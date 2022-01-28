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Новини Війна
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До кінця лютого підрозділи тероборони у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше. Вже заплановано проведення навчань, - Резніков

До кінця лютого підрозділи тероборони у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше. Вже заплановано проведення навчань, - Резніков

До кінця лютого підрозділи територіальної оборони (ТрО) у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У прикордонних регіонах підрозділи ТрО вже укомплектовані штатом мирного часу на 70%. Це дає можливість виконувати необхідні завдання. До кінця лютого підрозділи у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше", - сказав Резніков під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр поінформував, що розгортання територіальної оборони відбуватиметься у три умовних етапи.

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"Усі необхідні підрозділи - від командування до майже 150 батальйонів - на рівні районів уже створено. Відбувається їх укомплектування особовим складом за штатом мирного часу та облаштовуються місця дислокації. Розгортання відбуватиметься у три умовних етапи. Перший етап - це створення командно-управлінського ядра, яке становить 10 тис. професійних військовослужбовців", - пояснив Резніков.

Другий етап, зазначив він, це штат особливого періоду, який сумарно становитиме орієнтовно 130 тис. осіб.

"Це цивільні особи, які пройдуть відбір й підпишуть контракт про службу в резерві ТрО. Вони будуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю і проводитиме навчання та злагодженість", - зазначив Резніков.

За його словами, робота з розгортання штату особливого періоду вже відбувається, і Міноборони разом із Генштабом скоротили перелік документів, який був потрібен для зарахування до резерву, зокрема для цього потрібна заява, паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток, якщо він є.

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"Третій компонент - це добровольчі формування територіальних громад. Їх може бути створено у невеликих населених пунктах виключно у тому випадку, якщо таку ініціативу виявить командування сил територіальної оборони, а головнокомандувач Збройних сил України прийме відповідне рішення. Вони діятимуть згідно із завданнями відповідних військових керівників сил ТрО", - розповів міністр.

Резніков повідомив, що у лютому заплановано навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади та самоврядування, щоб відпрацювати взаємодію "схід-північ-південь і захід".

Автор: 

Міноборони (7464) військові навчання (2781) Резніков Олексій (1446) тероборона (386)


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Топ коментарі
+11
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28.01.2022 13:26
+9
Все должно быть, как в Израиле. Каждый обучен, вооружен и мотивирован. И тогда вэлкам, свинорылые!
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28.01.2022 13:21
+8
птичка летит.. плюшки везёт!
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28.01.2022 13:28
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Все должно быть, как в Израиле. Каждый обучен, вооружен и мотивирован. И тогда вэлкам, свинорылые!
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28.01.2022 13:21 Відповісти
К сожалению в Украине власть своего народа боится больше чем внешнего врага. Можете даже посчитать сколько раз*наша* власть ездила умиротворять росийских окупантов и выполняла его требования и сколько раз выходила к народу и выполняла требования украинцев. Статистика далеко не в пользу украинского народа. Делайте выводы
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28.01.2022 13:32 Відповісти
иммитаторы!
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28.01.2022 13:25 Відповісти
Ты в военкомат ходил?
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28.01.2022 14:34 Відповісти
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28.01.2022 13:26 Відповісти
Забули. Рівно за 100 років. І якби не США та Британія, то через 101 рік знову б втратили державу...
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28.01.2022 13:31 Відповісти
птичка летит.. плюшки везёт!
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28.01.2022 13:28 Відповісти
Снова через Германия не летит?
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28.01.2022 13:30 Відповісти
Он не будет лететь через Германию.
Кратчайший путь из Нью Йорка (авиабаза с которой США везут ПТРК, находится немного южнее этого города), идет вдоль восточного побережья США на север, чуть южнее Гренландии, огибает Великобританию и Исландию и далее через Скандинавский полуостров и Польш
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28.01.2022 13:37 Відповісти
Примите гады закон о оружии и праве на самозащиту. Многие люди сами купят себе нормальное оружие а не ваши совковые палки 47-го года выпуска
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28.01.2022 13:28 Відповісти
Що тобі заважає купити вже сьогодні?
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28.01.2022 13:32 Відповісти
Диван до оружейного магазина ехать не хочет.
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28.01.2022 13:53 Відповісти
Давно мав би бути прийнятий закон про Право на зброю. Можна було б обмежитись калібром 150 мм. І кількістю снарядів у 100 чи 300 пострілів
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28.01.2022 14:35 Відповісти
Так тут Юристы уже пояснили, что типа юрист, Спикер Стефанчук, який особисто займався розробкою того закону, що дозволяэ теробороны використовувати мисливську зброю, він ПОРУШУЄ деякі міжнародні конвенції. А дозвіл на бойову зброю (кулемети, автоматічні гвінтівки...) був би цілком законим!!!
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28.01.2022 16:36 Відповісти
Укомплектованы?
Возможно людьми и укомплектованы.
Но людей нужно во что то одеть, вооружить, снабдить боекомплектом!
Также, людей надо регулярно кормить.
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28.01.2022 13:31 Відповісти
для них асфальт важнее...им есть куда улететь и смыться, а нам здесь быть.
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28.01.2022 13:52 Відповісти
Лучше позже чем никогда. Главное что бы не поздно. Ну вот почему все это нельзя было организовывать и оттачивать год назад, два, четыре, пять..., семь...
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28.01.2022 13:35 Відповісти
Для тер. оборони потрібно ще джипи в США заказати.
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28.01.2022 13:45 Відповісти
вони, паскуди стволи бояться видати, навіть мисливцям.
а ти хочеш джевелін.
забудь...
воєнкоми щеи порадяться з мерами, вирішать кому можна дати нормальну зброю а кому ні.
і не виключено що нормальна зброя буде в тилу у тих хто зараз тендери виграє
а гавно 30х-40х років дадуть нам, на передок
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28.01.2022 13:57 Відповісти
ліцензію на сборку Humvee ів в Україні або ще краще - багги
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28.01.2022 14:37 Відповісти
передостанній параграф:
ці х...йлани і говнокомандувач думають що я і такі як я будемо питати коли брати свої берданки і як захищати свій будинок, родину?
чи думають що я буду виконувати команди воєнкома-взяточника.
а ху в жо не хочете?
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28.01.2022 13:49 Відповісти
Латвия планирует отправить военных на территорию Украины

Это еще один способ, которым Латвия может оказать поддержку Украине. Однако в Минобороны пока не сообщили, сколько военных планируется отправить в Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоит госбюджету.
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28.01.2022 13:55 Відповісти
Не вірю !
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28.01.2022 13:58 Відповісти
Читайте же что пишится. На 70% по штату мирного времени. То есть 7 тысяч человек.И те распорошены по всей территории Украины. Частей планируется 176. То есть на конец февраля в каждой части будет по 40 человек офицерско-сержантского состава.Штабы сами не воюют: нужен личный состав, вооружение, инфраструктура, транспорт. Это только начало трудного и долгого пути. А нам замыливают глаза эфектной цифрой в 70%. Подается то как: терроборона к весне будет сформирована на 70%
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28.01.2022 14:00 Відповісти
Раньше была Зарница для пионеров, сейчас для взрослых ............................ .
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28.01.2022 14:14 Відповісти
Денег присвоят немало, выхлоп нулевой. Лучше бы в армию вкладывали.
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28.01.2022 14:14 Відповісти
Поки не приймуть закону про носіння зброї як у Молдові всі ці потуги зеленої цвілі - просто марення.
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28.01.2022 16:39 Відповісти
 
 