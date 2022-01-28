Арахамія просить не називати роботу нардепів у комітетах наступні два тижні канікулами

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія просить не називати роботу народних депутатів у комітетах наступні два тижні канікулами.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

Арахамія зізнався, що це він пропонував попрацювати не в сесійному режимі. Він пояснив, що засідання комітетів можуть проходити дистанційно. "Навіть хворі на ковід депутати, які вакциновані, і у яких хвороба проходить легко, можуть з дому доєднатися до мережі й напрацьовувати законопроєкти, які ми потім розглянемо в залі", - нанолосив голова фракції "Слуга народу".

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Коментуючи заяви опозиції про те, що насправді у монобільшості немає голосів для ухвалення законопроєктів, нардеп зазначив: "Ви можете відкрити табло із голосуваннями, подивитись скільки зазвичай, наприклад, до нового року взагалі "слуг народу" зареєстровано в залі, і скільки зараз присутні. Після цього у вас відпадуть всі питання… Зі "Слуги" в залі зазвичай 230-235 людей, а зараз - 195. Завжди було, що 10-12 відсотків у "Слузі народу" не голосують".