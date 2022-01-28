Українського політв'язня Марченка етапували до колонії суворого режиму в Бурятії, - Денісова. ФОТО

РФ продовжує порушувати права незаконно засуджених громадян України. Українського політв'язня Олександра Марченка, незаконно засудженого до 10 років позбавлення волі, етапували до колонії суворого режиму №8 російського міста Улан-Уде (Бурятія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці українського омбудсмена Людмили Денісової.

"Під час етапу Олександр знову впродовж 10 днів не отримував гормональні ліки, які він має регулярно вживати після видалення щитовидної залози. Через прохання повернути ліки, необхідні для підтримки життєдіяльності, його запроторили у карцер.

Більше того, етапування Олександра здійснено в порушення статей 73 та 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ. Адже попри те, що Олександр є громадянином України, його відправили відбувати покарання у відділений район РФ - Забайкалля, де морози сягають до 40 градусів нижче нуля", - написала вона.



Олександр Марченко

Денісова наголосила, що адаптація організму до нового клімату відбувається складно: "Теплого одягу та термобілизни у нього немає. Вже у колонії Олександр захворів на коронавірус, а жодна медична допомога йому не надається".

"Своїми незаконними діями керівництво виправної колонії порушує права Олександра Марченка на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - написала омбудсмен.

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"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходи щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування.

Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав громадянина України Олександра Марченка, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта РФ, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити", - додала Денісова.