За добу від COVID-19 у Києві померли 10 осіб, виявлено 2 384 нових випадки. Серед захворілих 501 дитина, - Кличко
У Києві виявили за минулу добу 2384 хворих на коронавірус. 10 людей померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"2384 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 10 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8474 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 361 128", – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 1195 жінок віком від 18 до 89 років та 688 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 235 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 266 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Серед тих, хто померли: 6 жінок від 70 до 86 років і 4 чоловіки від 74 до 84 років.
До лікарень столиці госпіталізували 135 хворих на коронавірус та 49 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 739 людей. Загалом коронавірус подолали 333 290 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 396, в Оболонському — 325 та в Деснянському районі — 292 випадки", – зазначив Віталій Кличко.
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