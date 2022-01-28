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Українського боксера Вірчіса знайшли повішеним. Напередодні він приходив до Мангера на суд і вимагав повернути борг. ФОТО

Відомого боксера Володимира Вірчіса у п'ятницю, 28 січня, знайшли мертвим. Йому було лише 48 років.

Про це повідомляє Чемпіон, передає Цензор.НЕТ.

"Український ексбоксер у суперважкій вазі Володимир Вірчіс на 49-му році пішов з життя", - йдеться у повідомленні. Деякі ЗМІ вказують, що ймовірна причина смерті - самогубство.

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Разом з тим, вчора Вірчіс приходив на суд у справі Катерини Гандзюк. Там він публічно вимагав у Владислава Мангера повернути борг.Таку інформацію оприлюднив у своєму телеграм-каналі журналіст Денис Казанський.

"Вчора всесвітньовідомий український боксер, колишній чемпіон світу Володимир Вірчіс прийшов на суд до політика Владислава Мангера, який є обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк. Вірчіс публічно вимагав у Мангера повернути борг, на що Мангер попросив Вірчіса "не влаштовувати сцен". Сьогодні Вірчіса знайшли мертвим. Пишуть про "самогубство". Ну як завжди... В минулому Вірчіса та Мангера пов'язували приятельскі стосунки. Вірчіс навіть заступався за Мангера, коли того заарештували. І ось так закінчилася ця дружба... Скільки років лякали українців донецькими бандитами. А справжньою територією відморозків раптом виявилася Херсонщина", - зазначив Казанський.

У поліції Києва УП повідомили, що тіло Вірчиса було виявлене перехожим в ніч на 28 січня у Дніпровському районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

"Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та "швидка". На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень. Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис. За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство". Триває слідство", - повідомили в поліції.

Відомий ексспортсмен підтримував одного з обвинувачених у замовлені у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, хотів бути його поручителем.

Володимир Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003-2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005-2006).

У травні 2007 року, нокаутувавши чемпіона Європи Паоло Відоца, Вірчіс став чемпіоном Європи EBU.

Українського боксера Вірчіса знайшли повішеним. Напередодні він приходив до Мангера на суд і вимагав повернути борг 01
Українського боксера Вірчіса знайшли повішеним. Напередодні він приходив до Мангера на суд і вимагав повернути борг 02
Українського боксера Вірчіса знайшли повішеним. Напередодні він приходив до Мангера на суд і вимагав повернути борг 03
Українського боксера Вірчіса знайшли повішеним. Напередодні він приходив до Мангера на суд і вимагав повернути борг 04
Українського боксера Вірчіса знайшли повішеним. Напередодні він приходив до Мангера на суд і вимагав повернути борг 05

Автор: 

бокс (169) смерть (6777) Казанський Денис (308) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+56
Зебил всю шваль ПРастовскую по кабинетам вернул. А 90 процентов этих животных бычье из 90х.,,,мудрыйнарид,, так захотел. При чем тут Порох?
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28.01.2022 14:58
+37
Ага, сначала долг пришел требовать и тут же самоубился, гениально.
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28.01.2022 15:30
+30
Очередная жертва....Братья в Кривом роге....Поляков.....
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28.01.2022 14:56
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Не чего было защищать ублюдка и убицу. При том ублюдок это не оскарбление, а осоьа без ролу и ьез племени способный не созидать а грабить, убивать и разрушать государство в которрм живут украинский народ или народы кому, как.
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28.01.2022 16:46 Відповісти
Якщо вирішив покінчити з життям, то міг би спершу покінчити з Мангером. Ця наволоч дуже затримався на білому світі.
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28.01.2022 16:49 Відповісти
Не хотели"Баригу",хотели мира любой ценой-теперь доллар по 29,Рашка стянула рекордное количество войск,страну деребанят сразу 2 олигарха_Коломойский и Ахметов,девяностые возвращаются(не удивительно учитывая прошлое Калпмойского и Ахметова)-цены растут а мудрый нарид-нищает. И этот год-это только цветочки. Ягродки будут через год. Мы сделали это вместе
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28.01.2022 17:21 Відповісти
Не мы, а Вы - 73% ДОЛБАННЫХ УБЛЮДКОВ.
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28.01.2022 17:23 Відповісти
73% ублюдков, може пора чемадан, вокзал и на
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28.01.2022 18:51 Відповісти
Может эти 27 (100-73) панфиловцев поедут за поребрик ?
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28.01.2022 21:59 Відповісти
они сделали
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28.01.2022 17:33 Відповісти
а при барыге доллар уже был 29 , или память хромает. Потом при зеле стал откатываться.
Они с гонтаревой на три доллар умножили красиво. Все кто был в гривне просто оку№ли
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28.01.2022 21:58 Відповісти
Был,поскольку резко отрубилась торговля с Россией куда Украина 30% своего экспорта отправляла+страна потеряла часть территории+активный боевые действия-ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ действия. А потом пошел рост экономики и гривня украпилась. Я не вижу причину нашей экономике рости при таком Президенте как Зеленский. Как только Зеленский стпл Президентом-уже через 6 мес в Украине возник дефицит поступлений в бюджет-это еще до КОВИДА. При Порошенко олигархи так не грабили страну как за 21 год при Зеленском-на фоне нищания страны некоторые олигархи увеличили капиталл почти в 2 раза-мы сделали это вместе!А в этом году нашу промышленность ждет газ по 1000 долларов-без шансов на рост ВВП
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29.01.2022 00:16 Відповісти
не правильно мыслишь , недвига и цены выросли ? Значит бабки есть покупать. Значит экономика выросла. А то что инфляция, так она не только у нас. Минималка выросла в доларах и евро цены выросли и люди берут. Значит растем
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31.01.2022 23:29 Відповісти
Недвига выросла не из-за увеличивающегося спроса а из-за тотального роста цен на ВСЕ-включая стройматериалы и строительные работы. Нет данных за 21 год,но в 20 году произошел АНТИРЕКОРД-самое небольшое количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров за 30 лет Украинской власти. в 21 году введено в эксплуатацию около 6,4 млн кв метров что немного больше чем в 20 году но намного меньше чем в 14,15,16,17,18,19 годах
https://genby.livejournal.com/910338.html
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01.02.2022 01:01 Відповісти
Откуда долг???
Боксерчик видать ОТМОРОЗКОВ и ТИТУШЕК организовывал на защиту Мангера, а тот кинул с оплатой.
Так, что удивляться, что его кончили или сам повесился не приходится.
С кем поведешься, от тех и наберешься.
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28.01.2022 17:22 Відповісти
И то что он боксер не помогло ему ********* бандюков.
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28.01.2022 17:30 Відповісти
лучше старенький пистолет чем шаулинськое кунфу чьорный пояс и чулочки к нему)
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28.01.2022 18:23 Відповісти
кто это не слышал
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28.01.2022 18:22 Відповісти
С волками жить по волчьи выть.
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28.01.2022 18:44 Відповісти
Громада цензора не міняється, вам би полікуватися...
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28.01.2022 18:51 Відповісти
мангер должен был его повесить?
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28.01.2022 20:11 Відповісти
Епоха бідності кажете ... Заповідник совкодрочерів імені Зе
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28.01.2022 21:32 Відповісти
Самоубийство??? Опять?
Не верю.
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28.01.2022 22:38 Відповісти
Нема грошів , депресія ? Запишись в армію , на передову.
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29.01.2022 05:10 Відповісти
Зайди в церкву.., ти не один..
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29.01.2022 05:12 Відповісти
Мангер, Труханов - бандюки та перші зрадники в разі чого...Труханов громадянин Федерастії.
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29.01.2022 07:22 Відповісти
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