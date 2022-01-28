Ми приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG і вимагаємо публічного спростування, - посольство України у Чорногорії
У посольстві України в Чорногорії приголомшені публікацією державної телерадіокомпанії RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України та закликають якнайшвидше видалити її, і публічно спростувати неправдиву інформацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посольства України у Чорногорії.
"У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України. Закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію та не допустити в майбутньому розповсюдження інформації, яка не відповідає офіційній позиції Чорногорії щодо територіальної цілісності України та міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
Українські дипломати також закликали телерадіокомпанію RTCG публічно спростовувати неправдиву інформацію.
Нагадаємо, раніше сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".
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просто сразу реагировать надо, как наши и сделали.
Srećom, u RTCG su brzo reagovali poslije apela iz naše Ambasade i maknulu iz te vijesti sporne momente uz javno izvinjenje.
http://rtcg.me/vijesti/svijet/349845/ukrajinci-napali-lugansku-republiku.html?fbclid=IwAR0eM9HKsgWXhLUYl1grg4ncpkrjq4XHJSgHT-skEK4DaXGaonHRKVw-LVI
Це елемент інформаційної війни. Це може бути дружня країна, навіть країна розвинутого Заходу, проте звідти можуть бути інформаційні постріли в спину Україні. Ті, хто їх здійснюють, мають грішки, і давно знаходяться на гачку кремлівського гестапо. Педофіл-журналіст, суворий ззовні політик, який насправді є мазохістом, редактор сайту, який вживає наркотики - такі особини, які ведуть подвійне життя, відбираються російською розвідкою роками серед сотень тисяч порядних людей, на них збирається компрометуюча інформація. А потім, в потрібний момент, їх елементарно, тупо шантажують. Або опублікуєш, скажеш, зробиш те, що накажемо - або ось ця інформація про тебе завтра буде гриміти з кожного телевізора і комп'ютерного монітора.
Так здійснюється інформаційна диверсія.
Сприймати це треба без істерики, на яку розраховує ворог. Україна успішно співпрацює зі здоровими силами і діє чітко, як діє МЗС у владі Президента Зеленського.
Все під контролем.