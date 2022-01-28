Зеленський та керівники структур оборони мають прийти в Раду для обговорення ситуації на кордоні, - нардеп "Голосу" Рахманін

Представники всіх депутатських фракцій і груп повинні отримати комплексну, системну інформацію про те, що робиться і що ще треба зробити для зміцнення нашої обороноздатності.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні ми маємо тільки уривчасті заяви деяких офіційних осіб. Час від часу про щось звітує міністр оборони, керівник Головного управління розвідки, президент. Але системного уявлення про те, що відбувається і яка стратегія відповідей на можливу загрозу нового наступу Росії, немає.

Якби ми отримали спокійну, розсудливу, системну інформацію, чуток і паніки було би набагато менше. Коли надходить об’єктивна інформація, її можна системно аналізувати і пояснювати людям так, щоб справді уникнути паніки", - наголосив парламентар.

За його словами, ризик військової ескалації досі лишається достатньо високим.

Рахманін заявив, що необхідно скликати засідання Верховної Ради, куди мають прийти і головнокомандувач, і міністр оборони, і міністри стратегічних галузей промисловості, і секретар Ради національної безпеки, і міністр внутрішніх справ.

"Тобто, всі ті люди, від яких так чи інакше залежить велика і складна система національної безпеки та оборони", - підсумував нардеп.

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