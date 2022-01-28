"Слуга народу" Арахамія заперечив можливість відставки Монастирського: "Ми не розуміємо, що це за кулуарні війни"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує, що міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського можуть відправити у відставку.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.
"Один день була проплачена (не знаю, ким) атака на Дениса Монастирського. Ми не розуміємо, що це за кулуарні війні", - зазначив нардеп.
За словами Арахамії, Монастирський зараз проводить "велику чистку апарату" МВС, що може бути причиною такої атаки на нього.
"Вони проводять атестації, перевірки на поліграфах тощо. Дуже багато людей у структурі МВС зараз змінюють. Можливо, люди, яких змінили, чи під якими "хитається крісло" намагаються послабити його (Монастирського. - Ред.) позиції", - зауважив політик.
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це ж наш,,,
дуже дратує.
ну дуже, дуже.
Надо усиленно доить всем колхозом/фракцией !
Інших висновків і бути не може …. Винний старлей за такий стан у правопохоронній системі…Зеля вкурсе, він, чотириразовий, відкосив он як..