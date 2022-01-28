Українські газосховища можуть використовуватися як газовий сейф для європейських компаній, - Шмигаль
Україна активно продовжує співробітництво з європейськими партнерами, зокрема щодо використання українських газосховищ, які використовуються в середньому на 20-24 млрд кубічних метрів при об’ємі 33 млрд кубів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитнь до уряду в парламенті.
"Наші газосховища можуть використовуватися як газовий сейф для європейських компаній. Вже зараз іноземні компанії тримають частину свого газу в режимі митного складу на території України, але ми будемо вести перемовини з нашими європейськими партнерами, щоб цей процес став більш системним", - зазначи глава уряду.
За його словами, збільшення власного видобутку газу є ще одним кроком у напрямку зміцнення енергетичної безпеки.
Задля цього Україна активно розвиває інструмент державно-приватного партнерства. Він зауважив, що станом на зараз укладено 11 угод про розподіл продукції у сфері видобутку — це понад $10 млрд інвестицій в розвідку та початкову інфраструктуру.
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Ми всьо пам'ятаємо... І рибку з'їсти і на х....й сісти не вийде таким як німці і французи!
Да-да, помним одну канадскую компанию с солнечной электростанцией, понравившейся инвестбененяне