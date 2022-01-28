"Надумані та заполітизовані судження": у МЗС відповіли Угорщині на заяву щодо "утисків" нацменшин в Україні
У Міністерстві закордонних справ України спростували слова глави зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сійярто про нібито існування в країні політики порушення прав національних меншин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За словами Сійярто, саме з "утиском угорської меншості" пов’язане небажання Будапешта надавати Києву будь-яке сприяння у протистоянні російській загрозі.
"Я чесно сказав своїм колегам з ЄС та НАТО, що якщо українці не відступлять від цієї політики, це серйозно обмежить можливості уряду Угорщини надавати будь-яку підтримку Україні, у тому числі у разі конфлікту", - сказав він в інтерв'ю проурядовому виданню Magyar Nemzet.
У свою чергу Ніколенко назвав такі міркування "надуманими та політизованими".
"Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин. Це - надумані та заполітизовані судження. Навпаки, в нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національній самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічне і національне розмаїття українського суспільства", - зауважив він.
Речник зазначив, що останніми роками Україна максимально відкрита до діалогу у питанні можливостей для національних спільнот, зокрема угорської, та співпрацює з Угорщиною на різних рівнях; з української ініціативи у лютому 2021 року створили спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна і результативна співпраця.
"Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи", - наголосив Олег Ніколенко.
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Ватным существам с украинским паспортом идея этой пословицы вряд ли понятна. А еще больше непонятна евродикарям вроде мадьярского министра иностранных дел Сиярто.
Из лент новостей:
" Якщо Україна не змінить ставлення до прав національних меншин, Угорщина може обмежити підтримку Києва навіть на тлі загрози військового вторгнення РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто"
Прав, 100 раз был прав сапер Водичка в своей нелюбви к мадьярам!
"У Незидерского озера мы с ними, шутами мадьярскими, как следует расквитались! Туда мы заглянули недели три тому назад. В соседней деревушке квартирует пулеметная команда какого-то гонведского полка, а мы случайно зашли в трактир, где они отплясывали ихний чардаш, словно бесноватые, и орали во всю глотку свое: "Uram, uram, biro uram", либо: "Lanok, lanok, lahoka faluba" / Господин, господин, господин судья! Девочки, девочки, деревенские девочки (венгерск.)/ Садимся мы против них. Положили на стол только свои солдатские кушаки и говорим промеж себя: "Подождите, сукины дети! Мы вам покажем "ланьок". А один из наших, Мейстршик, у него кулачище, что твоя Белая гора, тут же вызвался пойти танцевать и отбить у кого-нибудь из этих бродяг девочку из-под носа. А девочки были что надо -икрястые, задастые, ляжкастые да глазастые. По тому, как эти мадьярские сволочи их тискали, было видно, что груди у них твердые и налитые, что твои мячи, и это им по вкусу: любят, чтобы их потискали. Выскочил, значит, наш Мейстршик в круг и давай отнимать у одного гонведа самую хорошенькую девчонку. Тот залопотал что-то, а Мейстршик как даст ему раза-- тот и с катушек долой. Мы недолго думая схватили свои ремни, намотали их на руку, чтобы не растерять штыков, бросились в самую гущу, а я крикнул ребятам: "Виноватый, невиноватый - крой всех подряд!" И пошло, брат, как по маслу. Мадьяры начали прыгать в окна, мы ловили их за ноги и втаскивали назад в зал. Всем здорово влетело. Вмешались было в это дело староста с жандармом, и им изрядно досталось на орехи. Трактирщика тоже излупили за то, что он по-немецки стал ругаться, будто мы, дескать, всю вечеринку портим. После этого мы пошли по деревне ловить тех, кто от нас спрятался. Одного ихнего унтера мы нашли в сене на чердаке-- у мужика одного на конце села. Этого выдала его девчонка, потому что он танцевал в трактире с другой. Она врезалась в нашего Мейстршика по уши и пошла с ним по направлению к Кираль-Хиде. Там по дороге сеновалы. Затащила его на сеновал, а потом потребовала с него пять крон, а он ей дал по морде. Мейстршик догнал нас у самого лагеря и рассказывал, что раньше он о мадьярках думал, будто они страстные, а эта свинья лежала, как бревно, и только лопотала без умолку.
- Короче говоря, мадьяры - шваль,-- закончил старый сапер Водичка свое повествование"