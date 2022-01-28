"Надумані та заполітизовані судження": у МЗС відповіли Угорщині на заяву щодо "утисків" нацменшин в Україні

У Міністерстві закордонних справ України спростували слова глави зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сійярто про нібито існування в країні політики порушення прав національних меншин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами Сійярто, саме з "утиском угорської меншості" пов’язане небажання Будапешта надавати Києву будь-яке сприяння у протистоянні російській загрозі.

"Я чесно сказав своїм колегам з ЄС та НАТО, що якщо українці не відступлять від цієї політики, це серйозно обмежить можливості уряду Угорщини надавати будь-яку підтримку Україні, у тому числі у разі конфлікту", - сказав він в інтерв'ю проурядовому виданню Magyar Nemzet.

У свою чергу Ніколенко назвав такі міркування "надуманими та політизованими".

"Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин. Це - надумані та заполітизовані судження. Навпаки, в нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національній самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічне і національне розмаїття українського суспільства", - зауважив він.

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Речник зазначив, що останніми роками Україна максимально відкрита до діалогу у питанні можливостей для національних спільнот, зокрема угорської, та співпрацює з Угорщиною на різних рівнях; з української ініціативи у лютому 2021 року створили спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна і результативна співпраця.

"Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи", - наголосив Олег Ніколенко.

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