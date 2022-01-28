Справа проти Порошенка – це класичні політичні переслідування відповідно до практики ЄСПЛ, - адвокати Порошенка

Справа проти Петра Порошенка – це класичний зразок політичних переслідувань відповідно до практики ЄСПЛ, про це заявив адвокат Ігор Головань під час виступу у Київському апеляційному суді.

Головань наголосив – судове засідання в апеляційній інстанції перенесене за надуманим приводом, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Адвокати нашого об’єднання кілька разів побували тут, ми клопотали про ознайомлення з усіма матеріалами, ми представили свої документи, ми познайомилися з апеляційною скаргою прокуратури і переконалися, що нічого нового там немає, жодних правових обгрунтувань для застосування запобіжних заходів проти Петра Порошенка там немає і бути їх не може. І ми були готові сьогодні представляти інтереси Петра Порошенка", – повідомив Ігор Головань.

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"Хотів би ще раз нагадати суспільству: відповідно до рішення ЄСПЛ ознаками політичних переслідувань є поспішні публічні заяви чиновників з оцінкою кваліфікації подій, які розслідуються, фактично дискредитація, бездоказова публічна оцінка діяльності опозиційної організації, приниження значення та ставлення до опозиції і особливе ставлення до розслідування. Тобто всі ці ознаки політичних переслідувань, які закріплені ЄСПЛ, ми бачимо тут зараз", – говорить Головань.

"Ми чули вчора, як речниця ДБР, яка проводила брифінг стосовно величезної трагедії, яка сталася у Дніпрі, все таки значну частину того брифінгу присвятила Порошенку. Тобто ми бачимо політичну вмотивованість, ми бачимо і те, що керується ця діяльність безпосередньо з владних офісів, з Офісу президента", – переконаний адвокат.

"Ми нагадаємо, що й сам президент Зеленський в своєму інтерв’ю говорив про цю справу і давав свою оцінку. Ми знаємо, що народний депутат з провладної фракції на прізвище Дунда ще минулого року чітко озвучив план, коли буде так звана "підозра" зроблена, що вона буде зроблена "під ялинку", і це було зроблені в кінці грудня, як ми знаємо", – констатує адвокат.

"Тобто ми бачимо класичні політичні переслідування, і це вже юридичні терміни, це вже терміни рішень ЄСПЛ, які, нагадаю, в Україні є джерелом права. Тому ще раз нагадаю: немає у Порошенка обов’язку давати показання відповідно до закону, немає у Порошенка обов’язку брати участь у процесуальних діях. І саме тому, керуючись у цих правах, ми не дамо здійснювати ці шоу. Обов’язок з’являтися є, поки діє ця незаконна ухвала Печерського суду, яку, ми сподіваємося, буде скасована. Однак жодної участі у шоу, яке вони чомусь називають процесуальними діями, не буде", – наголосив Ігор Головань.

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Разом з тим, адвокат п’ятого Президента Ілля Новіков у Київському апеляційному суді повідомив журналістам, що справа проти Петра Порошенка від самого початку була політичною, і події навколо неї це підтверджують. Він наголосив, що Петро Порошенко не буде брати участь у шоу, сценарій якого пишеться на Банковій.

"Сьогодні ми приїхали до Апеляційного суду, і начебто через те, що не доставили матеріали справи, засідання не відбудеться. Мене вже заздалегідь "привітали" з днем народження, бо на мій день народження на 11 лютого перенесли це засідання. Дякую красно", – іронізує Новіков.

"Ми бачимо, що ця справа ніколи не була чисто юридичною, – це суто політична справа. Ми бачимо, що вона повністю перейшла у політичну площину, у площину піару. Ви ж розумієте, що це не якась спецоперація – привезти кілька папок з документами з Печерського суду, з Володимирської на Солом’янську до Апеляційного суду", – зауважує Ілля Новіков.

"Чому так сталося? Чому не привезли ці матеріали? І чому вони залишили нашу апеляційну скаргу без розгляду? У мене є певні припущення. Відбувається тиск на Офіс Генерального прокурора. Ірина Венедіктова двічі пішла в одноденну відпустку, коли треба було підписати підозру Порошенку і коли треба було погодити клопотання про арешт Порошенка. А наразі вона нам каже – ні, всі гаразд, я повністю згодна з моїми підлеглими. Це не так. Ви це розумієте. Не ходять прокурори у відпустку одноденну, коли все так", – зауважує адвокат.

"Була вже провокація, коли нас повідомили, що вони нібито запланували одночасний допит Порошенка з Медведчуком. Ми знаємо, що це не фейк. Вони це планують. І на наше переконання – це взагалі головна мета. Вони хочуть зробити картинку, коли одночасно Порошенко з Медведчуком заходять до будівлі ДБР, щоб потім розповідати – ось дивіться, вони разом. Це їхній план і сценарій", вважає Новіков.

"Ще раз говоримо: Порошенко не співпрацюватиме з людьми, які планують ці картинки, ці сценарії і цей піар. Він уже дав показання у червні минулого року. Ці показання є. Якщо ДБР каже, що їм начебто бракує його показань – ні, у них є його показання", – говорить адвокат.

"Вони чекають на можливість показати вам це шоу. Цього шоу не відбудеться – я вам це обіцяю", – резюмує Новіков.