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За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 млрд кубометрів газу в першому кварталі, - Шмигаль

За рахунок власного видобутку

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На цей момент у нас в сховищах газу близько 11,5 мільярдів кубічних метрів. За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу в першому кварталі 2022 року", - сказав глава уряду.

За словами прем'єра, він також очікує, що "Нафтогаз" цього року переломить тренд по падінню видобутку, який почався з 2018 року.

"Це один з головних показників ефективності, які ми ставимо перед керівництвом державної компанії "Нафтогаз", - додав Шмигаль.

Також читайте: Запасів газу достатньо для того, щоб впевнено завершити опалювальний сезон. - Шмигаль

Автор: 

газ (10488) видобуток (1902) Нафтогаз (4431) Шмигаль Денис (4640)


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Планировать добыть и добыть ,это как говорят в Одессе ,две большие разницы ..
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28.01.2022 12:40 Відповісти
вот жаль, что премьер на рассказывает, почему 3,3, а не 5,5 млрд, что мешает?
какие перспективы и какие методы увеличения
итд
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28.01.2022 12:42 Відповісти
По 40 грн у олигархов?
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28.01.2022 12:43 Відповісти
3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку за квартал ? 3.3 х 4 = 13.2 млрд. в 2022 р. ? Річний видобуток природного газу за 2021 рік сягнув 13,67 млрд куб. м, з яких 12,93 млрд куб. м було передано на потреби споживачів. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року зниження видобутку становить 3,97% або 0,56 млрд куб. м. Обсяг переданого газу зменшився на 3,84% або 0,52 млрд куб. м відповідно.
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28.01.2022 12:50 Відповісти
Да в нас того газу повно, просто його ще ніхто добре не шукав.
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28.01.2022 12:51 Відповісти
ось так, без підготовки укрнафтогаз може добути 3,3 млрд3 за 3 місяця.
за рік 13,2.
це так, легко.
то чомуж, ви, кідараси не збільшите видобуток до 20 млрд?
щоб Україна стала незалежною від чужого газу???????????
а тому що видобуваете по 1 грн, а продаєте за докуя в свій карман.
потім купуєте за меньше а нам продаєте за більше
і знову доходи на ваш й...баний карман.
от тому і 90% українців, куйово живуть
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28.01.2022 12:57 Відповісти
со времён распада ссср .все полит силы кудахкали про добычу своего газа который покырвает все расходы для населения и всегда перед выборами талдычат что прийдут к власти отдадут газ народу . но так никто и ничего, так и хочется сказать...выродки прекращайте продавать народное достояние за валюту за границу! это газ народа украины .когда прекратится разворовывание украинских недр для алигархов? присвоили народное добро как своё личное .бизнесмены идри его так сказать... вот присосались к газовой игле народной.... 20 миллиардов кубов хватит украине .не хрен им торговать и покупать у россии .сколько можно народ дурить всеми без исключения президентами?!
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28.01.2022 13:06 Відповісти
28.01.22 09:00

Як у "Нафтогазі" кинули американців заради білорусів під санкціями
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28.01.2022 13:20 Відповісти
 
 