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Справа проти Порошенка – це класичні політичні переслідування відповідно до практики ЄСПЛ, - адвокати Порошенка

Справа проти Порошенка – це класичні політичні переслідування відповідно до практики ЄСПЛ, - адвокати Порошенка

Справа проти Петра Порошенка – це класичний зразок політичних переслідувань відповідно до практики ЄСПЛ, про це заявив адвокат Ігор Головань під час виступу у Київському апеляційному суді.

Головань наголосив – судове засідання в апеляційній інстанції перенесене за надуманим приводом, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Адвокати нашого об’єднання кілька разів побували тут, ми клопотали про ознайомлення з усіма матеріалами, ми представили свої документи, ми познайомилися з апеляційною скаргою прокуратури і переконалися, що нічого нового там немає, жодних правових обгрунтувань для застосування запобіжних заходів проти Петра Порошенка там немає і бути їх не може. І ми були готові сьогодні представляти інтереси Петра Порошенка", – повідомив Ігор Головань.

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"Хотів би ще раз нагадати суспільству: відповідно до рішення ЄСПЛ ознаками політичних переслідувань є поспішні публічні заяви чиновників з оцінкою кваліфікації подій, які розслідуються, фактично дискредитація, бездоказова публічна оцінка діяльності опозиційної організації, приниження значення та ставлення до опозиції і особливе ставлення до розслідування. Тобто всі ці ознаки політичних переслідувань, які закріплені ЄСПЛ, ми бачимо тут зараз", – говорить Головань.

"Ми чули вчора, як речниця ДБР, яка проводила брифінг стосовно величезної трагедії, яка сталася у Дніпрі, все таки значну частину того брифінгу присвятила Порошенку. Тобто ми бачимо політичну вмотивованість, ми бачимо і те, що керується ця діяльність безпосередньо з владних офісів, з Офісу президента", – переконаний адвокат.

"Ми нагадаємо, що й сам президент Зеленський в своєму інтерв’ю говорив про цю справу і давав свою оцінку. Ми знаємо, що народний депутат з провладної фракції на прізвище Дунда ще минулого року чітко озвучив план, коли буде так звана "підозра" зроблена, що вона буде зроблена "під ялинку", і це було зроблені в кінці грудня, як ми знаємо", – констатує адвокат.

"Тобто ми бачимо класичні політичні переслідування, і це вже юридичні терміни, це вже терміни рішень ЄСПЛ, які, нагадаю, в Україні є джерелом права. Тому ще раз нагадаю: немає у Порошенка обов’язку давати показання відповідно до закону, немає у Порошенка обов’язку брати участь у процесуальних діях. І саме тому, керуючись у цих правах, ми не дамо здійснювати ці шоу. Обов’язок з’являтися є, поки діє ця незаконна ухвала Печерського суду, яку, ми сподіваємося, буде скасована. Однак жодної участі у шоу, яке вони чомусь називають процесуальними діями, не буде", – наголосив Ігор Головань.

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Разом з тим, адвокат п’ятого Президента Ілля Новіков у Київському апеляційному суді повідомив журналістам, що справа проти Петра Порошенка від самого початку була політичною, і події навколо неї це підтверджують. Він наголосив, що Петро Порошенко не буде брати участь у шоу, сценарій якого пишеться на Банковій.

"Сьогодні ми приїхали до Апеляційного суду, і начебто через те, що не доставили матеріали справи, засідання не відбудеться. Мене вже заздалегідь "привітали" з днем народження, бо на мій день народження на 11 лютого перенесли це засідання. Дякую красно", – іронізує Новіков.

"Ми бачимо, що ця справа ніколи не була чисто юридичною, – це суто політична справа. Ми бачимо, що вона повністю перейшла у політичну площину, у площину піару. Ви ж розумієте, що це не якась спецоперація – привезти кілька папок з документами з Печерського суду, з Володимирської на Солом’янську до Апеляційного суду", – зауважує Ілля Новіков.

"Чому так сталося? Чому не привезли ці матеріали? І чому вони залишили нашу апеляційну скаргу без розгляду? У мене є певні припущення. Відбувається тиск на Офіс Генерального прокурора. Ірина Венедіктова двічі пішла в одноденну відпустку, коли треба було підписати підозру Порошенку і коли треба було погодити клопотання про арешт Порошенка. А наразі вона нам каже – ні, всі гаразд, я повністю згодна з моїми підлеглими. Це не так. Ви це розумієте. Не ходять прокурори у відпустку одноденну, коли все так", – зауважує адвокат.

"Була вже провокація, коли нас повідомили, що вони нібито запланували одночасний допит Порошенка з Медведчуком. Ми знаємо, що це не фейк. Вони це планують. І на наше переконання – це взагалі головна мета. Вони хочуть зробити картинку, коли одночасно Порошенко з Медведчуком заходять до будівлі ДБР, щоб потім розповідати – ось дивіться, вони разом. Це їхній план і сценарій", вважає Новіков.

"Ще раз говоримо: Порошенко не співпрацюватиме з людьми, які планують ці картинки, ці сценарії і цей піар. Він уже дав показання у червні минулого року. Ці показання є. Якщо ДБР каже, що їм начебто бракує його показань – ні, у них є його показання", – говорить адвокат.

"Вони чекають на можливість показати вам це шоу. Цього шоу не відбудеться – я вам це обіцяю", – резюмує Новіков.

Автор: 

Новіков (168) Порошенко Петро (15191) Європейський суд з пр... (453) Головань Ігор (116)


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Топ коментарі
+22
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28.01.2022 13:21
+20
Сивочолий Гетьман сьогодні прийшов до апеляційного суду зі своїм кошовим отаманом Турчиновим та козаками а позорні прокурори повтікали накиваючи п'ятами як шакали позорні
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28.01.2022 12:47
+20
Так страшно же! Рано или поздно за этот позорный цирк отвечать придется!
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28.01.2022 12:53
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Сивочолий Гетьман сьогодні прийшов до апеляційного суду зі своїм кошовим отаманом Турчиновим та козаками а позорні прокурори повтікали накиваючи п'ятами як шакали позорні
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28.01.2022 12:47 Відповісти
Так страшно же! Рано или поздно за этот позорный цирк отвечать придется!
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28.01.2022 12:53 Відповісти
Каждый хочет себе по 3 зама, для перевода стрелок...
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28.01.2022 13:07 Відповісти
Так а шо? Самим отвечать? Не царское это дело.
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28.01.2022 13:09 Відповісти
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28.01.2022 13:21 Відповісти
Ну того, що- "Дураки обожают собираться в стаи" ...Прав был Булат Шалвович.
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28.01.2022 13:51 Відповісти
зеЛох вчера получил п*истулей от Байдена.. да и команда конгрессменов в Украину приехала, заодно посмотреть на клоунов в гпу..
Вот потому, после разговора с Байденом - зеЛох и скыглыв про "плоха встреча прошла, бо-бо очень!" долго сидеть не сможет
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28.01.2022 12:59 Відповісти
посмотрите куда только Зе маланский идиот жаловаться не будет и в спортлото и Кремль и Лига клоунов и Союз сексуальных реформ и Унитаза и ершика...и Ле Пэн фашистам Франции и Госдуму и ГААГУ и ЕСПЧ мол караул!!!! абиджают ЕВРЕЕВв Украине ТВОРЯТ ХОЛОКОСТ № 2 Геноцид и Ксенфобию...
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28.01.2022 13:07 Відповісти
Пусть какое-то время кокс через ж...пу принимает. говорят, от кокса все немеет.
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28.01.2022 13:10 Відповісти
Все єти преследования закончатся в тот день, когда каломойский сядет. А он сядет.
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28.01.2022 12:47 Відповісти
Що там Коломойський? За НАТО? Проти? Переживаю
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28.01.2022 12:53 Відповісти
За. Однозначно. Бо бубочка твоя обижалась. Помнишь? ПАЧИМУ МЫ ДАСИХПОР НИ В НАТА?!
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28.01.2022 12:58 Відповісти
Моя бубочка? )
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28.01.2022 13:10 Відповісти
Сорян, брат!
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28.01.2022 13:11 Відповісти
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28.01.2022 13:14 Відповісти
А это не фотожаба? Ведь крестик можно и привесить.
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28.01.2022 13:18 Відповісти
Свинопес який фотошоп?
ЗЄлєнкин інтимний пірсинг доношує.
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28.01.2022 13:21 Відповісти
Інтимний пірсінг вави в його носі?! Може воно ще й носом буде по піанінє бренькати?! Капець! Мене життя до такого не готувало...
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28.01.2022 13:36 Відповісти
а ты ему привет передавай, через подоляка, он - следующий)
одно фуйло в кремле тоже "думало" что прокатит.. ан нет - всем миром послали на ЙУХ.. опустили ботоксного
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28.01.2022 13:02 Відповісти
Обов'язково передам)
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28.01.2022 13:09 Відповісти
С подачи верноподданного Демпартии США Порошенка дело Коломойского сфабриковано. Судя по тому, что они сделали на выборах 2020, завести дело и процедуру конфискации им ничего не стоит. Но в сообщении вообще каламбур, враньё про ФБР. ФБР вообще не занимается процедурой конфискации. Их дело досудебное расследование, далее передача дела в суд или в комиссию Конгресса. Потом, по мере решения суда передача в следующую инстанцию на аппеляцию, и только потом судебным исполнителям, которые запрашивают сперва у приговорённого документацию об имуществе под присягой. Но конфискуется только то, что названо в приговоре суда и комиссии Конгресса.
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28.01.2022 13:30 Відповісти
К этому следует упомянуть о дружбе Порошенка с Байденом из-за "Буризмы". Следует помнить и о дружбе Порошенка с МВФ, из которого и ему наверняка досталось, когда национализировал украинские банки и брал неоплатные кредиты от имени украинского народа.
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28.01.2022 13:35 Відповісти
Зеідіот лікуйся або викликай терміново швидку , так як у тебе важке ,
психічне захворювання від передозу
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28.01.2022 14:00 Відповісти
Так подавайте в ЄСПЛ, якщо впевнені у невитуватості бариги. Чому до тепер не подали? Чи не тому, що нема що подавати і при незалежній перевірці у міжнародному суді підтвердяться звинуваченя?
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28.01.2022 12:49 Відповісти
Ты, наверное, потомственный таксист?
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28.01.2022 12:52 Відповісти
Вряд ли. Таксисты умнее.
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28.01.2022 12:54 Відповісти
Тогда маршрутчик...
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28.01.2022 13:01 Відповісти
Точняк! Но в майке и весь в наколках.
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28.01.2022 13:05 Відповісти
к тому же уверен у параши сидит и печатает и статус его ОПУЩЕННЫЙ...
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28.01.2022 13:09 Відповісти
ЗЕбанат .
ЗАДАЧА. ДАНО: За 1 рік преЗЕдентства ЗЕсуди "подарували" Коломойському 13 мільярдів.
ЗНАЙТИ: Скільки мільярдів ЗЕсуди подарують Коломойському за 5 років преЗЕдентства?
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28.01.2022 12:55 Відповісти
до стольких их учить не считали
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28.01.2022 13:10 Відповісти
ой, зебил.. ты само то себе веришь, или чисто так - отмазки лепишь?))

Именно в ЕСПЧ и готовится заява, когда твои зебилы в гпу реально начнут что-то делать..
А по факту - весь этот пиар для таких как ты идиотов, чисто для видосиков.. с которых можно спрыгнуть в любую секунду.
Вот потому бенядиктова и ЧЕТЫРЕ ее зама - ДВАЖДЫ уходили на сутки "в отпуск", одновременно.. ссуться они что-либо предпринимать, зная что дальше - ЕСПЧ и удавка на их шеях
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28.01.2022 12:56 Відповісти
Якщо посадити Порошенка ВВП підніметься 3%.
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28.01.2022 13:03 Відповісти
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28.01.2022 13:19 Відповісти
на 33%, ведь обохатился в 80 раз!!!111
А шо, разве не так?(и фото овцы, которое тут часто выкладывают)
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28.01.2022 13:20 Відповісти
ЄСПЛ це що "Чіп і Дейл спішать на допомогу"? Аби отримати рішення звідти треба деякий час.
А з приводу звинувачень то на заході вже всі ствердно висловились, що вважають цю справу політичними репресіями.
І по факту так воно і є. Бо щоб вважати поставки вугілля за для припинення віялових відключень в країні державною зрадою треба мати не мозок в черепусі, а майонез.
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28.01.2022 12:59 Відповісти
Хочете простий приклад:
Я вважаю що людина з ніком - постійно займаєтьмя мужеловством, достовірно не відомо де, коли, з ким, але ідуть слідчі дії, які мають статус таємниці слідства.
А тепер ідіть в суд і доводьте, що я не правий.
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28.01.2022 13:02 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.01.2022 13:56 Відповісти
«народний депутат з провладної фракції на прізвище Дунда ще минулого року чітко озвучив план, коли буде так звана "підозра" зроблена, що вона буде зроблена "під ялинку"»

Народ форумний! Якщо хто побачить цього (він в блогах вештається) - допоможіть його нищити!
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28.01.2022 12:55 Відповісти
срань под названиями ГП и ДБР настойчиво сверлит дно...
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28.01.2022 12:57 Відповісти
Есть один положительный аспект в этой истории, шркрлад тратит бабло от распила бюджета, думаю, большинство толпы понимабт, что шоколвд не возьмет планку выше 8 процентов. Бабло берите поррзоботы, но голосуйте за будушкго президента Украины - Яроша!
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28.01.2022 13:02 Відповісти
Я думаю що ти не ідіот, а просто бухий.))) Це видно по буквам.)))
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28.01.2022 13:06 Відповісти
з'явився той , кого не витерли об штору.
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28.01.2022 13:19 Відповісти
Заплатишь за ЕСПЧ из своего кармана,убогий )
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28.01.2022 13:11 Відповісти
Атолотій , іди в с@аку
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28.01.2022 14:05 Відповісти
Порошенко крал и вымогал . И что, если его за это судить, то правосудие превращается в политическое преследование? Порошенко вне закона?
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28.01.2022 13:05 Відповісти
По цій справі про крал і вимогал не йдеться. Ви тримаєте методичку вверх ногами.)
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28.01.2022 13:07 Відповісти
надеюсь, остатки своего серого вещества ты надёжно спрятал от Порошенко?
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28.01.2022 13:12 Відповісти
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28.01.2022 13:16 Відповісти
могли бы хотя бы за тот сейнер шо из него сделали..... разведкорабль , а потом он..... сгорел..
тут была новость и фото - только переделали и вот так вот случилось, досада то какая.
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28.01.2022 13:08 Відповісти
Так ганьбити країну у вирішальний час, як зелена шобла навіть овоч не додумався би.
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28.01.2022 13:09 Відповісти
Надо было за совсем другие престтупления против граждан Украины и тотальное воровство при войне!
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28.01.2022 13:10 Відповісти
Так вы за эти "преступления" ещё в ЕСПЧ не заплатили из своего кармана)хотите другие навязать -готовьте больше бабла
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28.01.2022 13:15 Відповісти
Так то суд по Правам Человека!
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28.01.2022 13:17 Відповісти
Я знаю,и представляю тот штраф,который заплатит государство Украина Петру Порошенко )
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28.01.2022 13:19 Відповісти
компенсирует тысячную часть что он заплатил и заплатит адвокатам из украденных денег у граждан Украины.
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28.01.2022 13:20 Відповісти
Которые возьмут и у тебя в том числе))))
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28.01.2022 13:22 Відповісти
а что ты смеешься? и у тебя тоже Оно и воровало и еще может получить.
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28.01.2022 13:33 Відповісти
Зебобік , брись в будку і не відсвічуй
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28.01.2022 14:08 Відповісти
Ваше фамилійо часом не Мосєйчук?
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28.01.2022 13:20 Відповісти
и не Зелеблевотный и не Порохорвотный и не паРашист.......
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28.01.2022 13:21 Відповісти
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28.01.2022 13:25 Відповісти
Как же тебе 3,14деру живется?! )))
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28.01.2022 13:32 Відповісти
Ёлки-палки! А как Порошенко издевался, политически преследуя, Михаила Саакашвили! То, что сейчас происходит с Порохом, это ему кара Небесная за совершенно несправедливо гонимого героя нашего времени Саакашвили. Порошенко искупит свой грех, когда будет загнан на крышу, как он это сделал с великим реформатором Саакашвили.
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28.01.2022 13:15 Відповісти
))))что ж лять ваши судья разбегаются и судить не хотят?может у них извилин побольше чем у тебя....
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28.01.2022 13:16 Відповісти
ти льюбовнік саакашвілі?
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28.01.2022 13:18 Відповісти
Ну почему же не учит? Уж третий год Зеленский в президентах, а Пётр всё ещё на свободе.
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28.01.2022 13:43 Відповісти
рейдерский пособник, вор порошенко должен сидеть в тюрьме... \\ л. жеглов\\
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28.01.2022 13:46 Відповісти
Та ні, на нужнику, що буде споряджений на його могилці.
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28.01.2022 14:01 Відповісти
він тролить.
Щоправда, невдало.
- т.зв. "порохобот"
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28.01.2022 15:03 Відповісти
лорох хочет построить страну под себя и олигархов, а людей сделать своими рабами, зачем он 2018 г отжал акции минитарных акционеров без их согласия? рейдерство крышевал в пользу магнатов , идеи майдана использовал на свои и алигархов интересы
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28.01.2022 20:08 Відповісти
Если вы прикалываетесь ,то извините -не поняла сразу)
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28.01.2022 15:10 Відповісти
Не встигли довезти матеріали справи
Тоді виникають два питання:
1. Якого чорта призначили на сьогодні слухання справи, якщо не довезли матеріали справи?
(тепер їм потрібно два тижні, щоб довезти кілька папок із Печерськго суду до Київського апеляційного, https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4/@50.4438962,30.4851085,4573m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x707534dcfbd9d482!8m2!3d50.454331!4d30.5180228 відстань по прямій між якими 4,3 км )
2. Хто винен, що не довезли?
P.S. Ye? Glovo попросили би, так ті б за хвилин 15 вправилися. Я це до того, як от ця неповоротка бюрократична судова система тягне з нас соки і гроші, і НІЧОРТА НЕ РОБИТЬ!
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28.01.2022 14:19 Відповісти
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29.01.2022 00:26 Відповісти
 
 