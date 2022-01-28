УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6793 відвідувача онлайн
Новини
3 390 33

Повідомлення у ЗМІ щодо якогось конфлікту під час розмови Байдена та Зеленського є недостовірними, - Кулеба

Повідомлення у ЗМІ щодо якогось конфлікту під час розмови Байдена та Зеленського є недостовірними, - Кулеба

Повідомлення у ЗМІ щодо конфлікту, який стався під час телефонної розмови президентів США та України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського є недостовірними, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розмова президентів учора була тривала, відверта і конструктивна. Усі ключові позиції з боку Сполучених Штатів щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України та підтримки України конкретною допомогою були підтверджені. Повідомлення у ЗМІ щодо напруги та якогось конфлікту, який стався вчора, є недостовірними", - сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову з Байденом.

Зеленський у розмові з американським колегою заявив, що Україна готова до зустрічі нормандського формату на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова "українського високопосадовця" про те, що вона "пройшла не добре"

Водночас Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну.

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24263) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Да вы уже достали всех своей клоунадой квартальной.
показати весь коментар
28.01.2022 11:54
+7
подлая Америка хотела стравить братские народи обвинив расеюшку в подготовке вторжения.
Но мудрий лидор разоблачил козни заокенских поджигателей войни. Славимо его.
показати весь коментар
28.01.2022 12:07
+6
Только почему-то сам стоит раком, пытаясь заглянуть через плечо в глаза хлу.
показати весь коментар
28.01.2022 12:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да вы уже достали всех своей клоунадой квартальной.
показати весь коментар
28.01.2022 11:54 Відповісти
подлая Америка хотела стравить братские народи обвинив расеюшку в подготовке вторжения.
Но мудрий лидор разоблачил козни заокенских поджигателей войни. Славимо его.
показати весь коментар
28.01.2022 12:07 Відповісти
Поки американська сторона не спростувала заяву Кульбаби...
показати весь коментар
28.01.2022 11:55 Відповісти
CNN не вернула бы репортаж на сайт не имея 100% синхрона для подтверждения. У Зели в окружении сплошные дебилы.
показати весь коментар
28.01.2022 12:11 Відповісти
Кулеба - не дебіл. Він просто мусить робити свою роботу. Як асенізатор. Ну, а на такій роботі дуже легко обляпатись; і буває, що таке є невідворотнім.
показати весь коментар
28.01.2022 12:32 Відповісти
Можна подумать..
показати весь коментар
28.01.2022 11:55 Відповісти
На Рамблері вже смакують цю новину.
показати весь коментар
28.01.2022 11:59 Відповісти
Та да,іздержки перевода!
показати весь коментар
28.01.2022 11:58 Відповісти
Ах моська, знать, она сильна, что лает на слона
показати весь коментар
28.01.2022 12:02 Відповісти
Думаю шмаркля отримав п...лєй.
показати весь коментар
28.01.2022 12:04 Відповісти
Зеленский любого раком поставит ,Зеленский молодец ,любо-дорого смотреть на Человека !
показати весь коментар
28.01.2022 12:05 Відповісти
Только почему-то сам стоит раком, пытаясь заглянуть через плечо в глаза хлу.
показати весь коментар
28.01.2022 12:09 Відповісти
Да ,Барыга он такой ,ещё гад руку тому ***** жал и обнимал ...
показати весь коментар
28.01.2022 12:37 Відповісти
ЗЕленского как крольчиху, приглашают на территорию клетки кроля-осеменителя, чтоб его там не стесняясь, вые##@ть и выбить все нужные им уступки. Только что Лавров пригласил его в Сочи
показати весь коментар
28.01.2022 12:11 Відповісти
Сурьёзно ? Лавров в Сочи пригласил ? А ну-ка глянь в окно ,то не Зеленский там в Сочи к Лаврову едет ...
показати весь коментар
28.01.2022 12:34 Відповісти
Честно, я не понимаю что у таких людей в голове. Сам факт подобной "новости" играет на руку кацапской свиноте. Там, где должны быть бескомпромиссная решимость и солидарность, зелень умудряется оподливиться.
показати весь коментар
28.01.2022 12:07 Відповісти
ну так и вброс может быть кацапскими свинособаками, война то идет во всех плоскостях и в первую очередь в информационной
показати весь коментар
28.01.2022 12:16 Відповісти
надеюсь это так и есть и сам шум создан запоребриковыми рабами...
а то это был бы уже сюр
показати весь коментар
28.01.2022 12:11 Відповісти
Якби він цього не сказав, я й не знав би, що такі чутки були лол.
показати весь коментар
28.01.2022 12:12 Відповісти
Да поздно пить боржоми, когда фатальная ошибка уже совершена.
Англосаксы подобного не прощают.
Премия Дарвина нашла своего героя!
С вероятностью 100% Зе может даже и не мечтать о втором сроке.
Там и так антирейтинг больше 50%, а с 20% поддержки малограмотного избирателя - шансов нет.
Зе умудрился посраться с западом, с фопами, с инвесторами, с украинцами.
И хоть Зе тщательно избегал сор с Путлером - российский совок его органически ненавидит. Ну не может комик быть президентом в совке по определению.
Аут. Зе не нужен никому кроме его кукловодов, которые для своей будущей безопасности начнут дистанционироваться от токсичной фигуры.
показати весь коментар
28.01.2022 12:13 Відповісти
Я думаю, що поки тимчасово потрібно знизити градус тиску на Зеленського.
При таких розкладах які зараз є, напевне було б правильніше перейти в режим перемир'я і об'єднатись всім українцям.

Я типу порохобот, але на даний момент моя думка така.
показати весь коментар
28.01.2022 12:16 Відповісти
Зелений пусте місце для Заходу, РФ і для українців.
Він поза грою.
Зебілів і вождя їхнього чмирити до останнього- це нікому, крім зелених, не зашкодить.
показати весь коментар
28.01.2022 12:27 Відповісти
Думаю що пора трохи мізки вмикати і починати думати більш раціонально.
показати весь коментар
28.01.2022 12:38 Відповісти
Занадто вже гидке це зелене лайно.
Єдине раціональне - на вила його і подалі від влади.
показати весь коментар
28.01.2022 13:44 Відповісти
так, але умовою такого перемир'я та об'єднання не може бути посадка Пороха в СІЗО, та навіть його переслідування по черговій надуманій кримінальній справі. Не може бути умовою і обмеження прав та дій проукраїнської, продержавної опозиції.
Так що перший крок має зробити ЄрЗе К******.
показати весь коментар
28.01.2022 12:37 Відповісти
Да вони вже дали задню.
показати весь коментар
28.01.2022 12:39 Відповісти
Який "тиск". Він тупо не хоче виконувати обовязки президента і головнокомандувача. Фінансування ВСУ не збільшено, ракетна програма в жопі, оборонні підприємства стоять без замовлень, хамство Байдену і Заходу, доламує малий бізнес. І це якраз питання до ОП, бо фракція Слуга народу це просто "зелені кнопки" без мізків, в мене таке враження, що їх спецом так відбирали.
показати весь коментар
28.01.2022 13:12 Відповісти
Стиль Ермака ! Ермак с Руди договаривались об атаке на Байдена, Трамп приостановил военную помощь,Зе получил поганяло Моника за низкий старт, все смеялись, Ермак в дураках. 2022 год Зе уже на кукане в Ермака, америкосы оснащают ВСУ, обьемы обговорили заранее, В Париже Дима Манкурт передал втык -поставки да еще в таких количествах обездвижили ВС РФ, Ермак опять в дураках. Надо поссорить. Синхронно адепты Трампа начали требовать записи. А сюжет то как закручен - зе виговорил Байдену за расскачивание лодки и вредности его заявлений для экономики страны. Это когда Зе так умничал. И Ермак опять в дураках. Но один вопрос так и просится, а если там зеля в состоянии лотоса.
показати весь коментар
28.01.2022 12:20 Відповісти
ну дерьмак не совсем в дураках .... пока бриты и америкосы снаряжали нам борты , он под этот шумок успел приобрести в Лондоне шикарные апартаменты !! война войной как говориться .... .. скоро все должно публично вылезти .
показати весь коментар
28.01.2022 13:28 Відповісти
похоже - Байден в очередной раз Зелю мордой по радиатору возюкал
показати весь коментар
28.01.2022 12:21 Відповісти
Що там, пане Кулеба, у вашого патрона вже здають нерви і він переходить до відкритого саботажу і нищення України.
показати весь коментар
28.01.2022 13:07 Відповісти
Зе предатель ! А у них может быть всё. Накурился, накололся, обосрался и дрожащим голосом прпогундявил то что ему написал ху.ло
показати весь коментар
28.01.2022 13:56 Відповісти
 
 