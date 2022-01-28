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Зеленський та керівники структур оборони мають прийти в Раду для обговорення ситуації на кордоні, - нардеп "Голосу" Рахманін

Зеленський та керівники структур оборони мають прийти в Раду для обговорення ситуації на кордоні, - нардеп

Представники всіх депутатських фракцій і груп повинні отримати комплексну, системну інформацію про те, що робиться і що ще треба зробити для зміцнення нашої обороноздатності.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні ми маємо тільки уривчасті заяви деяких офіційних осіб. Час від часу про щось звітує міністр оборони, керівник Головного управління розвідки, президент. Але системного уявлення про те, що відбувається і яка стратегія відповідей на можливу загрозу нового наступу Росії, немає.

Якби ми отримали спокійну, розсудливу, системну інформацію, чуток і паніки було би набагато менше. Коли надходить об’єктивна інформація, її можна системно аналізувати і пояснювати людям так, щоб справді уникнути паніки", - наголосив парламентар.

За його словами, ризик військової ескалації досі лишається достатньо високим.

Рахманін заявив, що необхідно скликати засідання Верховної Ради, куди мають прийти і головнокомандувач, і міністр оборони, і міністри стратегічних галузей промисловості, і секретар Ради національної безпеки, і міністр внутрішніх справ.

"Тобто, всі ті люди, від яких так чи інакше залежить велика і складна система національної безпеки та оборони", - підсумував нардеп.

Читайте також: Нардеп "Голосу" Рахманін про зустріч радників у Нормандському форматі: домовились домовлятися - теж результат

Автор: 

ВР (15027) оборона (4819) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+3
приходьте після 15,02,2022.
а поки що жарте шашлик.
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28.01.2022 12:50
+3
Вони не прийдуть, бо печуть каравай задля зустричі Уйла.
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28.01.2022 12:53
+3
Таке придумав! Їх уже грець-ма в Україні! А війна- то все "видумки" з першого до останнього слова (дЄрмак).
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28.01.2022 12:55
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приходьте після 15,02,2022.
а поки що жарте шашлик.
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28.01.2022 12:50 Відповісти
Вони не прийдуть, бо печуть каравай задля зустричі Уйла.
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28.01.2022 12:53 Відповісти
А депутатам від ОПЗЖ надати окремі папочки.
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28.01.2022 13:00 Відповісти
А для таких як ти, які голосували за наркомана, що видадуть?
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28.01.2022 13:07 Відповісти
Кому ще подякує Гетьманцев?
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28.01.2022 12:51 Відповісти
Свій до свого по своє?
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28.01.2022 12:59 Відповісти
Таке придумав! Їх уже грець-ма в Україні! А війна- то все "видумки" з першого до останнього слова (дЄрмак).
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28.01.2022 12:55 Відповісти
и в Раду, и в РНБО, и на ТВ, и каждый день, что бы хоть начать уравновешивать мощную западную помощь действиями и словами высших лиц Украины
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28.01.2022 12:55 Відповісти
Усі ці поставки озброєння, що зараз надходять в Україну, віслюку зеленському, як серпом по яйцях. Він три роки саботував виконання оборонзамовлення, щоб ***** в очі подивитись, а воно он як обернулося. І нічого він з цим зробити не може, бо зброя надходить не в залежності від зеленського
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28.01.2022 12:56 Відповісти
Там до речі п'ятий борт із США вже приземлився.
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28.01.2022 12:57 Відповісти
именно по этому его надо заставлять высказываться.
пусть раскрывается, быстрее запад ему покажет список его оффшорных счетов
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28.01.2022 13:03 Відповісти
конечно президент должен докладывать дипутатам и раде что где и как.... но когда я думаю и все это знают сколько среди дипутатов фсбэшников. проросийских партий и сепаратистов и шпионов! то думаю... ну кому там секреты рассказывать военные.....они же и так всё знают от шпионов со спец служб которые ещё остались с времён яныка... и получили допуск с секретным документам многие... я думаю что никаких секретов от рашки ну примерно так ....90% так точно нет...предателями кишела и кишит до сих пор страна...((
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28.01.2022 12:57 Відповісти
Кордон открыт, для встречи с караваем путенга .
Держите Вову семеро, он уже просто исстрадался заглянуть в рыбий глаз
убийце украинцев
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28.01.2022 13:01 Відповісти
Навіщо ??? Щоб ви попи...діли трохи ... і що це щость дасть на краще.. Ні хріна. Щановні бл...депутати ви можете вислухати Міністра оборони як що вам потрібна якась інформація стосовни ситуації на кордоні а також Міністра закордоних справ щоб так би мовити мати все бічний вид. І все одно це буде проста балаканина. Показать які ви важні шишки ..На хрін пішли... Що ви падли робите для зміни той ситуаціїї на кордоні...?? А??? ТІЛЬКИ ПИ...ДИТЕ , МУТЕТЕ ЛЮДЕЙ І НАВОДИТЕ СМУТУ. ЩО вам падли не зрозуміло ?? Ну що такого складного .. в простій фразі " ПРИЙДУТЬ ВИБОРИ ЧЕРГОВІ ВИБОРИ БОРІТЬСЯ ЗА ВИБОРЦЯ ..ДОСТРОКОВО НІ ЧОГО НЕ БУДЕ ОКРІМ ЯК ЩО ПРИВЕДЕТЕ ДО БУНТУ ВАС ПОЗАЧЕРГОВО ПОСАДЯТЬ В ЯМУ.
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28.01.2022 13:01 Відповісти
ЗЕторчОк у твого стоматолога така офуєнна анестезія, що ти хочеш провести під нею все життя?
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28.01.2022 13:03 Відповісти
))) FY)))
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28.01.2022 13:10 Відповісти
і настане день, коли ЗЕпітух скаже "я за нього не голосував"
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28.01.2022 13:12 Відповісти
))) Петро Олексійович, твої ряди косить шиза....Тобі в партію другим номером треба брати хорошого лікаря по мізкам... і десяток санітарів .. он дивись що робиться з твоїми присіпаками... У міністра безпісюння кришу зірвало...
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28.01.2022 13:23 Відповісти
Хто може відрізнити рандомну зелібобу від рандомного півня? Це ж одна і таж зграя.
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28.01.2022 13:26 Відповісти
))) Та звісно що тобі рандомному все видніше.... Заспокойся ..все буде добре зараз санітари від Петра під'їдуть і ви разом в твоїй палаті влаштуєте мітинг про ти головного лікаря за свободу Петра Олексійовича....))))
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28.01.2022 13:32 Відповісти
Я, кстаті, дуже задоволений Подоляком. Чувак вміло добиває Зєторчка. Дякую, Мішаня.
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28.01.2022 13:34 Відповісти
Ну і добре що ти задоволений... дуже радий за тебе.... бачу ліки почали діяти і шизоврінічна кацапська матершинність в тебе почала знижуватись... Шановний. лікуйтесь вчасно... це піде вам на користь...або станите рослиною що піде накористь простим громадянам.))))
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28.01.2022 13:37 Відповісти
Они на чемоданах ,их можно не ждать
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28.01.2022 13:13 Відповісти
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28.01.2022 13:15 Відповісти
 
 