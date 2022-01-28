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Новини Коронавірус і карантин
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Від початку року серед хворих на COVID-19 вдвічі побільшало дітей, - МОЗ

Від початку року серед хворих на COVID-19 вдвічі побільшало дітей, - МОЗ

В Україні з початку року зросла удвічі частка дітей до 18 років від загальної кількості хворих на COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Частка дітей до 18 років у загальній структурі захворюваності у 2022 році дійсно зростає. З початку року вона збільшилася удвічі. Так само, як і частка дітей, що займають лікарняні ліжка. Дитячих ліжок сьогодні зайнято близько половини з понад 3 600, які виділені на госпіталізацію хворих на COVID-19. Проте тривалість перебування в лікарні скоротилася, як у порівнянні з попередніми хвилями, так і в порівнянні з дорослими пацієнтами. І це зворотна відповідь від наших лікарів, з якими в нас відбувається щоденний діалог", - сказав Ляшко.

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Окрім того, зауважив він, "діти значно рідше під час цієї хвороби потребують кисневої підтримки та госпіталізації в реанімаційних лікарнях".

діти (5133) МОЗ (5401) Ляшко Віктор (1516) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Не факт что ковид.может тауим образом готовят население колоть детей
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28.01.2022 13:24
+2
маніпуляція !!! ))) не природи, а окремої частини людей ))) Антипко, перестань підміняти смисли
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28.01.2022 13:50
+1
Лишень діти переносять корону легше ніж грип і ніякої вакцини не потребують.
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28.01.2022 14:07
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Не факт что ковид.может тауим образом готовят население колоть детей
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28.01.2022 13:24 Відповісти
Да практически любая детская болезнь - это ж коварный замысел природы колоть детей!
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28.01.2022 13:44 Відповісти
маніпуляція !!! ))) не природи, а окремої частини людей ))) Антипко, перестань підміняти смисли
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28.01.2022 13:50 Відповісти
Яка група людей, по-Вашому, cтворила кір, кашлюк або дифрерію?
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28.01.2022 13:58 Відповісти
дифтерію
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28.01.2022 13:59 Відповісти
ще раз кажу - перестань маніпулювати ! писав "про замЫсел колоти". зупинися, на кінець. Не прикидайся, а якщо не годен прочитати і зрозуміти - то вже деменція )
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28.01.2022 14:29 Відповісти
Так і запишемо - відповісти Вам нічого. Є немало дитячих хвороб, які попереджаються щепленнями. Так що не розводьте тут антинауковий шабаш.
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28.01.2022 14:37 Відповісти
ага. запиши, але не забудь уважно все прочитати. два рази прочитати, а то й три і спробувати зрозуміти )
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28.01.2022 14:46 Відповісти
Лишень діти переносять корону легше ніж грип і ніякої вакцини не потребують.
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28.01.2022 14:07 Відповісти
Ви десь бачили дослідження, де порівнюють протікання грипу та ковіду у дітей? Давайте посилання на нього.
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28.01.2022 14:19 Відповісти
Я ж лиш чекаю що скажуть маркетологи від файзера, живу в бункері як ти. Кругом знайомтх маю і бачу.
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28.01.2022 16:32 Відповісти
Результатів досліджень Ви не бачили. Зрозуміло.
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28.01.2022 18:29 Відповісти
місяця два тому ВОЗ оголосили що омікрон вражає дітей.
міністр взна це тільки сьогодня
ну, ****, весь світ знае 2 місяці а воно ні.
і робить "гучну" заяву.
ЕВРІКА, МЛЯТЬ, ЗНАЙШОВ, ****.
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28.01.2022 13:42 Відповісти
 
 