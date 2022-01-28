"Слуга народу" Арахамія про реанімацію Нормандського формату: За два тижні ми не зможемо щось кардинально змінити в цьому питанні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія позитивно оцінює збільшення кількості переговорів України з міжнародними партнерами.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

"Є гарне прислів’я: у кожній кризі потрібно бачити можливості. Ось зараз ми користуємося тим, що через ескалацію кількість міжнародних контактів виросла. Ми це використовуємо на користь України. Ми ж спілкуємося не лише щодо військових справ, а й економічних, фінансових, інвестиційних. І намагаємося залучити якомога більше ресурсів для розвитку України", - зазначив нардеп.

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Голова фракції "СН" прокоментував вчорашні переговори президентів США та України: "Були чергові перемовини, де ми подякували за підтримку. Колись блокувалися постачання важливих для України видів озброєнь. Зараз вони розблоковані".

Політик вважає перемовини в Нормандському форматі важливими у період можливої ескалації конфлікту.

"У них багато суперечок. В першу чергу, через те, що Росія, як завжди, наполягає на тому, щоб Україна сідала за стіл перемовин з представниками бойовиків, а Україна категорично проти цього. А від цього вже йдуть й інші похідні дискусії. Я не думаю, що за два тижні ми можемо щось кардинально змінити в цьому питанні, але можливо будуть вирішені, якість точкові речі. Наприклад, можливо вдасться провести якийсь обмін (полонених. – Ред.). Вже є попередні списки, кого можна обміняти. Можливо будуть вирішені ще якісь питання", - додав "слуга народу".