УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6866 відвідувачів онлайн
Новини
24 519 36

Нуланд пожартувала про запуск російської горілки через "Північний потік - 2": В Кремлі відреагували

Нуланд пожартувала про запуск російської горілки через

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд пожартувала про "Північний потік - 2", заявивши, що було б добре запустити газопроводом горілку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт департаменту США.

Під час брифінгу журналіст заявив Нуланд, що газопровід "Північний потік - 2" вже добудовано і він може використовуватися для постачання будь-чого - оливкової олії, газу або горілки.

"Горілка це було б дуже добре. Оливкова олія – було б дуже добре", - сказала Нуланд.

"Як любить казати сенатор Круз, я не часто цитую його, але, як він любить казати, зараз це шматок металу на дні океану. Він повинен мати нормативні  затвердження. І жоден газ не протікатиме через нього, поки це не станеться", - додала заступник держсекретаря США.

В Кремлі вже відреагували на слова Нуланд.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Послухайте, хоч би якісь спроби жартувати - це вже позитив у цій ситуації. Нехай вони краще жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості в Європі".

Також читайте: США закликали Китай переконати Росію обрати шлях дипломатії в ситуації навколо України, - Нуланд

Автор: 

горілка (139) Пєсков Дмитро (1684) росія (65925) Північний потік (2473) Нуланд Вікторія (175)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Посадят кацапов на бутылку, в случае вторжения в Украину, можешь даже не сомневаться
показати весь коментар
28.01.2022 13:14
+20
Все они могут. Не успевают просто. Брагой выпивают.
показати весь коментар
28.01.2022 13:15
+15
показати весь коментар
28.01.2022 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
**********...ну-ну...
показати весь коментар
28.01.2022 13:12 Відповісти
Посадят кацапов на бутылку, в случае вторжения в Украину, можешь даже не сомневаться
показати весь коментар
28.01.2022 13:14 Відповісти
Висловлювання "пЄскова" свідчить про те, що вони почали це усвідомлювати
показати весь коментар
28.01.2022 13:32 Відповісти
а за Крым их куда посадят?
показати весь коментар
28.01.2022 16:35 Відповісти
в "москва 2042" Войновича описан не только фуйло и его банда, но и було щось таке про "лайнопровод", по якому з резервації під назвою "ссср/расея" качали натуральні добрива на Захід..
ну, ті, що ще не встигли з'ясти самі кацапи..
як там лозунг в них?

"Граждане получают товары и услуги лишь после сдачи этого продукта, который потом поступает за границу врагам по говнопроводу (бывшие нефте- и газопроводы: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично»"
https://snob.ru/entry/163900
Тогда Войнович чудесным образом угадал основные черты современного нам политического устройства. Вот они:

1) Коммунизм построен в отдельно взятом городе - Москве. Ее жители живут намного лучше, чем жители остальной страны. Разумеется, доступ из провинции в Москву надежно перекрыт. Разрыв в уровне жизни между столицей и провинцией, концентрация власти в столице была высокой и в СССР, но в современной России она достигла невиданных масштабов. Москва высасывает всю жизнь, все соки из провинции - эту черту современной жизни Войнович гениально предсказал из 1986-го. Ограды, колючая проволока, минные поля не пускают в столицу провинциалов, сами же они поставляют в нее всю свою продукцию.

2) Правящая элита - слившиеся в экстазе кагэбэшники, партийцы и православные. Никаких противоречий между этими ветвями власти нет (КПГБ - коммунистическая партия госбезопасности). Руководящую роль играют спецслужбы, они находятся в полной гармонии с остальными двумя ветвями власти. Церковь кооптирована в правящую элиту за большие возможности в воспитании народа, недооценивавшиеся в СССР.

3) В основе власти - пропаганда. Она непрерывно доносится буквально из каждого утюга. Это не какое-то дополнительное, а прямо важнейшее условие существование всей системы.

4) Безопасность превыше всего. Во главе страны - простой парень, карьерист из бедной семьи, кагэбэшник Леша Букашев - сам осколок СССР, вместе с коллегами придумавший, как продлить его существование. Хранение гостайн (тайной является все) от врагов, которые повсюду, и постоянные доносы обо всех «заговорах, действиях, высказываниях и мыслях» - обязанность каждого гражданина, запечатленная даже в клятве гражданина. Все выпускники школ являются секретными агентами госбезопасности. Спецслужбы и полиция имеют абсолютную власть над людьми. При этом враждующие спецслужбы - БЕЗО (наследник КГБ) и ЦРУ переплелись так, что каждая из них наводнена агентами другой, и теперь даже «уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона»: невозможно понять, кто на кого работает. Все иностранные агенты, - вспоминал свой роман сам Войнович, когда иностранным агентом объявили «Мемориал». Сравните это с нынешними разговорами о том, что повышение пенсионного возраста придумал вашингтонский обком!
и т.д..
показати весь коментар
28.01.2022 13:39 Відповісти
так ГОРИЛКА ЭТО УКРАИНА А В РАШКЕ ГУТАЛИН...или 3-й ОДЕКОЛОН или БОЯРЫШНИК... они даже самограй не могут сварить....
показати весь коментар
28.01.2022 13:13 Відповісти
Все они могут. Не успевают просто. Брагой выпивают.
показати весь коментар
28.01.2022 13:15 Відповісти
Згадалось... В 89 році під час зборів приписного складу(по надродному партізанов) в кунзі виявив дві каністри шмурдяка на основі томатної пасти - ну любив перевіряти особовий склад. Коли перед строєм вилив це пойло в каналізацію,то вічайдушні алканавти кричали: "Капитан!Да ты садюга"!
показати весь коментар
28.01.2022 18:34 Відповісти
На расії за таке можуть вбити. Дуже необережно Ви вчинили. Дуже. Не врахували менталітет та різного роду залежності особового складу!
показати весь коментар
29.01.2022 08:53 Відповісти
Бачите це було ще в 1989році, коли ще хоч якась дисципліна була. Ну і головне : я був при виконанні - черговим по частині з ПМ та 16 патронів. А після служби тих лигарів я не боявся - дещо знав і міг. Було це в Кунгурі що десь 80км біля Пермі. До речі місцеві прапорщики казали:"Командир! Ты чого озверел. Ну вылил одну- а вторую нам канистру отдал бы".
показати весь коментар
29.01.2022 09:12 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 13:18 Відповісти
Свинопсы - унтерменши. Нуланд это понимает
показати весь коментар
28.01.2022 13:13 Відповісти
100% не зря же им еще немчура погоняло "руссише швайн" навсегда приклеила..
показати весь коментар
28.01.2022 13:39 Відповісти
Когда над неприятелем смеются, значит, он не так уже и страшен. В московии любую фразу пытаются вывернуть в свою пользу
показати весь коментар
28.01.2022 13:21 Відповісти
«Пєсков заявив: "Послухайте, хоч би якісь спроби жартувати - це вже позитив у цій ситуації Нехай вони краще жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості». З недосказаного вусатою діркою: «…А то по ПП2 потече кацапський дрист до німців, якщо будуть так лякати.»
показати весь коментар
28.01.2022 13:22 Відповісти
То не дуже і жарт. В газ можна підмішати що хочеш і за вечір потруїти купу народу.
показати весь коментар
28.01.2022 13:26 Відповісти
Настоянку глоду до німців- їм повинно сподобатись… схоже що вони саме є братами фєдєрастів…
показати весь коментар
28.01.2022 13:27 Відповісти
Прежде чем качать парашную палёнку в Европу, надо получить разрешение у правообладателя:
показати весь коментар
28.01.2022 13:31 Відповісти
Головне щоби з горівкою зелені вічливі чоловічки до ЄС не прийшли по трубі.
показати весь коментар
28.01.2022 13:32 Відповісти
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд пожартувала про "Північний потік - 2", заявивши, що було б добре запустити газопроводом горілку. Джерело:
показати весь коментар
28.01.2022 13:33 Відповісти
Як би Євросоюзу не довелося тією трубою реверсом в росію горілку закачувати коли у кацапів нафта і газ перестануть купуватися і буде реальний шанс, що 150 млн. голодних кацапів ломануться з похмелюги напролом через кордон до німців з криком: "Можем повторить!"
показати весь коментар
28.01.2022 13:39 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 13:41 Відповісти
Кацапня швидше удавиться ніж вильє вотку в трубу.
показати весь коментар
28.01.2022 13:43 Відповісти
так трубу можно и в обратную сторону использовать, к примеру можно в сторону рашки использовать как канализацию
показати весь коментар
28.01.2022 13:45 Відповісти
Так русская водка всегда была дерьмом.
показати весь коментар
28.01.2022 13:47 Відповісти
Это фейк что русская водка хорошего качества.
показати весь коментар
28.01.2022 13:48 Відповісти
Українська горілка нічим не краща - виготовляється за тією ж самою технологією на приватизованих після совка заводах з додаванням крохмалу до 75% і сморід глушать конячою дозою гліцерину.
показати весь коментар
28.01.2022 14:03 Відповісти
Украинская водка десятилетиями занимает призовые или первые места на конкурсах мировых водочных брендов. Водка России и близко рядом не стояла. Не надо трындеть.
показати весь коментар
28.01.2022 16:35 Відповісти
А ще по трубі можна переганяти щурів , або перекачувати морську воду Балтики з рашки до німчури і навпаки .
показати весь коментар
28.01.2022 13:57 Відповісти
тролит с учетом национальных особенностей
показати весь коментар
28.01.2022 14:01 Відповісти
90% водки производится в Европе. А лидер по брендам и литрам Украина. 3 из топ-5 крупнейших производителей из Украины.
показати весь коментар
28.01.2022 20:11 Відповісти
херова у них горілка
показати весь коментар
28.01.2022 14:04 Відповісти
можно еще просушить укроп
показати весь коментар
28.01.2022 14:14 Відповісти
Смеяться можно, а вот по нашей трубе что качать будут, это реальность? Все озабочены чьей то трубой, а о своей не думают. А время придет и скоро.
показати весь коментар
28.01.2022 14:20 Відповісти
Трапеза во мгле" С. Скрепецкий
показати весь коментар
28.01.2022 15:05 Відповісти
Если эту трубу откроют, по ней полезут московиты.
показати весь коментар
28.01.2022 15:31 Відповісти
 
 