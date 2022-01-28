"Слуга народу" Арахамія заперечив можливість відставки Монастирського: "Ми не розуміємо, що це за кулуарні війни"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує, що міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського можуть відправити у відставку.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

"Один день була проплачена (не знаю, ким) атака на Дениса Монастирського. Ми не розуміємо, що це за кулуарні війні", - зазначив нардеп.

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За словами Арахамії, Монастирський зараз проводить "велику чистку апарату" МВС, що може бути причиною такої атаки на нього.

"Вони проводять атестації, перевірки на поліграфах тощо. Дуже багато людей у структурі МВС зараз змінюють. Можливо, люди, яких змінили, чи під якими "хитається крісло" намагаються послабити його (Монастирського. - Ред.) позиції", - зауважив політик.