В НАТО оцінюють, що Росія не планує вторгнення до України, - Euractiv

Якщо б Росія напала на країну-член НАТО, то могла б бути третя світова війна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Джерело в НАТО заявило: "Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами (України. - Ред.), вам потрібен військовий потенціал, відмінний від тих, які зараз розгорнуті".

Водночас, додало джерело, НАТО не має права на військове втручання в Україну, оскільки вона не є членом Альянсу.

"Якби Росія зробила помилку, напавши на країну-член НАТО, у нас була б третя світова війна", - йдеться в повідомленні.

Джерело в НАТО оцінило, що Росія не планує вторгнення до України.

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