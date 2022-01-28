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Новини
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Ми приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG і вимагаємо публічного спростування, - посольство України у Чорногорії

Ми приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG і вимагаємо публічного спростування, - посольство України у Чорногорії

У посольстві України в Чорногорії приголомшені публікацією державної телерадіокомпанії RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України та закликають якнайшвидше видалити її, і публічно спростувати неправдиву інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посольства України у Чорногорії. 

"У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України. Закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію та не допустити в майбутньому розповсюдження інформації, яка не відповідає офіційній позиції Чорногорії щодо територіальної цілісності України та міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG написав про "напад України" на "ЛНР"

Українські дипломати також закликали телерадіокомпанію RTCG публічно спростовувати неправдиву інформацію.

Нагадаємо, раніше сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".

посольство (947) сепаратизм (757) тероризм (2868) Чорногорія (202)


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Топ коментарі
+14
Консерви почились, пучились і вздбзнули.
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28.01.2022 14:10
+13
Невже Монтенеґро не засвоїла урок з нещодавньої спроби заколоту, що намагалася організувати там росія?
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28.01.2022 14:14
+11
Це так працює МЗС та українська пропаганда на закордон. Хоча й в самій Україні пропаганда на 73% є антиукраїнською.
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28.01.2022 14:14
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Консерви почились, пучились і вздбзнули.
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28.01.2022 14:10 Відповісти
Тут друге цікаво - факт публікації відбувся ще минулого року у грудні. Запитання:що місяць часу робив посол і інші працівники посольства? Варіанти відповіді: 1.св'яткували по графіку Зжлєнского, 2. підтримують позицію цієї телерадіокомпанії. 3. торгували на ринку Подгориці паленими цигарками і контрабанди алкоголем. Цікаво, які варіанти запроплнуєте Ви?
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28.01.2022 14:51 Відповісти
ой да о чем вы. В Черногории новостей не было, веб-редактор залез поискать новостей которых нигде нет - и нашел где-нибудь на Газете Сру.
просто сразу реагировать надо, как наши и сделали.
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28.01.2022 16:02 Відповісти
Це так працює МЗС та українська пропаганда на закордон. Хоча й в самій Україні пропаганда на 73% є антиукраїнською.
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28.01.2022 14:14 Відповісти
Не бреши, сладкий, МЗС это то? что даже при Пеппе работало хорошо. С министрами иностранных дел нам пока везет.
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28.01.2022 14:30 Відповісти
Киздуй в єрмака проси, мокшанський лабух кончений .
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28.01.2022 14:46 Відповісти
местное посольство отреагировало отлично. что не так?
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28.01.2022 16:03 Відповісти
Невже Монтенеґро не засвоїла урок з нещодавньої спроби заколоту, що намагалася організувати там росія?
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28.01.2022 14:14 Відповісти
Ми ж не засвоїли...
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28.01.2022 14:27 Відповісти
Забагато там унтерменшей.
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28.01.2022 14:16 Відповісти
Сначала Хорватия, теперь Черногория, они там блины объелись?
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28.01.2022 14:18 Відповісти
Все ж не Хорватія і Чорногорія, а окремо взяті "кадри"
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28.01.2022 14:30 Відповісти
Основні "консерви" вибухнули. Почекаємо, хто ще долучиться.
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28.01.2022 14:19 Відповісти
Просто таємне стає явним, російська "прикормка" дається взнаки. Таких "прикормлених місць" вистачає не тільки в Європі, а і у нас.
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28.01.2022 14:19 Відповісти
Пака что ещё клиент выбирает куда ему ехать.
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28.01.2022 14:39 Відповісти
Так це вони на упередження спрацювали. Дивляться на метушню Зєльоной Брігади в спробах домовитись з Пуйлом, так, щоб українство не помішало. Крок за кроком дев'яностоп'яті кабарешники тягнуть нас від Заходу на Схід.
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28.01.2022 14:21 Відповісти
Вже вибачились і виправили
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28.01.2022 14:22 Відповісти
На щастя, в RTCG швидко зреагували на звернення Посольства й виправили в новині спірні моменти, публічно вибачившись.

Srećom, u RTCG su brzo reagovali poslije apela iz naše Ambasade i maknulu iz te vijesti sporne momente uz javno izvinjenje.
http://rtcg.me/vijesti/svijet/349845/ukrajinci-napali-lugansku-republiku.html?fbclid=IwAR0eM9HKsgWXhLUYl1grg4ncpkrjq4XHJSgHT-skEK4DaXGaonHRKVw-LVI
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28.01.2022 14:25 Відповісти
Ґроші
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28.01.2022 14:28 Відповісти
Деньги ***** не пахнут кровью украинских граждан .б.
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28.01.2022 14:34 Відповісти
Как видим, ВСР (венгерская советская республика) не прошла даром, впрочем как и БСР (баварская ...) .
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28.01.2022 14:43 Відповісти
Тааріщ Путєн харашо башляєт. Правда не своімі
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28.01.2022 14:49 Відповісти
Ну додало *уйло трошки грошенят своїм консервам... Ну попалилися ... Головне - це вести учьотную кнігу!
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28.01.2022 14:50 Відповісти
Що за істерика знову? Чому знову гавкіт на цілу країну?
Це елемент інформаційної війни. Це може бути дружня країна, навіть країна розвинутого Заходу, проте звідти можуть бути інформаційні постріли в спину Україні. Ті, хто їх здійснюють, мають грішки, і давно знаходяться на гачку кремлівського гестапо. Педофіл-журналіст, суворий ззовні політик, який насправді є мазохістом, редактор сайту, який вживає наркотики - такі особини, які ведуть подвійне життя, відбираються російською розвідкою роками серед сотень тисяч порядних людей, на них збирається компрометуюча інформація. А потім, в потрібний момент, їх елементарно, тупо шантажують. Або опублікуєш, скажеш, зробиш те, що накажемо - або ось ця інформація про тебе завтра буде гриміти з кожного телевізора і комп'ютерного монітора.
Так здійснюється інформаційна диверсія.
Сприймати це треба без істерики, на яку розраховує ворог. Україна успішно співпрацює зі здоровими силами і діє чітко, як діє МЗС у владі Президента Зеленського.
Все під контролем.
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28.01.2022 15:31 Відповісти
Скажу свое мнение, все кричат о полномасштабном нападении, только тогда санкции включат против России. Но Путлер не будет гнать танки и можно джевелины засунуть себе в одно место как и каски от немцев, хотя спасибо им всем за помощь. Путин шарахнет с Белоруссии и Крыма ракетами по Киеву, накроет Банковую, парламент, резиденцию преЗедента и сотрет воинские части. Точно как сделал Гитлер. (К примеру: авиация Израиля за час в несколько десятков самолетов уничтожила практически всю армию Египта и Иордана). Поэтому, сперва накроются стратегические объекты вместе с генштабом и гланокомандующим, в котором сидят шпионы с датчиками, как в Ираке, а уже 130000 дворников с Бурятии пройдут и зачистят все остальное. В худшем случае, пару мини ядерных ракет и капитуляция полностью. А Германия не будет вмешиваться да и никто не будет, потому что не на них же напали. А Путлеру после всего этого будет на все наплевать. Та же Европа начнет на четвереньках с ним договариваться, тем более евро зависит от Россзолота, нефти и газа. Нам нужно ПВО и четкая доктрина или закон принятый срочно в парламенте на такой случай ответного удара по самой Рашии. До Мацквы 700 км и все ракеты перехватить нельзя. Три кольца ПВО вокруг Мацквы не решат вопрос ближнего региона от Белгорода до Пскова или Тамбова да и самой Мацквы. Но наш говноштаб больше волнуют деньги Коломойского и инфляция. Уберите налоги в стране, оставьте только единый, на вывод денег из страны и на армию. Тогда олигархи сядут в жо, а внутренний ВВП пойдет вверх.
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28.01.2022 16:13 Відповісти
Кацапами по всьому світу шо насрато.
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28.01.2022 16:28 Відповісти
 
 