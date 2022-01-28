Лукашенко порадив білорусам "колупатися у землі", щоб "дурі було менше в голові"

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що білорусам треба "колупатися в землі", і тоді в головах "дурі буде менше".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив виступаючи з посланням до білоруського народу та парламенту.

"Сюди вже хлинули всі. І з Росії, дякую їм, росіянам. І з Заходу, з України, люди приїжджають, щоб жити на цих ділянках. Я ж вас закликаю: візьміть, колупайтеся на цій землі, дурі буде менше в наших головах, ковідом хворіти не будемо", - сказав Лукашенко.

"Повільно розгойдуються, безкоштовно взяти не можуть. А коли це буде скуплено, зокрема жителями інших держав, ви потім будете владі дорікати", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", - білоруський диктатор Лукашенко. ВIДЕО