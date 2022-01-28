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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії нові рекорди із зараження коронавірусом і COVID-госпіталізації: 98 040 людей захворіли за добу, 673 - померли. ІНФОГРАФІКА

У Росії нові рекорди із зараження коронавірусом і COVID-госпіталізації: 98 040 людей захворіли за добу, 673 - померли. ІНФОГРАФІКА

За останню добу в Росії виявлено 98 040 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

 Це новий максимум із початку пандемії, днем раніше у Росії було виявлено 88 816 (приріст 9224, або 10,4%) хворих, пише РБК, передає Цензор.НЕТ.

Такий різкий стрибок стався в результаті швидкого зростання кількості заражень за межами Москви, де число нововиявлених хворих знизилося з 26 586 до 23 994. У той же час у Санкт-Петербурзі їх побільшало на 18,3% (з 11 808 до 13 976) ), а в Підмосков'ї - на 19,9% (з 7182 до 8611).

Понад 2 тис. заражень COVID-19 на добу вперше виявлено ще у чотирьох регіонах Росії: Свердловська область - 2 344, Ханти-Мансійський АО - 2 341, Якутія - 2 305, Пермський край - 2 099.

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За ту ж добу до лікарень Росії потрапили 14 046 людей, які захворіли на COVID-19, що також стало новим максимумом з моменту початку регулярної публікації цих даних. Порівняно з попереднім днем ​​кількість госпіталізацій у країні зросла на 9,67% (з 12 807). При цьому в Москві вона дещо знизилася, з 1 459 до 1 383.

Від хвороби за добу в Росії померли 673 особи, у тому числі 74 у Москві. До лідерів за смертністю також увійшли: Санкт-Петербург - 57, Московська область - 38, Алтайський край - 23, Воронезька область - 22.

З початку пандемії в Росії, за підрахунками оперативного штабу, від COVID-19 померло 329 443 особи. 

У Росії нові рекорди із зараження коронавірусом і COVID-госпіталізації: 98 040 людей захворіли за добу, 673 - померли 01

Автор: 

росія (65925) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
А казали на тварин не діє.
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28.01.2022 14:12
+4
Слабуватий якийсь рекорд!
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28.01.2022 14:01
+4
Рух ковіду дивним чином співпав з рухом військових частин. Ковід якийсь бандерівський, партизанський.
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28.01.2022 14:02
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Слабуватий якийсь рекорд!
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28.01.2022 14:01 Відповісти
У Франції з в два рази меншим населення 500 тисяч за добу. Потрібно мокшам піднатужиться.
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28.01.2022 14:18 Відповісти
До Франції понаїхало багато мавп, які мешкають скупчено. Може і серед скупчених біля нашіх кордонів ворожіх вояків хвороба теж пошириться?
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28.01.2022 14:48 Відповісти
Рух ковіду дивним чином співпав з рухом військових частин. Ковід якийсь бандерівський, партизанський.
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28.01.2022 14:02 Відповісти
Та вчора дитину кацапського льотчика який бомбив Сірію загризли і з'їли бродячі собаки.
Логічно? - Логічно.
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28.01.2022 14:02 Відповісти
Він ще й зрадник України з Криму.
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28.01.2022 14:05 Відповісти
До речі,дитину привезли ховати до Криму-батьки кримчане. С Забайкалья притащілі. Там цунамі карми
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28.01.2022 14:16 Відповісти
небесна канцелярія пише чітко і точно. там нічого не забувають і нікого не купиш.
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28.01.2022 14:32 Відповісти
о, без шансів. до сьомого коліна мають передохнути
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28.01.2022 14:34 Відповісти
Здається дійшла молитва того сирійського хлопчика,який пообіцяв,що все розповість Аллаху.
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28.01.2022 14:37 Відповісти
Не зупиняйтесь!
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28.01.2022 14:04 Відповісти
Також 651 російськомовний вмер.
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28.01.2022 14:04 Відповісти
І Спутнік не допомагає? А іншої вакцини нема.
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28.01.2022 14:04 Відповісти
У ветеринарній аптеці - повно.)
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28.01.2022 14:07 Відповісти
МАЛО! МАЛО!
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28.01.2022 14:07 Відповісти
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28.01.2022 14:09 Відповісти
А казали на тварин не діє.
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28.01.2022 14:12 Відповісти
Чому ж? Це міжвидовий вірус.
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28.01.2022 14:22 Відповісти
Ще на початку епідемії в Нью-Йоркському зоопарку половина звірів захворіла.

Тиграм давали снодійне, щоб пробу взяти. А там ковід
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28.01.2022 15:48 Відповісти
Фашисти несуть втрати і це надзвичайно добре . Чим більше здохне російських фашистів - тим швидше настане МИР.
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28.01.2022 14:19 Відповісти
Дохнуть в основному пенси, які є баластом для Пуйла. Він у плюсі.
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28.01.2022 14:26 Відповісти
Щось слабенько дохнут москалі.
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28.01.2022 14:22 Відповісти
якби подивилися, які на московії заходи противірусні у метро, у магазинах та у інших відхожих місцях - то взагалі не повинно бути заражених... всюди з палицями патрюлюють і якщо що гамселять як худобу, тренують але ж вакцина шмурдяк є шмурдяк
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28.01.2022 14:30 Відповісти
лучше бы наоборот...
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28.01.2022 14:28 Відповісти
Це ще не рекорд... На превеликий жаль
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28.01.2022 14:28 Відповісти
Ерунда, сравнимо с Украиной если по населению считать, во Франции вообще 500 тыс в сутки.
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28.01.2022 14:35 Відповісти
Властям РФ не до этого. Подумаешь 6 сотен умерли. Главное скупить побольше политиков на Западе. А они берут минимум миллионами.
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28.01.2022 14:50 Відповісти
Успехов на этом поприще, и больше новых рекордов.
Меньше телевизор смотреть будут.
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28.01.2022 14:51 Відповісти
Тю, а чё спутник не помогает что ли?

Наши антиваксы тоже мрут как мухи...
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28.01.2022 14:56 Відповісти
Умирают, как видим, немного.
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28.01.2022 15:07 Відповісти
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28.01.2022 15:09 Відповісти
по ковиду в ютубе есть познавательная лекция Юрия Швеца. Видео № 31


вот тот скорый Рай который им обещал путин
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28.01.2022 15:15 Відповісти
Маловато, МАЛОВАТО БУДЕТ!
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28.01.2022 15:41 Відповісти
Різкий стрибок смертності не обійшов стороною і військових РФ на границі з Україною і про це треба знати.
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28.01.2022 21:42 Відповісти
 
 