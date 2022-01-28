Влада робить все, щоб курс не перетнув позначку 30 грн за $1, - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що влада робить усе можливе, щоб долар не перетнув позначку 30.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
"Але це непередбачуваний процес", - зауважив він і додав: "Нацбанк виходить із інтервенціями кожного дня. За останні тижні вони дуже наростили кількість грошей, які вони "викидають" на продаж доларів - 150-200 мільйонів доларів, готові вийти навіть до 350 мільйонів доларів, щоб стабілізувати курс гривні".
За словами нардепа, чим менше людей панікуватиме, тим стабільнішим буде курс гривні.
"Чим більше людей панікуватиме, забиратимуть депозити, тим більше буде навантаження на гривню, і вона "просідатиме". Це звичайний ринковий процес", - наголосив Арахамія.
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робить, ще й багато: знищує середній та малий бізнес, розгоняє інвесторій, деребанить бюджет та виводе гроші в офшори, пускає расейский бізнес в Україну (вугілля, газ, є\є) та накладає санкції/штрафи на українсьих виробників по заявам расеян "они нам зарабативать мешают, внатуре!"
Влада робить все, щоб курс перетнув позначку 30 грн за $1, - "слуга народу" Арахамія
для цього нищить середній бізнес, фопі, інвестиції та ставить своїх людей на деребан бюджету та на контрабанду..