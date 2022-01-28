Повідомлення у ЗМІ щодо якогось конфлікту під час розмови Байдена та Зеленського є недостовірними, - Кулеба

Повідомлення у ЗМІ щодо конфлікту, який стався під час телефонної розмови президентів США та України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського є недостовірними, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розмова президентів учора була тривала, відверта і конструктивна. Усі ключові позиції з боку Сполучених Штатів щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України та підтримки України конкретною допомогою були підтверджені. Повідомлення у ЗМІ щодо напруги та якогось конфлікту, який стався вчора, є недостовірними", - сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову з Байденом.

Зеленський у розмові з американським колегою заявив, що Україна готова до зустрічі нормандського формату на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

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Водночас Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну.