Від початку року серед хворих на COVID-19 вдвічі побільшало дітей, - МОЗ

В Україні з початку року зросла удвічі частка дітей до 18 років від загальної кількості хворих на COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Частка дітей до 18 років у загальній структурі захворюваності у 2022 році дійсно зростає. З початку року вона збільшилася удвічі. Так само, як і частка дітей, що займають лікарняні ліжка. Дитячих ліжок сьогодні зайнято близько половини з понад 3 600, які виділені на госпіталізацію хворих на COVID-19. Проте тривалість перебування в лікарні скоротилася, як у порівнянні з попередніми хвилями, так і в порівнянні з дорослими пацієнтами. І це зворотна відповідь від наших лікарів, з якими в нас відбувається щоденний діалог", - сказав Ляшко.

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Окрім того, зауважив він, "діти значно рідше під час цієї хвороби потребують кисневої підтримки та госпіталізації в реанімаційних лікарнях".