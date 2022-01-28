Стефанчук закрив шосту сесію Ради: Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що сьогодні останнє пленарне засідання шостої сесії парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чергова сьома сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання розпочнеться у понеділок, 1 лютого.

31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, а 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання.

З 2 по 4 лютого нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах. В такому ж режимі парламентарі працюватимуть з 7 по 11 лютого.

Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а вже 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.

Раніше повідомлялось, що Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих.

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