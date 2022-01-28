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Новини
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Арахамія просить не називати роботу нардепів у комітетах наступні два тижні канікулами

Арахамія просить не називати роботу нардепів у комітетах наступні два тижні канікулами

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія просить не називати роботу народних депутатів у комітетах наступні два тижні канікулами.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

Арахамія зізнався, що це він пропонував попрацювати не в сесійному режимі. Він пояснив, що засідання комітетів можуть проходити дистанційно. "Навіть хворі на ковід депутати, які вакциновані, і у яких хвороба проходить легко, можуть з дому доєднатися до мережі й напрацьовувати законопроєкти, які ми потім розглянемо в залі", - нанолосив голова фракції "Слуга народу".

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Коментуючи заяви опозиції про те, що насправді у монобільшості немає голосів для ухвалення законопроєктів, нардеп зазначив: "Ви можете відкрити табло із голосуваннями, подивитись скільки зазвичай, наприклад, до нового року взагалі "слуг народу" зареєстровано в залі, і скільки зараз присутні. Після цього у вас відпадуть всі питання… Зі "Слуги" в залі зазвичай 230-235 людей, а зараз - 195. Завжди було, що 10-12 відсотків у "Слузі народу" не голосують".

ВР (15027) Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2817)


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Топ коментарі
+7
На Карибах, Гаваях та інших Сейшелах є комітети?
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28.01.2022 12:17
+7
Їдуть в Буковель, а опиняються на різних оманах.
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28.01.2022 12:22
+3
Каков поп - таков и приход. Перетрудились они, в Буковель хотят.
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28.01.2022 12:13
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Каков поп - таков и приход. Перетрудились они, в Буковель хотят.
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28.01.2022 12:13 Відповісти
Їдуть в Буковель, а опиняються на різних оманах.
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28.01.2022 12:22 Відповісти
Та від вашої сумлінної "праці" тільки шкода економіці!
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28.01.2022 12:14 Відповісти
На Карибах, Гаваях та інших Сейшелах є комітети?
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28.01.2022 12:17 Відповісти
Главное "провести" заседание дистанционно и не спалиться фоном пальм.
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28.01.2022 12:19 Відповісти
у воной например комитет в дубаях уже открылся ( у жужи)
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28.01.2022 12:19 Відповісти
Хто такий Жужа ? Це не той з яким я колись працював?
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28.01.2022 12:26 Відповісти
Вона Вони працюють (с)
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28.01.2022 12:18 Відповісти
кривомордый давит на СМИ, запрещая называть говно -говном
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28.01.2022 12:27 Відповісти
Хоч би ніхто не згорів на тій "роботі" в "комітетах"! "Комітет"- це кодове слово, правда ж? Сейшели, Мальдіви, Гавайї чи може Багами? Бережіть себе на пляжах, "трудоголіки"!
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28.01.2022 12:29 Відповісти
Бо це службове відрядження.(((( А додаткова відпустка у депутатів - робота в округах.
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28.01.2022 12:31 Відповісти
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28.01.2022 12:43 Відповісти
Какие каникулы? Это полноценный оплачиваемый отпуск.
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28.01.2022 13:49 Відповісти
А я думаю, що арахамії вже нема....
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28.01.2022 15:22 Відповісти
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28.01.2022 16:04 Відповісти
"Завжди було, що 10-12 відсотків у "Слузі народу" не голосують" - а що ж вони роблять? Займаються дурницями та балачками?
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28.01.2022 16:02 Відповісти
 
 