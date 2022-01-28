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Лукашенко порадив білорусам "колупатися у землі", щоб "дурі було менше в голові"

Лукашенко порадив білорусам

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що білорусам треба "колупатися в землі", і тоді в головах "дурі буде менше".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив виступаючи з посланням до білоруського народу та парламенту.

"Сюди вже хлинули всі. І з Росії, дякую їм, росіянам. І з Заходу, з України, люди приїжджають, щоб жити на цих ділянках. Я ж вас закликаю: візьміть, колупайтеся на цій землі, дурі буде менше в наших головах, ковідом хворіти не будемо", - сказав Лукашенко.

"Повільно розгойдуються, безкоштовно взяти не можуть. А коли це буде скуплено, зокрема жителями інших держав, ви потім будете владі дорікати", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", - білоруський диктатор Лукашенко. ВIДЕО

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) послання (24)


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Топ коментарі
+18
Призвал готовиться к земле...
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28.01.2022 13:17
+11
интересно а себе лично какой дает совет Лука закопаться в землю или....
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28.01.2022 13:17
+10
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28.01.2022 13:28
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интересно а себе лично какой дает совет Лука закопаться в землю или....
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28.01.2022 13:17 Відповісти
Ему уже давно к земле привыкать надо, минимум 15-ь лет её зря топчет...
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28.01.2022 14:55 Відповісти
Призвал готовиться к земле...
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28.01.2022 13:17 Відповісти
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28.01.2022 13:19 Відповісти
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28.01.2022 13:22 Відповісти
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28.01.2022 13:50 Відповісти
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28.01.2022 13:28 Відповісти
а ведь могли поколупацца в "лоне" Пацьки, ну вот как в Ливии - поколупались - и выставили замороженное чучело местного елбасы))
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28.01.2022 13:17 Відповісти
Я бы тебе сам могилу выкопал.
Все согласно твоей философии!
Поковырялся бы в земле и всю дурь бы в яме оставил!
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28.01.2022 13:18 Відповісти
А лучше сразу в землю, ага. Я вот ни разу не слышал, чтобы покойника в глупостях упрекали. Спокойный народ.
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28.01.2022 13:18 Відповісти
Прям отец народа... Ему пора менять фигляра Жириновского в кремле.
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28.01.2022 13:19 Відповісти
Переклад з бацьківської мови: сидіть і не гавкайте.
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28.01.2022 13:21 Відповісти
Лучше белорусам закопать Дурака в землю чтобы жить нормально
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28.01.2022 13:22 Відповісти
А поки не сезон то у носі і дупі,як вождь лука -дояр.
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28.01.2022 13:24 Відповісти
Я сегодня семян накупил. Буду рассаду высаживать.
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28.01.2022 16:02 Відповісти
Тобі дояр сказав у дупі ковирятись,чому не слухаєш?
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28.01.2022 16:06 Відповісти
Я их ператрахивал, ператрахиваю и буду ператрахивать
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28.01.2022 13:26 Відповісти
Партизанські схрони)
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28.01.2022 13:27 Відповісти
Десь я вже таке чула, а браті лопаті! І де ж той Азіров?.......
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28.01.2022 13:29 Відповісти
..
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28.01.2022 13:31 Відповісти
Білоруси - рідкісні мазохісти! Терпіти таку зневагу та приниження...
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28.01.2022 13:31 Відповісти
так а кацапня, хіба краще? кріпаки та й годі......
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28.01.2022 13:37 Відповісти
Ми від них в цьому плані не далеко відстаємо.
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28.01.2022 13:38 Відповісти
Антисемітизм - ознака непоноцінності!
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28.01.2022 14:07 Відповісти
а это скорее влияние славянских языков... по польски как еврей будет? правильно, Żyd. а евреечка - Żydówka. итальянцы - Włosi а среди нас , украинцев, прокацапских гадостей затесалось?
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28.01.2022 14:24 Відповісти
не треба мові приписувати якусь суб'єктність, вона- засіб комунікації. Означування - виключно людська сфера діяльності. Є усталені норми зневаги у мові, вони різні, наприклад, від "хохлов", до "на Україні". Вони не подобаються певним соціальним групам, все інше - марнування часу.

Повторюю, Антисемітизм - ознака непоноцінності! , так самяо як і асемітизм.

Не цікаво мати нічого спільного з антисемітами-деградантами
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28.01.2022 14:52 Відповісти
Прикопайте его он же так просит
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28.01.2022 13:35 Відповісти
"Смотри какой важный курица!"

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28.01.2022 13:36 Відповісти
"ШАПАНОРАМ"
Аж тошнит смотреть на это...
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28.01.2022 13:41 Відповісти
Прямо Уго Чавес местный. Тот упырь тоже притворялся бацьком и сеял афоризмами как говном.
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28.01.2022 13:43 Відповісти
А вот тут прав на 100%) Кеды прочь и айда копать бульбу) На большее не способны)
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28.01.2022 13:44 Відповісти
Хто б говорив.
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28.01.2022 13:45 Відповісти
Азаров тоже предлагал украинцам браться за лопаты и капусту кушать и что получилось? Где Азаров? Под крылом русского брата у товарищей мысли сходяться.
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28.01.2022 13:49 Відповісти
В двадцять першому столітті, в центрі Європи, владу захопив якийсь напівграмотний селянин, погрожує сусіднім країнам війною і радить цілій нації «порпатись в землі, а не язиком патякати… це якийсь сюр.
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28.01.2022 13:51 Відповісти
Почему бы и не поковыряться в земле, высаживая какой-нибудь паслён на могилах этих маньяков, считающих себя бессмертными? Нормальная тема.
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28.01.2022 13:51 Відповісти
Крим, Даунбас і Білорусь заслуговують на *********. І буде їм по ділам їхнім.
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28.01.2022 13:54 Відповісти
І не треба бути психіатром щоб прийти до висновку що цей індивідум таки іпанувся на всю голову.
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28.01.2022 13:56 Відповісти
Даремно Ви так - більшості українців Лука подобається, навіть більше ніж зеленський чи путін.
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28.01.2022 13:58 Відповісти
Більшості українців і ЗЕ у 2019 році сподобався, але все тече, все змінюється.
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28.01.2022 14:12 Відповісти
Якщо колупатись у бєларуській землі, то можна натрапити на закопаних опозиціонерів і активістів.
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28.01.2022 13:57 Відповісти
такой же принцип издавна практикуют в монастырях. целый день колупаются в послушаниях, остатки времени - в молитвах. полностью задолбанные этим вечным в жизни монахов циклом, остающиеся пару часов личного свободного времени уходят на сон. причём задолбанные засыпают в мгновение ока. основной инстинкт даже "усмиряется", не говоря уже о других дурных мыслях. гулаг на той же основе построен. так шо этот долбень хочет просто построить первое в мире государство-монастырь новогулагного типа. уже с молитвами к ***********, как к живому богу. и есть все основания полагать, шо это ему удастся. ещё и цветами будут, как в севкорее этого -ссы осыпать. тренировки уже прошли.
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28.01.2022 14:01 Відповісти
Такий же принцип був і в сересері - щоб уголову нічого не лізло відправляли в Гулаг колупати мерзлоту. Історія повторюється.
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28.01.2022 14:04 Відповісти
безусловно. только богом был "атец народов" (сегодня *****, бульбо*****, елбасы,......), молитвами - партсобрания, политинформации, а библией - краткий курс сказок бабушки кпсс. отобрать у людей их личное, свободное время, которое они могут использовать на своё умотрение и развитие, при котором им голову могли придти мысли крамольные. при совке же, в очереди дожидающихся посадки в гулаг, личное свободное время отбиралось именно огородами и дачами, на которые народ просто вынужден был валить, чтобы прокормить себя, при мизерных зарплатах и дефиците всего и вся.
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28.01.2022 14:52 Відповісти
Будь ты проклят, шлюха кацапская!
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28.01.2022 14:05 Відповісти
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28.01.2022 14:08 Відповісти
От с...ка усатая разговорилась, силу почуяла !!! Еще один Херой России растет!!! Прийдется баьке к усам бороду растить!!
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28.01.2022 14:09 Відповісти
совсем сбрендил
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28.01.2022 14:12 Відповісти
Членоголовый колхозник возомнил себя хозяином мира , даже психиатрия такое не лечит, такое лечит только повешение на столбе. Трудно представить себе , как можно жить сейчас в Белоруси. В первый день выступлений в Минске писал ,, ребята , берите оружие , а не цветы , подальше будьте от угромонгольских братьев - в противном случае будет трагедия ,, Получилось гораздо хуже, чем предполагалось - гетто, Освенцим.
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28.01.2022 14:15 Відповісти
Ковыряться в земле это лапотных оккупантов зарывать?
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28.01.2022 14:30 Відповісти
Ну и везет нам, кацапы выбрали подворотинского недоноска, бульбаши шизофренического колхозника, а мы как всегда опередили всех выбрав подковерного шута дегенерата!!!
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28.01.2022 14:42 Відповісти
старый дурак каждый день какую-то дичь несет
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28.01.2022 14:46 Відповісти
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28.01.2022 15:08 Відповісти
На дачные участки около Минска ажиотаж. На аукционах цены взлетают как ракеты.
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28.01.2022 16:04 Відповісти
ну что можно сказать, что белорусы, что казахи, и сами свою волю проsрали и других подставили
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28.01.2022 16:08 Відповісти
Це все на що заслуговують білоруси.
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28.01.2022 16:27 Відповісти
Як такий невіглас міг стати президентом?!!
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28.01.2022 18:02 Відповісти
 
 