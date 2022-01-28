У Росії нові рекорди із зараження коронавірусом і COVID-госпіталізації: 98 040 людей захворіли за добу, 673 - померли. ІНФОГРАФІКА

За останню добу в Росії виявлено 98 040 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Це новий максимум із початку пандемії, днем раніше у Росії було виявлено 88 816 (приріст 9224, або 10,4%) хворих, пише РБК, передає Цензор.НЕТ.



Такий різкий стрибок стався в результаті швидкого зростання кількості заражень за межами Москви, де число нововиявлених хворих знизилося з 26 586 до 23 994. У той же час у Санкт-Петербурзі їх побільшало на 18,3% (з 11 808 до 13 976) ), а в Підмосков'ї - на 19,9% (з 7182 до 8611).



Понад 2 тис. заражень COVID-19 на добу вперше виявлено ще у чотирьох регіонах Росії: Свердловська область - 2 344, Ханти-Мансійський АО - 2 341, Якутія - 2 305, Пермський край - 2 099.

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За ту ж добу до лікарень Росії потрапили 14 046 людей, які захворіли на COVID-19, що також стало новим максимумом з моменту початку регулярної публікації цих даних. Порівняно з попереднім днем ​​кількість госпіталізацій у країні зросла на 9,67% (з 12 807). При цьому в Москві вона дещо знизилася, з 1 459 до 1 383.

Від хвороби за добу в Росії померли 673 особи, у тому числі 74 у Москві. До лідерів за смертністю також увійшли: Санкт-Петербург - 57, Московська область - 38, Алтайський край - 23, Воронезька область - 22.

З початку пандемії в Росії, за підрахунками оперативного штабу, від COVID-19 померло 329 443 особи.