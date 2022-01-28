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Новини
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"Слуга народу" Арахамія про реанімацію Нормандського формату: За два тижні ми не зможемо щось кардинально змінити в цьому питанні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія позитивно оцінює збільшення кількості переговорів України з міжнародними партнерами.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

"Є гарне прислів’я: у кожній кризі потрібно бачити можливості. Ось зараз ми користуємося тим, що через ескалацію кількість міжнародних контактів виросла. Ми це використовуємо на користь України. Ми ж спілкуємося не лише щодо військових справ, а й економічних, фінансових, інвестиційних. І намагаємося залучити якомога більше ресурсів для розвитку України", - зазначив нардеп.

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Голова фракції "СН" прокоментував вчорашні переговори президентів США та України: "Були чергові перемовини, де ми подякували за підтримку. Колись блокувалися постачання важливих для України видів озброєнь. Зараз вони розблоковані".

Політик вважає перемовини в Нормандському форматі важливими у період можливої ескалації конфлікту.

"У них багато суперечок. В першу чергу, через те, що Росія, як завжди, наполягає на тому, щоб Україна сідала за стіл перемовин з представниками бойовиків, а Україна категорично проти цього. А від цього вже йдуть й інші похідні дискусії. Я не думаю, що за два тижні ми можемо щось кардинально змінити в цьому питанні, але можливо будуть вирішені, якість точкові речі. Наприклад, можливо вдасться провести якийсь обмін (полонених. – Ред.). Вже є попередні списки, кого можна обміняти. Можливо будуть вирішені ще якісь питання", - додав "слуга народу".

Автор: 

перемовини (3003) Арахамія Давид (1106) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+4
дайте им еще 100 дней +каникулы
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28.01.2022 12:28
+4
Чим рідше вони засідають, тим менше шкоди для держави та народу.
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28.01.2022 12:31
+3
А нахрена завхоз Ермак на это согласился?
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28.01.2022 12:28
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28.01.2022 12:28 Відповісти
Чим рідше вони засідають, тим менше шкоди для держави та народу.
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28.01.2022 12:31 Відповісти
Так, звичайно: застав дурня Богу молитися (ну, ви знаєте).. Але в теперішній ситуації час працює на Україну -- світова спільнота об'єднується проти ублюдостану, надсилає зброю та ін... тому, чим більше будуть переливати з пустого в порожнє -- тим краще.

Ще зовсім недавно балалайна так зневажливо відповідала, коли йшлося про накопичення військ біля наших кордонів: наша територія, що хочемо, те робимо! Ешелони з технікою та військами йшли мало не під акомпанемент гармошок та балалайок: от які ми грізні, тримайте мене семеро, щаз как нападу! Не здивуюсь, якщо більшість відео, було знято й закинуто в інет штатними співробітниками ФСБ...

Але останнім часом риторика змінилася: Никада, никада мы не нападьом на Украину! У нас учения! ***** не чекав такого від заходу, фраер сдал назад... Швидше за все, після закінчення маневрів в Білорусії, війська буде відведено від України... І мерзавчик , такий собі крутий *****:

"Пацан сказал, пацан сделал! Взял, и отвел!"

Звичайно, всілякі фрау Штазі, та Макрони зарепетують : Слава!Слава! В балалайні --- чергове побєдобєсіє ---Шеф! Санкции снимают!

Але США так невинно нагадають про свій "ультиматум" (у відповідь на російський):

--- А де виведення військ з України, Грузії, Молдови??

На другий день, на шпальтах расейських газет:

"***** в бункере повесился!!"

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28.01.2022 13:13 Відповісти
Та плюс сім відпусток у Буковелі з каломойським.
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28.01.2022 12:35 Відповісти
А нахрена завхоз Ермак на это согласился?
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28.01.2022 12:28 Відповісти
Зістрілися, щоб нащадків Шмеркель і Мікроновців заспокоїти. А так даремно кошти на літаки викинули.
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28.01.2022 12:29 Відповісти
а абизяну никто и не просит-едь уже на юга поправляй здоровье
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28.01.2022 12:33 Відповісти
То й добре що не встигнете.
"Что не делает дурак, все он делает не так."
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28.01.2022 12:34 Відповісти
О Карабахе тоже 30 лет говорили-говорили, а потом за 44 дня взяли и вернули.
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28.01.2022 12:35 Відповісти
Я не думаю, що за два тижні ми можемо щось кардинально змінити в цьому питанні, але можливо будуть вирішені, ........
Тому будемо погоджуватися на будь-які хотелкі пуйла. То якого біса ви, вазелинові, дупу рвали за цей норманський формат?
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28.01.2022 12:35 Відповісти
ну звісно, швидко не зможете. часу не вистачає.
контроль за потоками весь час забирає
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28.01.2022 12:43 Відповісти
Давайте эту "Агрохимию и Ко" на пару недель отправить на военные сборы: подъём, зарядка, строевая, тактика, полоса препятствий, марш бросок и т.п., а потом пусть расскажет - эти 2 недели кардинально изменили его жизнь или всё было как всегда !?
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28.01.2022 12:46 Відповісти
А де ж черговий відосик? Вже зачекались, блін.
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28.01.2022 12:50 Відповісти
Нам треба Стамбульський формат з Великобританієй та Польшей.
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28.01.2022 12:54 Відповісти
Кажуть, що це рідний https://www.facebook.com/watch/?v=2280418372026262 брат Арахамії.
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28.01.2022 13:32 Відповісти
Німчурів з нормандки можна гнати в шию вони для України - нуль.
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28.01.2022 22:22 Відповісти
 
 