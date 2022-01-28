До кінця лютого підрозділи тероборони у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше. Вже заплановано проведення навчань, - Резніков
До кінця лютого підрозділи територіальної оборони (ТрО) у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"У прикордонних регіонах підрозділи ТрО вже укомплектовані штатом мирного часу на 70%. Це дає можливість виконувати необхідні завдання. До кінця лютого підрозділи у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше", - сказав Резніков під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр поінформував, що розгортання територіальної оборони відбуватиметься у три умовних етапи.
"Усі необхідні підрозділи - від командування до майже 150 батальйонів - на рівні районів уже створено. Відбувається їх укомплектування особовим складом за штатом мирного часу та облаштовуються місця дислокації. Розгортання відбуватиметься у три умовних етапи. Перший етап - це створення командно-управлінського ядра, яке становить 10 тис. професійних військовослужбовців", - пояснив Резніков.
Другий етап, зазначив він, це штат особливого періоду, який сумарно становитиме орієнтовно 130 тис. осіб.
"Це цивільні особи, які пройдуть відбір й підпишуть контракт про службу в резерві ТрО. Вони будуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю і проводитиме навчання та злагодженість", - зазначив Резніков.
За його словами, робота з розгортання штату особливого періоду вже відбувається, і Міноборони разом із Генштабом скоротили перелік документів, який був потрібен для зарахування до резерву, зокрема для цього потрібна заява, паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток, якщо він є.
"Третій компонент - це добровольчі формування територіальних громад. Їх може бути створено у невеликих населених пунктах виключно у тому випадку, якщо таку ініціативу виявить командування сил територіальної оборони, а головнокомандувач Збройних сил України прийме відповідне рішення. Вони діятимуть згідно із завданнями відповідних військових керівників сил ТрО", - розповів міністр.
Резніков повідомив, що у лютому заплановано навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади та самоврядування, щоб відпрацювати взаємодію "схід-північ-південь і захід".
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Кратчайший путь из Нью Йорка (авиабаза с которой США везут ПТРК, находится немного южнее этого города), идет вдоль восточного побережья США на север, чуть южнее Гренландии, огибает Великобританию и Исландию и далее через Скандинавский полуостров и Польш
Возможно людьми и укомплектованы.
Но людей нужно во что то одеть, вооружить, снабдить боекомплектом!
Также, людей надо регулярно кормить.
а ти хочеш джевелін.
забудь...
воєнкоми щеи порадяться з мерами, вирішать кому можна дати нормальну зброю а кому ні.
і не виключено що нормальна зброя буде в тилу у тих хто зараз тендери виграє
а гавно 30х-40х років дадуть нам, на передок
ці х...йлани і говнокомандувач думають що я і такі як я будемо питати коли брати свої берданки і як захищати свій будинок, родину?
чи думають що я буду виконувати команди воєнкома-взяточника.
а ху в жо не хочете?
Это еще один способ, которым Латвия может оказать поддержку Украине. Однако в Минобороны пока не сообщили, сколько военных планируется отправить в Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоит госбюджету.