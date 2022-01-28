Лукашенко порадив білорусам "колупатися у землі", щоб "дурі було менше в голові"
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що білорусам треба "колупатися в землі", і тоді в головах "дурі буде менше".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив виступаючи з посланням до білоруського народу та парламенту.
"Сюди вже хлинули всі. І з Росії, дякую їм, росіянам. І з Заходу, з України, люди приїжджають, щоб жити на цих ділянках. Я ж вас закликаю: візьміть, колупайтеся на цій землі, дурі буде менше в наших головах, ковідом хворіти не будемо", - сказав Лукашенко.
"Повільно розгойдуються, безкоштовно взяти не можуть. А коли це буде скуплено, зокрема жителями інших держав, ви потім будете владі дорікати", - додав він.
Топ коментарі
+18 Сергей Сердюк #422362
показати весь коментар28.01.2022 13:17 Посилання
+11 VOLVO XC 70
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+10 Рома Маестро
показати весь коментар28.01.2022 13:28 Посилання
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Все согласно твоей философии!
Поковырялся бы в земле и всю дурь бы в яме оставил!
Повторюю, Антисемітизм - ознака непоноцінності! , так самяо як і асемітизм.
Не цікаво мати нічого спільного з антисемітами-деградантами
Аж тошнит смотреть на это...