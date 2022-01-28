Не розумію, чому Разумков "приватизовує" нардепа "Слуги народу" Воронька, - Арахамія. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ексспікер ВР та нардеп Дмитро Разумков нібито "привласнив" нардепа Олега Воронька.

Про це нардеп заявив в коментарі Цензор.НЕТ.

"А чому Разумков взагалі про мого депутата вимагає щось. Це ж депутат "Слуги народу". Він може входити ще до двухсот МФО, чому пан Разумков взагалі приватизовує депутата "Слуги народу", - сказав він.

За словами Арахамії, він зателефонував Воронько та висловив йому свою готовність взяти його на поруки.

"Це наш депутат, я не розумію, чому Разумков намагається привласнити депутата "Слуги народу". Я знаю, що у пана Воронько була ситуація з НАЗК, йому там нарахували 130 чи скільки мільйонів, походження яких він не зміг пояснити. Після того був суд і він в суді спростував цю інформацію і його справу не було передано в НАБУ, це я в новинах читав", - пояснив глава фракції монобільшості.

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"На скільки сьогодні в новинах я прочитав про ДБР. На скільки я зрозумів, то йому інкримінують підробку документів. НАЗК має безліч претензій до депутатів всіх, до мене особисто. В мене суд скоро буде проти НАЗК. Я заплатив 156 тис. грн за послуги відомої компанії, яка спеціалізується на захисті політиків, які судяться з НАЗК. Потім окремо судитимусь з паном Новіковим (глава НАЗК. - Ред.) особисто. Вимагатиму від нього моральну шкоду", - додав парламентар.

Як повідомлялося, 28 січня ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика".

Керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков закликає спікера та парламентські фракції викликати керівника ДБР Олексія Сухачова до Верховної Ради.

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