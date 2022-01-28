Нуланд пожартувала про запуск російської горілки через "Північний потік - 2": В Кремлі відреагували
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд пожартувала про "Північний потік - 2", заявивши, що було б добре запустити газопроводом горілку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт департаменту США.
Під час брифінгу журналіст заявив Нуланд, що газопровід "Північний потік - 2" вже добудовано і він може використовуватися для постачання будь-чого - оливкової олії, газу або горілки.
"Горілка це було б дуже добре. Оливкова олія – було б дуже добре", - сказала Нуланд.
"Як любить казати сенатор Круз, я не часто цитую його, але, як він любить казати, зараз це шматок металу на дні океану. Він повинен мати нормативні затвердження. І жоден газ не протікатиме через нього, поки це не станеться", - додала заступник держсекретаря США.
В Кремлі вже відреагували на слова Нуланд.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Послухайте, хоч би якісь спроби жартувати - це вже позитив у цій ситуації. Нехай вони краще жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості в Європі".
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ну, ті, що ще не встигли з'ясти самі кацапи..
як там лозунг в них?
"Граждане получают товары и услуги лишь после сдачи этого продукта, который потом поступает за границу врагам по говнопроводу (бывшие нефте- и газопроводы: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично»"
https://snob.ru/entry/163900
Тогда Войнович чудесным образом угадал основные черты современного нам политического устройства. Вот они:
1) Коммунизм построен в отдельно взятом городе - Москве. Ее жители живут намного лучше, чем жители остальной страны. Разумеется, доступ из провинции в Москву надежно перекрыт. Разрыв в уровне жизни между столицей и провинцией, концентрация власти в столице была высокой и в СССР, но в современной России она достигла невиданных масштабов. Москва высасывает всю жизнь, все соки из провинции - эту черту современной жизни Войнович гениально предсказал из 1986-го. Ограды, колючая проволока, минные поля не пускают в столицу провинциалов, сами же они поставляют в нее всю свою продукцию.
2) Правящая элита - слившиеся в экстазе кагэбэшники, партийцы и православные. Никаких противоречий между этими ветвями власти нет (КПГБ - коммунистическая партия госбезопасности). Руководящую роль играют спецслужбы, они находятся в полной гармонии с остальными двумя ветвями власти. Церковь кооптирована в правящую элиту за большие возможности в воспитании народа, недооценивавшиеся в СССР.
3) В основе власти - пропаганда. Она непрерывно доносится буквально из каждого утюга. Это не какое-то дополнительное, а прямо важнейшее условие существование всей системы.
4) Безопасность превыше всего. Во главе страны - простой парень, карьерист из бедной семьи, кагэбэшник Леша Букашев - сам осколок СССР, вместе с коллегами придумавший, как продлить его существование. Хранение гостайн (тайной является все) от врагов, которые повсюду, и постоянные доносы обо всех «заговорах, действиях, высказываниях и мыслях» - обязанность каждого гражданина, запечатленная даже в клятве гражданина. Все выпускники школ являются секретными агентами госбезопасности. Спецслужбы и полиция имеют абсолютную власть над людьми. При этом враждующие спецслужбы - БЕЗО (наследник КГБ) и ЦРУ переплелись так, что каждая из них наводнена агентами другой, и теперь даже «уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона»: невозможно понять, кто на кого работает. Все иностранные агенты, - вспоминал свой роман сам Войнович, когда иностранным агентом объявили «Мемориал». Сравните это с нынешними разговорами о том, что повышение пенсионного возраста придумал вашингтонский обком!
и т.д..