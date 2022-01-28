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Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, то нехай приїжджає в Москву або Сочі, - Лавров

Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, то нехай приїжджає в Москву або Сочі, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію стосунків, нехай приїжджає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

За його словами, Москва готова обговорювати з Зеленським нормалізацію відносин, але не Донбас, оскільки це "внутрішньоукраїнське питання".

"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, ми готові, нехай приїжджає в Москву, або Сочі", - йдеться в повідомленні.

Журналіст запитав Лаврова, чому РФ не спілкується із Зеленським.

"Він же наш вихованець, комсомолець колишній, вихованець "Першого каналу", - сказав журналіст.

"Він ще піаніст", - відповів глава МЗС РФ.

Читайте також: Лавров пригрозив США розривом відносин у разі запровадження санкцій проти Путіна та відключення РФ від SWIFT

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Лавров Сергій (1610) путін володимир (24088) росія (65925)


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Топ коментарі
+28
Да пусть там и остается.
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28.01.2022 11:52
+28
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28.01.2022 12:00
+22
Моцква - то незаконний самострой. - довідка Киїівського БТІ.)))
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28.01.2022 12:02
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А що, з ботоксним штуцером тільки два бункери на весь мордор?
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28.01.2022 12:19 Відповісти
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28.01.2022 12:22 Відповісти
До вас вже один "лігітімний " поїхав і х#р знає що там напідписував...Чуркін сам читав о "просьбе ху#ло ввєді".... Тому нехай клоун гастролює лише по цивілізованим країнам...
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28.01.2022 12:25 Відповісти
Хотят Зелупского обработать по полной и поставить перед фактом или будет работать на Москву как Януковощ или зароют прямо на месте и никто ничего не сделает.
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28.01.2022 12:25 Відповісти
Конечно, намёки унизительные про пианино (известный номер в "Вечернем квартале", где Зеленский с ещё одним актёром типа руки подняли, а клавиши на пианино нажимались, т. е. понятно чем, тем более при снятых штанах). Но хотелось бы дать пару ремарок :

1. Унижение не столько Зеленскому (ведь он был тогда актёром, комиком - он же не на должности Президента так развлекался), сколько украинским избирателям, которые за него проголосовали. Разумеется, думать надо, кого избираем. Но это не Лаврова собачье дело, а наше внутреннее.

2. Для министра иностранных дел любой страны, даже такой хамской, как россия, это недопустимое поведение, которое ему не забудут - то есть он вместо дипломатического продвижения интересов своей страны, "загоняет чёрта" в собеседника, злит его и вызывает шквал негативных эмоций (обиды и т.п.). То есть он действует против интересов службы. При этом хуже Украине он не делает, так как на рейтинг Зеленского в Украине и его восприятие за рубежом это не повлияет - эта тема не нова, всем известна и уже давно отыграна.

3. Такие ситуации для Украины - хорошо. Во-первых, прочищают мозги избирателям (хотя бы образованным), а во-вторых, возбуждают и у них, и, что сейчас немаловажно, у Зеленского ненависть к россии, что есть ещё одним предохранителем от каких-то "зрад" и "договорняков". Зеленский злопамятный и тепер будет себя вести себя с русскими в режиме, как говорят в Закарпатье, "ай зато" (назло).
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28.01.2022 12:33 Відповісти
так на то и расчет - обосрать, так как Зеле и так никто не даст...... "сдать"
Путин вон травил "анекдот" про дедушек, травил бабушку(Меркель) собаками - и шо? хамской страны говоришь? - да это не то слово, так шо Лавров хорошо что не снял штаны и не вылез на стол, а всего лишь смищно потроллил нашего "музыканта"(кстати номер нагло сплагиачен)
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28.01.2022 12:47 Відповісти
Дивуватись нічому. Хрущов власним черевиком по трибуні ООН вимагав уваги. То їх стиль. Імперія Зла. Азіопа.
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28.01.2022 12:56 Відповісти
ВЫ ,порохоботское племя ! Отрабатываете свои гроши ?! Ведь никто туда не поедет ! Так живо комментируете слова сивого мерина на котором клейма негде ставить... А Вам не кажется, что тем самым подыгрываете Лаврову и Параше ?! "Патриоты" хреновы !
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28.01.2022 12:33 Відповісти
б*же, так мож*д новость не предполагает шоп кто то ехал на парашу? не? новость это шоп прочитать, а не - ты заПо, а тызаЗе
Лещенко, это вЫ?
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28.01.2022 12:43 Відповісти
Лапоть, успакойси. Твой Членограй если туда и не поедет, то только потому, что народ ему не позволит этого сделать. А нариду, как ти лучше продолжать смотреть "Сваты" и жрать оливье с шашлыками. Это лучшая помощь Украине, что вы можете сделать в данных условиях.
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28.01.2022 12:47 Відповісти
хороше мисто для переговорив Гаага
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28.01.2022 12:34 Відповісти
Встретить его там с хлебом-солью и новичком!
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28.01.2022 12:37 Відповісти
Добро пожаловать, дорогой товарищ. Только ты ж понимаешь:
Донбасс - это внутриукраинский вопрос, а Крым - внутрироссийский. Если шо, можем о погоде поговорить..
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28.01.2022 12:39 Відповісти
Ага обсудить вопрос по чём в Одессе рубероид.
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28.01.2022 12:50 Відповісти
"Он еще пианист", - ответил глава МИД РФ. Источник: ||||||||||||||

ахаха, вот это чувство юмора у этого "славянина"))) Теперь если Зеля даже поедет туда, то в качестве клоуна, насадки на руку Путина.
грамотно потроллил Мерин "музыканта")
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28.01.2022 12:41 Відповісти
и не Крым?)
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28.01.2022 12:42 Відповісти
"Нехай Зеленський приїжджає в Москву або Сочі." И, как говорится , -С ВЕЩАМИ.
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28.01.2022 12:43 Відповісти
Якщо Членограй поїде до окупанта, то хай там й залишається, тому що йому тут й прихлопнуть кришку піаніно.
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28.01.2022 12:44 Відповісти
Езжай зеля езжай и больше назад не возвращайся!
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28.01.2022 12:50 Відповісти
😁😁😁😁😁 Про піаніста було жорстко. 😆 Так навіть Порошенко собв не дозволив на прес-конференції у апеляційному суді. 😊
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28.01.2022 12:50 Відповісти
Це те як його сприймають,а він ще хотів там з кимсь домовлятись..вони від нього чекають 1-2підписи під всімя їх бажаннями...політичний нуль
Шкода що 73% не думали про те що Україна не одна на світі,і який імідж вона має зараз
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28.01.2022 13:40 Відповісти
Знаешь,тупая лошадь,пусть едет ...с концами
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28.01.2022 12:54 Відповісти
А лучше ты со своим концом свали на хрен!!
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28.01.2022 13:17 Відповісти
Я ещё зескот не спрашивала))))все,вы "хромые утки" для всех и вся -можешь утопиться по этому поводу
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28.01.2022 13:49 Відповісти
В таком случае, имеет смысл ехать сразу (безвозвратно) в Ростов!
Думаю, даже ему это понятно, хотя уже несколько сомневаюсь в этом!
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28.01.2022 12:55 Відповісти
https://youtu.be/XDbqe7xP0xw Жадан і Собаки - Вова
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28.01.2022 13:04 Відповісти
Пусть едет, но с концами
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28.01.2022 12:59 Відповісти
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28.01.2022 13:00 Відповісти
и завязанные рельсы, как в дембильском альбоме:
"назад дороги нет !"
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28.01.2022 13:03 Відповісти
"Он же наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник "Первого канала",
"Он еще пианист",

к сожалению, все чистая правда: "наголосували" 73%
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28.01.2022 13:05 Відповісти
А вот комсомольцем он не был! Комсомол накрылся медным тазом в 1991г : писькограю было 13 лет. Не успел.
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28.01.2022 13:14 Відповісти
Он в театральном кружке играл пионера Павлика
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28.01.2022 13:18 Відповісти
Напевно, якщо Зеленський погодиться, то диппочтою буде передано наступний протокол доступу до ХАна -Путіна. " Проситель мусить підповзти з ярмом на шиї до Хана-Путін, поцілувати його черевик і смирно ждади, лежачи ниць, на волю Хана. Ми слідували цьому протоколу майже 400 років а тому дуже щепетильні в цій церемонії. Не сердіть Всемогущого. "
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28.01.2022 13:07 Відповісти
А может в Оман снова чтобы не палиться ?
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28.01.2022 13:07 Відповісти
Я за это не голосовал, но почему мне стыдно?
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28.01.2022 13:12 Відповісти
так ты тупой!! Я тоже не голосовал но я горжусь !!! И страной и президентом!
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28.01.2022 13:18 Відповісти
Это ты тупой. Не мешай в одну кучу "страну" и "президента".
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28.01.2022 13:26 Відповісти
случается и конь спотыкается..

а бывало и ***** на каряки вставало

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28.01.2022 13:15 Відповісти
А подрочить тебе не надо лошадь????? Черти Гулаговские !!! Еще Президент Украины к вам пи....торам не ездил!!!
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28.01.2022 13:16 Відповісти
ты хочешь подрочить лошади ?зебилы такие дебилы...
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28.01.2022 13:54 Відповісти
Ага !!!Мечтаю Валерия- не разу не пробовал!!! Мы Дебилы - мы такие!!!! А ты слюни пальчик с...ка!
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28.01.2022 13:57 Відповісти
А я с тобой и пианистом ехать к лошади не собираюсь -так что все сами )))
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28.01.2022 14:02 Відповісти
Ок!!! Приеду расскажу, как все было!!! Хорошего дня!!!
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28.01.2022 14:06 Відповісти
Ой, не только ехать,он и на коленки встать перед путлером мечтает ,еще с 19 года.
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28.01.2022 13:58 Відповісти
Опа! У вовчика приглос на корпоратив в сауне нарисовался! Бабла срубит.
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28.01.2022 13:18 Відповісти
У кцапур така тактика ще з часів далекого їх предка Бату-хана- заманювати ватажків народів, які траплялись на шляху орди, і тримати їх як заручників. Це зокрема князь Данило Галицький, православні патріари і митрополити. А найвеличніший в Києві боїться вийти в люди-годі говорити зараз про візит до московії. Там ***** буде йому цноту ламати.
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28.01.2022 13:18 Відповісти
Нужно назначить встречу на острове Змеином.
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28.01.2022 13:21 Відповісти
Лучше в Сочи, от замка не далеко!
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28.01.2022 13:35 Відповісти
Це сталось ! Молили зе-кроти,
І главний кінь вже проіржав пророче.
Допущений до облизання ти,
І можеш зазирнути хану в очі Сочі.
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28.01.2022 13:37 Відповісти
А можэдо Львову?
Коняка безмогла...
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28.01.2022 13:37 Відповісти
Ты, Лавров, конечно урка знатный. Но должен знать, что "стрЕлки" назначаются всегда на нейтральной территории.

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28.01.2022 13:38 Відповісти
Хай їде…
Але хай там і залишається!!!
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28.01.2022 13:40 Відповісти
Вова, не едь. А то трусы новичком намажут. И пипка отпадет. Как тогда играть на пианино?
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28.01.2022 13:41 Відповісти
А може до Лаврова додому в Нью Йорк?!
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28.01.2022 13:52 Відповісти
для верифікації поїздки Буба скличе когорту зелених і поставить питання руба - так їхати мені чи не їхати. і хто з ним, і нгіхто крім єрмака не погодився.
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28.01.2022 14:11 Відповісти
Так хай їде сучьониш та й не повертається
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28.01.2022 14:22 Відповісти
Пофігу мені на Зеленського - я за нього не голосував, та ба більше - відмвляв знайомих, які хотіли його обрати. Але я дуже задоволенний скигленням місцевої вати та рашистів за поребрика, які очікували, що "пісяніст" здасть національні інтереси та буде домовлятись із рашиками. Хєр вам - кукіш, мокшанє. Тепер вата каже, що Зеленський навіть гірше Порошенка та ще більший русофоб ))). Тому моя думка така: що не робиться, то краще для України і гірше для московії, можливо, на даному етапі Зеленський як компроміс та обман для вати ще непоганий варіант. Хай записує відосики красиві та добуває термін, а ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ нам не треба. Бо що хочуть всі ці тролі номерні та продажні журнашлюхи ахметівські - ім треба Майдан 3, ось тоді і почнеться війна та сепарація земель по Дніпро. Всім же видно, як хочуть анархії та безвладдя в Україні. Єднаємось навколо України, а не президента, не допустимо ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ.
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28.01.2022 14:27 Відповісти
Зе сцыкун, и это неоспоримый факт. На его месте я на пианиста так бы ответил про москву и сочи, что калантарян десять раз пожалел бы о своих словах. Надругался бы над лошадью со всей западной империалистической ненавистью..) И базой НАТО прибил бы сверху..)
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28.01.2022 14:41 Відповісти
На хрін треба нормалізація з цапами?Краще з розумними мати діло, ніж з дурними цапами.
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28.01.2022 14:42 Відповісти
Время играет против России. Непосильные военные расходы, нищета, низкий уровень жизни, санкции, которые разрушают без того слабую экономику. Россия скоро распадется. Зеленскому нет смысла ехать в Москву. Это кацапам необходимо ехать в Киев, упрашивать Зеленского взять назад Крым и Донбасс, всячески ублажать, тереться возле ноги, скулить.
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28.01.2022 14:56 Відповісти
А Лавров на пианино уже не сыграет.
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28.01.2022 15:33 Відповісти
Игралкой можно побить по барабану, но не сильно,
чтобы ничего не оторвать.
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28.01.2022 15:34 Відповісти
пусть едет. может бедоносец принесет пользу Украине. кремль взорвет, пукина засмешит, так что плешивый захлебнется своей желчью и сдохнет, в крайнем случае зеленая плесень останется на московских болотах и Украина будет свободная от предателя по имени зеленая гнида.
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28.01.2022 15:46 Відповісти
В Орду на поклон, ярмо приміряти...
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28.01.2022 16:19 Відповісти
Обратно оно уже не долетит, стингеров у нас ухватает
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28.01.2022 16:23 Відповісти
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28.01.2022 19:20 Відповісти
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