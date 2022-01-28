За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 млрд кубометрів газу в першому кварталі, - Шмигаль

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На цей момент у нас в сховищах газу близько 11,5 мільярдів кубічних метрів. За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу в першому кварталі 2022 року", - сказав глава уряду.

За словами прем'єра, він також очікує, що "Нафтогаз" цього року переломить тренд по падінню видобутку, який почався з 2018 року.

"Це один з головних показників ефективності, які ми ставимо перед керівництвом державної компанії "Нафтогаз", - додав Шмигаль.

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