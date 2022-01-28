Ми приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG і вимагаємо публічного спростування, - посольство України у Чорногорії

У посольстві України в Чорногорії приголомшені публікацією державної телерадіокомпанії RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України та закликають якнайшвидше видалити її, і публічно спростувати неправдиву інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посольства України у Чорногорії.

"У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України. Закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію та не допустити в майбутньому розповсюдження інформації, яка не відповідає офіційній позиції Чорногорії щодо територіальної цілісності України та міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG написав про "напад України" на "ЛНР"

Українські дипломати також закликали телерадіокомпанію RTCG публічно спростовувати неправдиву інформацію.

Нагадаємо, раніше сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".