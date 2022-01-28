Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, то нехай приїжджає в Москву або Сочі, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію стосунків, нехай приїжджає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
За його словами, Москва готова обговорювати з Зеленським нормалізацію відносин, але не Донбас, оскільки це "внутрішньоукраїнське питання".
"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, ми готові, нехай приїжджає в Москву, або Сочі", - йдеться в повідомленні.
Журналіст запитав Лаврова, чому РФ не спілкується із Зеленським.
"Він же наш вихованець, комсомолець колишній, вихованець "Першого каналу", - сказав журналіст.
"Він ще піаніст", - відповів глава МЗС РФ.
Топ коментарі
+28 Alexey Chernyavsky
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+28 Александр Бычик
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+22 Oljik
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1. Унижение не столько Зеленскому (ведь он был тогда актёром, комиком - он же не на должности Президента так развлекался), сколько украинским избирателям, которые за него проголосовали. Разумеется, думать надо, кого избираем. Но это не Лаврова собачье дело, а наше внутреннее.
2. Для министра иностранных дел любой страны, даже такой хамской, как россия, это недопустимое поведение, которое ему не забудут - то есть он вместо дипломатического продвижения интересов своей страны, "загоняет чёрта" в собеседника, злит его и вызывает шквал негативных эмоций (обиды и т.п.). То есть он действует против интересов службы. При этом хуже Украине он не делает, так как на рейтинг Зеленского в Украине и его восприятие за рубежом это не повлияет - эта тема не нова, всем известна и уже давно отыграна.
3. Такие ситуации для Украины - хорошо. Во-первых, прочищают мозги избирателям (хотя бы образованным), а во-вторых, возбуждают и у них, и, что сейчас немаловажно, у Зеленского ненависть к россии, что есть ещё одним предохранителем от каких-то "зрад" и "договорняков". Зеленский злопамятный и тепер будет себя вести себя с русскими в режиме, как говорят в Закарпатье, "ай зато" (назло).
Путин вон травил "анекдот" про дедушек, травил бабушку(Меркель) собаками - и шо? хамской страны говоришь? - да это не то слово, так шо Лавров хорошо что не снял штаны и не вылез на стол, а всего лишь смищно потроллил нашего "музыканта"(кстати номер нагло сплагиачен)
Лещенко, это вЫ?
Донбасс - это внутриукраинский вопрос, а Крым - внутрироссийский. Если шо, можем о погоде поговорить..
ахаха, вот это чувство юмора у этого "славянина"))) Теперь если Зеля даже поедет туда, то в качестве клоуна, насадки на руку Путина.
грамотно потроллил Мерин "музыканта")
Шкода що 73% не думали про те що Україна не одна на світі,і який імідж вона має зараз
Думаю, даже ему это понятно, хотя уже несколько сомневаюсь в этом!
"назад дороги нет !"
"Он еще пианист",
к сожалению, все чистая правда: "наголосували" 73%
а бывало и ***** на каряки вставало
І главний кінь вже проіржав пророче.
Допущений до облизання ти,
І можеш зазирнути хану в
очіСочі.
Коняка безмогла...
Але хай там і залишається!!!
чтобы ничего не оторвать.