Українського боксера Вірчіса знайшли повішеним. Напередодні він приходив до Мангера на суд і вимагав повернути борг. ФОТО

Відомого боксера Володимира Вірчіса у п'ятницю, 28 січня, знайшли мертвим. Йому було лише 48 років.

Про це повідомляє Чемпіон, передає Цензор.НЕТ.

"Український ексбоксер у суперважкій вазі Володимир Вірчіс на 49-му році пішов з життя", - йдеться у повідомленні. Деякі ЗМІ вказують, що ймовірна причина смерті - самогубство.

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Разом з тим, вчора Вірчіс приходив на суд у справі Катерини Гандзюк. Там він публічно вимагав у Владислава Мангера повернути борг.Таку інформацію оприлюднив у своєму телеграм-каналі журналіст Денис Казанський.

"Вчора всесвітньовідомий український боксер, колишній чемпіон світу Володимир Вірчіс прийшов на суд до політика Владислава Мангера, який є обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк. Вірчіс публічно вимагав у Мангера повернути борг, на що Мангер попросив Вірчіса "не влаштовувати сцен". Сьогодні Вірчіса знайшли мертвим. Пишуть про "самогубство". Ну як завжди... В минулому Вірчіса та Мангера пов'язували приятельскі стосунки. Вірчіс навіть заступався за Мангера, коли того заарештували. І ось так закінчилася ця дружба... Скільки років лякали українців донецькими бандитами. А справжньою територією відморозків раптом виявилася Херсонщина", - зазначив Казанський.

У поліції Києва УП повідомили, що тіло Вірчиса було виявлене перехожим в ніч на 28 січня у Дніпровському районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

"Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та "швидка". На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень. Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис. За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство". Триває слідство", - повідомили в поліції.

Відомий ексспортсмен підтримував одного з обвинувачених у замовлені у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, хотів бути його поручителем.

Володимир Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003-2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005-2006).

У травні 2007 року, нокаутувавши чемпіона Європи Паоло Відоца, Вірчіс став чемпіоном Європи EBU.









