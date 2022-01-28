"Слуга народу" Арахамія про реанімацію Нормандського формату: За два тижні ми не зможемо щось кардинально змінити в цьому питанні
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія позитивно оцінює збільшення кількості переговорів України з міжнародними партнерами.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.
"Є гарне прислів’я: у кожній кризі потрібно бачити можливості. Ось зараз ми користуємося тим, що через ескалацію кількість міжнародних контактів виросла. Ми це використовуємо на користь України. Ми ж спілкуємося не лише щодо військових справ, а й економічних, фінансових, інвестиційних. І намагаємося залучити якомога більше ресурсів для розвитку України", - зазначив нардеп.
Голова фракції "СН" прокоментував вчорашні переговори президентів США та України: "Були чергові перемовини, де ми подякували за підтримку. Колись блокувалися постачання важливих для України видів озброєнь. Зараз вони розблоковані".
Політик вважає перемовини в Нормандському форматі важливими у період можливої ескалації конфлікту.
"У них багато суперечок. В першу чергу, через те, що Росія, як завжди, наполягає на тому, щоб Україна сідала за стіл перемовин з представниками бойовиків, а Україна категорично проти цього. А від цього вже йдуть й інші похідні дискусії. Я не думаю, що за два тижні ми можемо щось кардинально змінити в цьому питанні, але можливо будуть вирішені, якість точкові речі. Наприклад, можливо вдасться провести якийсь обмін (полонених. – Ред.). Вже є попередні списки, кого можна обміняти. Можливо будуть вирішені ще якісь питання", - додав "слуга народу".
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Ще зовсім недавно балалайна так зневажливо відповідала, коли йшлося про накопичення військ біля наших кордонів: наша територія, що хочемо, те робимо! Ешелони з технікою та військами йшли мало не під акомпанемент гармошок та балалайок: от які ми грізні, тримайте мене семеро, щаз как нападу! Не здивуюсь, якщо більшість відео, було знято й закинуто в інет штатними співробітниками ФСБ...
Але останнім часом риторика змінилася: Никада, никада мы не нападьом на Украину! У нас учения! ***** не чекав такого від заходу, фраер сдал назад... Швидше за все, після закінчення маневрів в Білорусії, війська буде відведено від України... І мерзавчик , такий собі крутий *****:
"Пацан сказал, пацан сделал! Взял, и отвел!"
Звичайно, всілякі фрау Штазі, та Макрони зарепетують : Слава!Слава! В балалайні --- чергове побєдобєсіє ---Шеф! Санкции снимают!
Але США так невинно нагадають про свій "ультиматум" (у відповідь на російський):
--- А де виведення військ з України, Грузії, Молдови??
На другий день, на шпальтах расейських газет:
"***** в бункере повесился!!"
"Что не делает дурак, все он делает не так."
Тому будемо погоджуватися на будь-які хотелкі пуйла. То якого біса ви, вазелинові, дупу рвали за цей норманський формат?
контроль за потоками весь час забирає