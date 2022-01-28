Стефанчук закрив шосту сесію Ради: Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що сьогодні останнє пленарне засідання шостої сесії парламенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Чергова сьома сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання розпочнеться у понеділок, 1 лютого.
31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, а 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання.
З 2 по 4 лютого нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах. В такому ж режимі парламентарі працюватимуть з 7 по 11 лютого.
Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а вже 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.
Раніше повідомлялось, що Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих.
Топ коментарі
+21 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар28.01.2022 12:38 Посилання
+13 Вольный Каменьщик
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+13 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар28.01.2022 12:41 Посилання
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Все очень просто - Рада закрылась.
а може ВР зовсім, нах....й не потрібна?
нехай моня і ОП будуть і законодавчою і виконавчою влодою.
і узаконити що у нас нема ООС АТО. а громадянська війна, як каже путін
На 2 недели все врачи решили уехать на курсы повышения квалификации, все водители решили поработать над техобслуживанием авто, машинисты тепло/электровозов ушли на медобследование, а продавцы всех магазинов на курсы по использованию РРО, все бойцы ВСУ отправились в места постоянной дислокации для проведения политзанятий......
Вопрос: нахиба нам такой сброд бездельников в законодательном органе ???
Писало шо типо жил у тещи, но бабло исправно осваивал типо на съем квартиры.
даже Аллаха не боятся и "гореть вечно")
особливо Путін. знищив купу людей і навіть побудував капище. збоченець, але типу сров.янин-правослабний))
15 февраля. Пункт 1. Кто куда ********??
какие, нах, комитеты?!
ні міністра оборони, одні кловуни з кварталу95, довели страну до краху і втекли. Або мелють таке що на голову не натягнеш, або на пузо Юзіка.
@neumerherwam
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https://twitter.com/neumerherwam/status/1486998956504752136 2 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко У нас орда стоїть на кордоні. Весь світ занепокоєнно слідкує за ситуацією. Партнери надсилають нам зброю та координують з нами дії. В цей час у парламенті звітує міністр оборони Oleksii Reznikov. І що ви думаєте? Зала майже пуста. Це все не цікаво депутатам.
шарікові пішли, втомлені, в комітети байдикувати і далі!!!!