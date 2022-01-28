Повідомлення у ЗМІ щодо якогось конфлікту під час розмови Байдена та Зеленського є недостовірними, - Кулеба
Повідомлення у ЗМІ щодо конфлікту, який стався під час телефонної розмови президентів США та України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського є недостовірними, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Розмова президентів учора була тривала, відверта і конструктивна. Усі ключові позиції з боку Сполучених Штатів щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України та підтримки України конкретною допомогою були підтверджені. Повідомлення у ЗМІ щодо напруги та якогось конфлікту, який стався вчора, є недостовірними", - сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову з Байденом.
Зеленський у розмові з американським колегою заявив, що Україна готова до зустрічі нормандського формату на рівні лідерів у найближчому майбутньому.
Водночас Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну.
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Но мудрий лидор разоблачил козни заокенских поджигателей войни. Славимо его.
а то это был бы уже сюр
Англосаксы подобного не прощают.
Премия Дарвина нашла своего героя!
С вероятностью 100% Зе может даже и не мечтать о втором сроке.
Там и так антирейтинг больше 50%, а с 20% поддержки малограмотного избирателя - шансов нет.
Зе умудрился посраться с западом, с фопами, с инвесторами, с украинцами.
И хоть Зе тщательно избегал сор с Путлером - российский совок его органически ненавидит. Ну не может комик быть президентом в совке по определению.
Аут. Зе не нужен никому кроме его кукловодов, которые для своей будущей безопасности начнут дистанционироваться от токсичной фигуры.
При таких розкладах які зараз є, напевне було б правильніше перейти в режим перемир'я і об'єднатись всім українцям.
Я типу порохобот, але на даний момент моя думка така.
Він поза грою.
Зебілів і вождя їхнього чмирити до останнього- це нікому, крім зелених, не зашкодить.
Єдине раціональне - на вила його і подалі від влади.
Так що перший крок має зробити ЄрЗе К******.