Нуланд пожартувала про запуск російської горілки через "Північний потік - 2": В Кремлі відреагували

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд пожартувала про "Північний потік - 2", заявивши, що було б добре запустити газопроводом горілку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт департаменту США.

Під час брифінгу журналіст заявив Нуланд, що газопровід "Північний потік - 2" вже добудовано і він може використовуватися для постачання будь-чого - оливкової олії, газу або горілки.

"Горілка це було б дуже добре. Оливкова олія – було б дуже добре", - сказала Нуланд.

"Як любить казати сенатор Круз, я не часто цитую його, але, як він любить казати, зараз це шматок металу на дні океану. Він повинен мати нормативні затвердження. І жоден газ не протікатиме через нього, поки це не станеться", - додала заступник держсекретаря США.

В Кремлі вже відреагували на слова Нуланд.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Послухайте, хоч би якісь спроби жартувати - це вже позитив у цій ситуації. Нехай вони краще жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості в Європі".

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