податків х.х. І хто ж це сидить на потоках? Порошенко?))
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28.01.2022 11:51 Відповісти
Лукашенко
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28.01.2022 11:57 Відповісти
В грудні -січні СБУшники в Кропивницькому робили справжнє пекло . Просто конфіксковувався нелегал. Але український народ плював на слуг Зєїла. В більшості легальних тютюнових кіосків можна вільно купити безакциз правда дорожче. Ціна нелегалу виросла з 26 до30 гривень.
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28.01.2022 12:00 Відповісти
Они не боролись. Они просо подзаработали малехо денег. Король табачной контрабанды Холодов - близкий друг Зели и депутат СН. А по совместительству и кум Медведчука. Вот кого привели к власти идиоты. Поэтому и результат на лицо.
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28.01.2022 12:06 Відповісти
От для чого таке писати? Адже після легалізації грального бізнесу до бюджету України за 2021р. надійшло 127грн. (сто двадцять сім гривень). Вам мало?
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28.01.2022 12:50 Відповісти
"бАрьта с кантрабандой" по-зеленски..
сначала выгнать тютюнови компании из Украины, лишив людей работы а госбюджет - почти 1 млрд.долл доходов..
а потом - возглавить контрабанду и получать от нее доходы в свои офшоры..

И все это - под видоси о "кантрабандистов плохих пАбАроли, остались только честные - мои друзья"(с)зеленский
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28.01.2022 11:52 Відповісти
Встановіть ціну 3 гривні за пачку і буде вам щастя.
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28.01.2022 11:55 Відповісти
Сделайте пачку в 200 грн.и рынок весь уйдет в тень
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28.01.2022 11:58 Відповісти
Скоро зроблять, ще й такі сльозні підстави для цього знайдуть.
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28.01.2022 12:03 Відповісти
А чего вы хотели?? Так и должно было быть в стране с нищим населением...
Сигареты с акцизом в среднем 60 грн...контрабас в среднем 30 грн...
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28.01.2022 11:59 Відповісти
Влади змінюються, а політика продовжується.
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28.01.2022 12:01 Відповісти
Не наговаривайте на зеленую пошесть. Все согласно программы

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28.01.2022 12:03 Відповісти
Так понятно ж было, с уровнем дохода есть предельная планка, после нее - контрабас, курить меньше не стали .Полудурки облажили безмерно акцизом жидкости на вейп - он весь ушел в серую - в интернет, при этом получилось сберечь практически ценовую политику.
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28.01.2022 12:05 Відповісти
Та все верно - подымайте акциз дальше. Мы теперь почти непьющая страна. Будем и не курящая, и без бюджета. (какистократия рулит)
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28.01.2022 12:15 Відповісти
А "дов#ойобам" із Зе-команди, говорили. Не грайтеся далі з акцизом, продажі підуть в тінь. Ну ці ж "мамкіні економісти" просто необучаємі.
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28.01.2022 12:49 Відповісти
піднімайте акцизи ще вище та ще більше забороняйте паління
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28.01.2022 12:51 Відповісти
От ніби і не бідна людина а віддавати по 3000 щомісяця на цигарки жаба давить. Тому вже рік купую тютюн, гільзи і кручу свої. Зрозуміло що навіть уявити собі не міг що буду такою фігнею маятись. Але ж між 500 і 3000 різниця велика! Та й жінка вже звикла розраховувати на цю різницю. Тому сьогодні з мене до бюджету з тютюну не надходить взагалі нічого. Ну вони ж за це послідовно боролись! Якщо перекриють продаж тютюну то доведеться вирощувати свій. Для цього достатньо 1 сотки землі. Особливо якщо добряче вдобрити її попелом від кремації "рехформаторів".
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28.01.2022 14:35 Відповісти
 
 