За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 млрд кубометрів газу в першому кварталі, - Шмигаль
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.
Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"На цей момент у нас в сховищах газу близько 11,5 мільярдів кубічних метрів. За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу в першому кварталі 2022 року", - сказав глава уряду.
За словами прем'єра, він також очікує, що "Нафтогаз" цього року переломить тренд по падінню видобутку, який почався з 2018 року.
"Це один з головних показників ефективності, які ми ставимо перед керівництвом державної компанії "Нафтогаз", - додав Шмигаль.
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какие перспективы и какие методы увеличения
итд
за рік 13,2.
це так, легко.
то чомуж, ви, кідараси не збільшите видобуток до 20 млрд?
щоб Україна стала незалежною від чужого газу???????????
а тому що видобуваете по 1 грн, а продаєте за докуя в свій карман.
потім купуєте за меньше а нам продаєте за більше
і знову доходи на ваш й...баний карман.
от тому і 90% українців, куйово живуть
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