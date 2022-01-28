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Під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку в Одесі впала стіна: один працівник загинув, ще двоє постраждали, - ДСНС. ФОТО

У м. Одеса під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, постраждали троє працівників, один з яких після загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 січня, о 11:11, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Суворовському районі Одеси, по провулку Хуторський, внаслідок неконтрольованного падіння стіни на 2-му поверсі під час планового демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, постраждало 3 робітника, котрі потребують допомоги рятувальників", - повідомили у ДСНС.

Під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку в Одесі впала стіна: один працівник загинув, ще двоє постраждали, - ДСНС 01
Фото: ДСНС

Зазначається, що прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою спеціальних ніш транспортували одного чоловіка з відкритим переломом з 3-го поверху будівлі та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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Один з постраждалих робітників загинув в кареті швидкої.

Всього було залучено 2 одиниці техніки і 9 бійців ДСНС.

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в автомобиле Скорой--- не погибают (только если это не ДТП или взрыв автомобиля)
....а УМИРАЮТ...
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28.01.2022 14:14 Відповісти
Фирма должна быть обанкрочена.ТБ на нуле.
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28.01.2022 15:04 Відповісти
транспортировали с помощью специальных ниш
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28.01.2022 16:37 Відповісти
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28.01.2022 19:11 Відповісти
 
 