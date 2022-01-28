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Не розумію, чому Разумков "приватизовує" нардепа "Слуги народу" Воронька, - Арахамія. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ексспікер ВР та нардеп Дмитро Разумков нібито "привласнив" нардепа Олега Воронька.

Про це нардеп заявив в коментарі Цензор.НЕТ.

"А чому Разумков взагалі про мого депутата вимагає щось. Це ж депутат "Слуги народу". Він може входити ще до двухсот МФО, чому пан Разумков взагалі приватизовує депутата "Слуги народу", - сказав він.

За словами Арахамії, він зателефонував Воронько та висловив йому свою готовність взяти його на поруки.

"Це наш депутат, я не розумію, чому Разумков намагається привласнити депутата "Слуги народу". Я знаю, що у пана Воронько була ситуація з НАЗК, йому там нарахували 130 чи скільки мільйонів, походження яких він не зміг пояснити. Після того був суд і він в суді спростував цю інформацію і його справу не було передано в НАБУ, це я в новинах читав", - пояснив глава фракції монобільшості.

Читайте: Разумков про бійку Дмитрука в Одеській міськраді: Він "повівся" на провокацію. Нардеп призупинив діяльність в "Розумній політиці"

"На скільки сьогодні в новинах я прочитав про ДБР. На скільки я зрозумів, то йому інкримінують підробку документів. НАЗК має безліч претензій до депутатів всіх, до мене особисто. В мене суд скоро буде проти НАЗК. Я заплатив 156 тис. грн за послуги відомої компанії, яка спеціалізується на захисті політиків, які судяться з НАЗК. Потім окремо судитимусь з паном Новіковим (глава НАЗК. - Ред.) особисто. Вимагатиму від нього моральну шкоду", - додав парламентар.

Як повідомлялося, 28 січня ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика".

Керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков закликає спікера та парламентські фракції викликати керівника ДБР Олексія Сухачова до Верховної Ради.

Також читайте: ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Разумков вже заявив, що звинувачення "притягнуті за вуха". ФОТОрепортаж

Автор: 

Арахамія Давид (1106) Разумков Дмитро (1528) Воронько Олег (4)


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Топ коментарі
+12
Арахамія чомусь вважає що "право на монополію" має тільки "ЗЕ-шобло"?
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28.01.2022 12:30
+11
твое у тебя только говно в штанах
депутат - народный
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28.01.2022 12:49
+10
При Порошенку такої х-ні не було. Взагалі ще такого не було. А що ви хотіли?
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28.01.2022 12:23
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абизяна сама не прочь залезть на сладенького?
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28.01.2022 12:17 Відповісти
Фракция говномесов, как и найвеличніший, который лёг под д'ермака...
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28.01.2022 12:56 Відповісти
Арахамия в принципе прав, не думал что когда либо это скажу.
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28.01.2022 12:20 Відповісти
При Порошенку такої х-ні не було. Взагалі ще такого не було. А що ви хотіли?
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28.01.2022 12:23 Відповісти
Порошенко янгол не порочний.
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28.01.2022 12:35 Відповісти
Це тому ви обрали відвертих чортів?
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28.01.2022 12:39 Відповісти
Тому що "відверті чорти" все таки кращі від прихованого чорта Порошенка...
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28.01.2022 12:44 Відповісти
Я у ваших інфернальних уподобаннях нічого не розумію. Вибачте.
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28.01.2022 13:11 Відповісти
Коли я голосував ти свічку тримав чи направляв?
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28.01.2022 12:44 Відповісти
Свічку тримав Коломойський, а направляла Мосійчук.
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28.01.2022 13:13 Відповісти
Так ти що каліка? А я ще й сам справляюсь.
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28.01.2022 13:15 Відповісти
Ви мені нагадуєте Ківу. Він теж сам справляється.)))
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28.01.2022 13:28 Відповісти
Я тобі не можу нікого нагадувати бо не такий як ти блакитний і ківами не цікавлюсь.Якщо в тебе щось з ківою то вітаю.
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28.01.2022 13:32 Відповісти
Всі твої коментарі одною гіфкою. Хрипло дякую!
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28.01.2022 13:40 Відповісти
Тож світлина твого обранця.
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28.01.2022 13:42 Відповісти
Досить вже ганаяти лисого. Іди допоможи мамі посуд мити.
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28.01.2022 13:46 Відповісти
Побачиш лисого,йому й скажеш.
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28.01.2022 14:49 Відповісти
Зараз третя світова на носі, маємо те що маємо.
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28.01.2022 12:41 Відповісти
"сказочная зе- хламиндия"!......тьфу уже выгнанный депутат "приватизирован "фрикцией" служивых подстилок"???!!! отакои!!! видно рейтинг давно упал за минус 50%.....
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28.01.2022 12:20 Відповісти
Інституцію парламентаризма розвалено зеленою шоблою. Вони вже не стісняються говорити про депутатів як про приватну власність. Це ПЦ.
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28.01.2022 12:22 Відповісти
От при полубію був парламентаризм,коли щось треба було протиснуть то перенголосовували доки не приймуть кнопкодави,і всі 25 років запроваджували сенсорну кнопку.
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28.01.2022 13:03 Відповісти
Як що зібрати в купу мізки 50-ти зе-депутатів, то вийде пів-Парубія.)
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28.01.2022 13:14 Відповісти
Ну ви ж приватизували цілу країну і думаєте що так буде вічно, чому Разумкову не можна, тим більше, у нього одного, напівватана-напіврига, мізків більше, ніж у всієї вашої фракції (із Зеленським разом) узятих.
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28.01.2022 12:22 Відповісти
Арахамія чомусь вважає що "право на монополію" має тільки "ЗЕ-шобло"?
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28.01.2022 12:30 Відповісти
каждый пытается среди новичков
стать Разумковым среди дурачков
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28.01.2022 12:32 Відповісти
Оказывается слуг можно просто покупать или приватизировать.
Это ж не люди, это просто организмы
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28.01.2022 12:34 Відповісти
Швидше за все це зебєніни ходячі кнопки.
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28.01.2022 13:06 Відповісти
Ха..Притом простейшие,типа инфузории Безуглой.
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28.01.2022 15:02 Відповісти
Ой-вейб мужчинки депутатика не поделили. Ещё в косы друг другу вцепитесь.
Тьфу!
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28.01.2022 12:47 Відповісти
Та хоч і яйця відривають, якщо вони є.
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28.01.2022 14:24 Відповісти
скажи лучше откуда у Клочко деньги?
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28.01.2022 12:47 Відповісти
жабо гадюкинг
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28.01.2022 12:48 Відповісти
пАрукинг

висловив йому свою готовність взяти його на поруки. Джерело:
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28.01.2022 13:57 Відповісти
твое у тебя только говно в штанах
депутат - народный
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28.01.2022 12:49 Відповісти
пхаххаха!
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28.01.2022 14:21 Відповісти
як і казали, більшість розвалилася. Ввели карантин в Раді, щоб пресувати неслухняних "слуг".
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28.01.2022 13:32 Відповісти
"А чому Разумков взагалі про мого депутата вимагає щось"
(с) Джерело:

Я не зрозумів, так хто "приватизував" депутата?
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28.01.2022 14:04 Відповісти
Якщо не розуміє, то треба ще направити в Трускавець на курси.
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28.01.2022 14:22 Відповісти
А почему вашего депутата прессуют в семь утра ты понимаешь, придурок ?
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28.01.2022 14:30 Відповісти
Майже в усіх виступах абрахі ключовою Є фраза :"Не розумію".Савпадєніє? Нє думаю.
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28.01.2022 15:44 Відповісти
Потому что, зеленая потвора, у тебя одна извилина и та прямая!
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28.01.2022 16:44 Відповісти
мавпа! брысь в абхазию!
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28.01.2022 16:55 Відповісти
він перевершив тищенка
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28.01.2022 17:37 Відповісти
Систему зрозуміли? Перебіжчику "шиють", (чи не шиють) справу і тут же пропонують вихід, взяти на поруки. Саме так збирають голоси у "монобільшості".
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28.01.2022 19:58 Відповісти
 
 