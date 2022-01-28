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Стефанчук закрив шосту сесію Ради: Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради

Стефанчук закрив шосту сесію Ради: Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що сьогодні останнє пленарне засідання шостої сесії парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чергова сьома сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання розпочнеться у понеділок, 1 лютого.

31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, а 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання.

З 2 по 4 лютого нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах. В такому ж режимі парламентарі працюватимуть з 7 по 11 лютого.

Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а вже 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.

Раніше повідомлялось, що Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість хворих.

Також читайте: Арахамія просить не називати роботу нардепів у комітетах наступні два тижні канікулами

Автор: 

ВР (15027) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+21
наработались уродцы
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28.01.2022 12:38
+13
время вывезти семьи за пределы Украины так на всякий пожарный
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28.01.2022 12:41
+13
Дочекалися!!! Попереду південні моря і океани.
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28.01.2022 12:41
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наработались уродцы
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28.01.2022 12:38 Відповісти
Дочекалися!!! Попереду південні моря і океани.
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28.01.2022 12:41 Відповісти
У СУК НЕДОЛУГИХ од важкої праці закололи кольки в спині. Може тра підлікувати - дрином, держаком лопати... А як знайдеться 5,45 ... "Ныне отпущаеши" на мне перший раз співать
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28.01.2022 13:24 Відповісти
а морди не репнуть до 15 лютого байдики бити?
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28.01.2022 12:39 Відповісти
До двох місяців не догуляно три неділі. Пішли догулювать відпустки.
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28.01.2022 13:24 Відповісти
время вывезти семьи за пределы Украины так на всякий пожарный
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28.01.2022 12:41 Відповісти
Шукайте сьогодні з валізками по аеропортах.
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28.01.2022 12:43 Відповісти
Надягайте противогази і працювати чортові трутні
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28.01.2022 12:45 Відповісти
Вопрос бунта ФОПов под Радой решен.
Все очень просто - Рада закрылась.
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28.01.2022 12:45 Відповісти
Які розумні у нас 73% - вибрали найкращих представників нації!
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28.01.2022 12:45 Відповісти
А що? Уйло ж сказало : "Кого угодно, ...", вони й проголосували.
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28.01.2022 13:26 Відповісти
Ну то чому Ви дивуєтесь? Гниди вибрали гнид. Цілком закономврно.
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28.01.2022 13:26 Відповісти
талибан : нарід Украіни 73% голосів виборців проголосував за діючого Президента Украіни.. за попереднього президента Порошенка на виборах до ВРУ нарід Украіни проголосував так : 8% !"!!! карл..
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28.01.2022 13:31 Відповісти
Ви маєте можливість донести до "розуму" довбойобів , що вони таки довбойоби ? Як то кажуть - горбатого могила виправить, а дурня...
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28.01.2022 13:39 Відповісти
кого ви так обзиваєте?? чи може нарід України мати таку назву як Ви привели.. чи може треба спитати чому він так програв в результаті своєї брехливості, у того хто отримав розгромний результат народної довіри в 8%!!! може в ньому справа.. а не в народі..
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28.01.2022 14:07 Відповісти
за два місяці "відпрацювали" не повний тиждень.
а може ВР зовсім, нах....й не потрібна?
нехай моня і ОП будуть і законодавчою і виконавчою влодою.
і узаконити що у нас нема ООС АТО. а громадянська війна, як каже путін
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28.01.2022 12:49 Відповісти
Працювати, працювати і ще раз працювати, ніяких відпочинків і канікул, зараз кожна секунда на вагу золота.
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28.01.2022 12:49 Відповісти
О сволота! Не нагулялися, падлюки. Обрав охлос владу для знищення України!
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28.01.2022 12:52 Відповісти
"Недолго маялась старушка в высоковольтных проводах". Краще би саморозпустилися, не доводили народ до до гріха (Майдану). Довіра ж вже на "нульовій фазі".
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28.01.2022 12:53 Відповісти
"Ура! У нас каникулы!"
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28.01.2022 12:53 Відповісти
гниди... "наробили, як кіт на глині"...
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28.01.2022 12:54 Відповісти
По аналогии с этими трутнями......
На 2 недели все врачи решили уехать на курсы повышения квалификации, все водители решили поработать над техобслуживанием авто, машинисты тепло/электровозов ушли на медобследование, а продавцы всех магазинов на курсы по использованию РРО, все бойцы ВСУ отправились в места постоянной дислокации для проведения политзанятий......
Вопрос: нахиба нам такой сброд бездельников в законодательном органе ???
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28.01.2022 12:54 Відповісти
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28.01.2022 13:00 Відповісти
и най весь мир зачекае
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28.01.2022 13:00 Відповісти
каникулы!!!
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28.01.2022 13:02 Відповісти
как могут НЕ работать "слуги" во время войны?!
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28.01.2022 13:03 Відповісти
труженики

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28.01.2022 13:05 Відповісти
Жритник переработался?)))
Писало шо типо жил у тещи, но бабло исправно осваивал типо на съем квартиры.
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28.01.2022 13:05 Відповісти
А за чим нам це збіговисько трутнів , нероб і злодіїв ? На порозі війна , економічна криза , інфляція, подорожчення харчів , комірного , а вони стомилися , злидні !!!
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28.01.2022 13:08 Відповісти
насчет злыдней - вы льстишь им - какой то из клоунов ВНЕЗАПНО обнаружил что у него мать... хаты и машины коллекционирует(не Дубинский). да мало ли их? только стал депутатом - сразу +к наблюдательности, а у матери минус к скрытности
даже Аллаха не боятся и "гореть вечно")
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28.01.2022 13:15 Відповісти
Я думаю , що ніякі машини і квартири , не роблять їх багатими , вони як були моральними злиднями , так і залишилися .
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28.01.2022 13:26 Відповісти
мені прикольно шо кожна така сволоч - бігає по храмах, знаючи притчу про "ісуса" та бариг. ну і про верблюда та вушко голки.
особливо Путін. знищив купу людей і навіть побудував капище. збоченець, але типу сров.янин-правослабний))
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28.01.2022 13:34 Відповісти
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28.01.2022 13:09 Відповісти
Могли бы хоть на время каникул в Трускавце дипломы обновить:
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28.01.2022 13:13 Відповісти
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28.01.2022 13:15 Відповісти
И так. Повестка дня
15 февраля. Пункт 1. Кто куда ********??
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28.01.2022 13:14 Відповісти
о труженики, уже наверное получили конверты и побежали торбы складывать и на острова брюха греть, а Украина этой сволоте по барабану.
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28.01.2022 13:16 Відповісти
решили пересидеть и посмотреть чем закончится ситуация в стране по заграницам?
какие, нах, комитеты?!
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28.01.2022 13:19 Відповісти
Не працювали,не працювали і працювати не будуть.Попередня рада такою ж самою була .Розвели дармоідів за30 років
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28.01.2022 13:24 Відповісти
ще не навідпочивались...,а загалом,це черговий раз показує що вони собою являють...
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28.01.2022 13:25 Відповісти
Ну шо...Можна сказати що і Ради в нас нема. Нема ні головнокомандуючого, ні прем'єр-міністра,
ні міністра оборони, одні кловуни з кварталу95, довели страну до краху і втекли. Або мелють таке що на голову не натягнеш, або на пузо Юзіка.
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28.01.2022 13:38 Відповісти
Слуги, довира, замайбах и матькивщина проголосовали за это. Запомните этих деятелей
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28.01.2022 14:04 Відповісти
зеленi шмарклi переробилися,ну а страна пофиг.
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28.01.2022 14:07 Відповісти
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28.01.2022 14:13 Відповісти
А шо там ФОПи - сметуни? Усьо лавочка закривається
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28.01.2022 14:14 Відповісти
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1486998956504752136 2 ч



https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко У нас орда стоїть на кордоні. Весь світ занепокоєнно слідкує за ситуацією. Партнери надсилають нам зброю та координують з нами дії. В цей час у парламенті звітує міністр оборони Oleksii Reznikov. І що ви думаєте? Зала майже пуста. Це все не цікаво депутатам.
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28.01.2022 14:15 Відповісти
просто скоты
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28.01.2022 14:42 Відповісти
Таку верховну раду утримує за власні гроші народ України!!!!!

шарікові пішли, втомлені, в комітети байдикувати і далі!!!!
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28.01.2022 14:26 Відповісти
 
 