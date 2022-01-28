Справа проти Порошенка – це класичні політичні переслідування відповідно до практики ЄСПЛ, - адвокати Порошенка
Справа проти Петра Порошенка – це класичний зразок політичних переслідувань відповідно до практики ЄСПЛ, про це заявив адвокат Ігор Головань під час виступу у Київському апеляційному суді.
Головань наголосив – судове засідання в апеляційній інстанції перенесене за надуманим приводом, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Адвокати нашого об’єднання кілька разів побували тут, ми клопотали про ознайомлення з усіма матеріалами, ми представили свої документи, ми познайомилися з апеляційною скаргою прокуратури і переконалися, що нічого нового там немає, жодних правових обгрунтувань для застосування запобіжних заходів проти Петра Порошенка там немає і бути їх не може. І ми були готові сьогодні представляти інтереси Петра Порошенка", – повідомив Ігор Головань.
"Хотів би ще раз нагадати суспільству: відповідно до рішення ЄСПЛ ознаками політичних переслідувань є поспішні публічні заяви чиновників з оцінкою кваліфікації подій, які розслідуються, фактично дискредитація, бездоказова публічна оцінка діяльності опозиційної організації, приниження значення та ставлення до опозиції і особливе ставлення до розслідування. Тобто всі ці ознаки політичних переслідувань, які закріплені ЄСПЛ, ми бачимо тут зараз", – говорить Головань.
"Ми чули вчора, як речниця ДБР, яка проводила брифінг стосовно величезної трагедії, яка сталася у Дніпрі, все таки значну частину того брифінгу присвятила Порошенку. Тобто ми бачимо політичну вмотивованість, ми бачимо і те, що керується ця діяльність безпосередньо з владних офісів, з Офісу президента", – переконаний адвокат.
"Ми нагадаємо, що й сам президент Зеленський в своєму інтерв’ю говорив про цю справу і давав свою оцінку. Ми знаємо, що народний депутат з провладної фракції на прізвище Дунда ще минулого року чітко озвучив план, коли буде так звана "підозра" зроблена, що вона буде зроблена "під ялинку", і це було зроблені в кінці грудня, як ми знаємо", – констатує адвокат.
"Тобто ми бачимо класичні політичні переслідування, і це вже юридичні терміни, це вже терміни рішень ЄСПЛ, які, нагадаю, в Україні є джерелом права. Тому ще раз нагадаю: немає у Порошенка обов’язку давати показання відповідно до закону, немає у Порошенка обов’язку брати участь у процесуальних діях. І саме тому, керуючись у цих правах, ми не дамо здійснювати ці шоу. Обов’язок з’являтися є, поки діє ця незаконна ухвала Печерського суду, яку, ми сподіваємося, буде скасована. Однак жодної участі у шоу, яке вони чомусь називають процесуальними діями, не буде", – наголосив Ігор Головань.
Разом з тим, адвокат п’ятого Президента Ілля Новіков у Київському апеляційному суді повідомив журналістам, що справа проти Петра Порошенка від самого початку була політичною, і події навколо неї це підтверджують. Він наголосив, що Петро Порошенко не буде брати участь у шоу, сценарій якого пишеться на Банковій.
"Сьогодні ми приїхали до Апеляційного суду, і начебто через те, що не доставили матеріали справи, засідання не відбудеться. Мене вже заздалегідь "привітали" з днем народження, бо на мій день народження на 11 лютого перенесли це засідання. Дякую красно", – іронізує Новіков.
"Ми бачимо, що ця справа ніколи не була чисто юридичною, – це суто політична справа. Ми бачимо, що вона повністю перейшла у політичну площину, у площину піару. Ви ж розумієте, що це не якась спецоперація – привезти кілька папок з документами з Печерського суду, з Володимирської на Солом’янську до Апеляційного суду", – зауважує Ілля Новіков.
"Чому так сталося? Чому не привезли ці матеріали? І чому вони залишили нашу апеляційну скаргу без розгляду? У мене є певні припущення. Відбувається тиск на Офіс Генерального прокурора. Ірина Венедіктова двічі пішла в одноденну відпустку, коли треба було підписати підозру Порошенку і коли треба було погодити клопотання про арешт Порошенка. А наразі вона нам каже – ні, всі гаразд, я повністю згодна з моїми підлеглими. Це не так. Ви це розумієте. Не ходять прокурори у відпустку одноденну, коли все так", – зауважує адвокат.
"Була вже провокація, коли нас повідомили, що вони нібито запланували одночасний допит Порошенка з Медведчуком. Ми знаємо, що це не фейк. Вони це планують. І на наше переконання – це взагалі головна мета. Вони хочуть зробити картинку, коли одночасно Порошенко з Медведчуком заходять до будівлі ДБР, щоб потім розповідати – ось дивіться, вони разом. Це їхній план і сценарій", вважає Новіков.
"Ще раз говоримо: Порошенко не співпрацюватиме з людьми, які планують ці картинки, ці сценарії і цей піар. Він уже дав показання у червні минулого року. Ці показання є. Якщо ДБР каже, що їм начебто бракує його показань – ні, у них є його показання", – говорить адвокат.
"Вони чекають на можливість показати вам це шоу. Цього шоу не відбудеться – я вам це обіцяю", – резюмує Новіков.
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Вот потому, после разговора с Байденом - зеЛох и скыглыв про "плоха встреча прошла, бо-бо очень!" долго сидеть не сможет
ЗЄлєнкин інтимний пірсинг доношує.
одно фуйло в кремле тоже "думало" что прокатит.. ан нет - всем миром послали на ЙУХ.. опустили ботоксного
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ЗАДАЧА. ДАНО: За 1 рік преЗЕдентства ЗЕсуди "подарували" Коломойському 13 мільярдів.
ЗНАЙТИ: Скільки мільярдів ЗЕсуди подарують Коломойському за 5 років преЗЕдентства?
Именно в ЕСПЧ и готовится заява, когда твои зебилы в гпу реально начнут что-то делать..
А по факту - весь этот пиар для таких как ты идиотов, чисто для видосиков.. с которых можно спрыгнуть в любую секунду.
Вот потому бенядиктова и ЧЕТЫРЕ ее зама - ДВАЖДЫ уходили на сутки "в отпуск", одновременно.. ссуться они что-либо предпринимать, зная что дальше - ЕСПЧ и удавка на их шеях
А шо, разве не так?(и фото овцы, которое тут часто выкладывают)
А з приводу звинувачень то на заході вже всі ствердно висловились, що вважають цю справу політичними репресіями.
І по факту так воно і є. Бо щоб вважати поставки вугілля за для припинення віялових відключень в країні державною зрадою треба мати не мозок в черепусі, а майонез.
Я вважаю що людина з ніком - постійно займаєтьмя мужеловством, достовірно не відомо де, коли, з ким, але ідуть слідчі дії, які мають статус таємниці слідства.
А тепер ідіть в суд і доводьте, що я не правий.
Народ форумний! Якщо хто побачить цього (він в блогах вештається) - допоможіть його нищити!
тут была новость и фото - только переделали и вот так вот случилось, досада то какая.
Щоправда, невдало.
- т.зв. "порохобот"
Тоді виникають два питання:
1. Якого чорта призначили на сьогодні слухання справи, якщо не довезли матеріали справи?
(тепер їм потрібно два тижні, щоб довезти кілька папок із Печерськго суду до Київського апеляційного, https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4/@50.4438962,30.4851085,4573m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x707534dcfbd9d482!8m2!3d50.454331!4d30.5180228 відстань по прямій між якими 4,3 км )
2. Хто винен, що не довезли?
P.S. Ye? Glovo попросили би, так ті б за хвилин 15 вправилися. Я це до того, як от ця неповоротка бюрократична судова система тягне з нас соки і гроші, і НІЧОРТА НЕ РОБИТЬ!