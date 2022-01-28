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Новини
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"Слуга народу" Арахамія заперечив можливість відставки Монастирського: "Ми не розуміємо, що це за кулуарні війни"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує, що міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського можуть відправити у відставку.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

"Один день була проплачена (не знаю, ким) атака на Дениса Монастирського. Ми не розуміємо, що це за кулуарні війні", - зазначив нардеп.

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За словами Арахамії, Монастирський зараз проводить "велику чистку апарату" МВС, що може бути причиною такої атаки на нього.

"Вони проводять атестації, перевірки на поліграфах тощо. Дуже багато людей у структурі МВС зараз змінюють. Можливо, люди, яких змінили, чи під якими "хитається крісло" намагаються послабити його (Монастирського. - Ред.) позиції", - зауважив політик.

Автор: 

ВР (15027) Кабмін (14150) МВС (3509) Арахамія Давид (1106) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+2
Монастирський проводить "велику чистку" - ну так, звільняє всіх поліцейських, які не готові захищати тєлєса нашого генсєка, коли той в наступний місяць спробує нам нав'язати "прямі переговори" з маріонетками кремля і скасування положення Конституції про вступ до НАТО
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28.01.2022 13:13
+1
УП повідомляє, що Арахамія був залучений до звільнення вора в законі, який наближений до Коломойського. "Часом він може бути залучений у різні "пікантні" історії, як то допомога із виходом із СІЗО дніпровському "злодію в законі" Умці (Сергій Олійник), який входить у коло ІВК. "
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28.01.2022 13:01
+1
Доки мусорські хорти справно бьють народ,монастирський буде на своїй посадці бо влаштовує його слуг.
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28.01.2022 13:10
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УП повідомляє, що Арахамія був залучений до звільнення вора в законі, який наближений до Коломойського. "Часом він може бути залучений у різні "пікантні" історії, як то допомога із виходом із СІЗО дніпровському "злодію в законі" Умці (Сергій Олійник), який входить у коло ІВК. "
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28.01.2022 13:01 Відповісти
яке звільнення???
це ж наш,,,
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28.01.2022 13:05 Відповісти
будьте добрі. забудьте термін "слуга народа"
дуже дратує.
ну дуже, дуже.
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28.01.2022 13:06 Відповісти
Доки мусорські хорти справно бьють народ,монастирський буде на своїй посадці бо влаштовує його слуг.
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28.01.2022 13:10 Відповісти
Монастирський проводить "велику чистку" - ну так, звільняє всіх поліцейських, які не готові захищати тєлєса нашого генсєка, коли той в наступний місяць спробує нам нав'язати "прямі переговори" з маріонетками кремля і скасування положення Конституції про вступ до НАТО
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28.01.2022 13:13 Відповісти
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28.01.2022 13:17 Відповісти
А Татаров ще працює?
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28.01.2022 13:50 Відповісти
Как говориться, такая корова нужна самому !
Надо усиленно доить всем колхозом/фракцией !
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28.01.2022 14:03 Відповісти
Монастирський не має власного почуття честі, він виконавець команд арахламідій…
Інших висновків і бути не може …. Винний старлей за такий стан у правопохоронній системі…Зеля вкурсе, він, чотириразовий, відкосив он як..
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28.01.2022 14:22 Відповісти
І Монастирського і Венідіктову гнати в шию з тих толку,як з козла молока.
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28.01.2022 21:33 Відповісти
 
 