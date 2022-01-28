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Українські газосховища можуть використовуватися як газовий сейф для європейських компаній, - Шмигаль

Українські газосховища можуть використовуватися як газовий сейф для європейських компаній, - Шмигаль

Україна активно продовжує співробітництво з європейськими партнерами, зокрема щодо використання українських газосховищ, які використовуються в середньому на 20-24 млрд кубічних метрів при об’ємі 33 млрд кубів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитнь до уряду в парламенті.

"Наші газосховища можуть використовуватися як газовий сейф для європейських компаній. Вже зараз іноземні компанії тримають частину свого газу в режимі митного складу на території України, але ми будемо вести перемовини з нашими європейськими партнерами, щоб цей процес став більш системним", - зазначи глава уряду.

За його словами, збільшення власного видобутку газу є ще одним кроком у напрямку зміцнення енергетичної безпеки.

Задля цього Україна активно розвиває інструмент державно-приватного партнерства. Він зауважив, що станом на зараз укладено 11 угод про розподіл продукції у сфері видобутку — це понад $10 млрд інвестицій в розвідку та початкову інфраструктуру.

Читайте: За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 млрд кубометрів газу в першому кварталі, - Шмигаль

Автор: 

газ (10488) газосховище (676) Європа (1874) Шмигаль Денис (4640)


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Для Європи але не для таких як Німеччина і Франція! Для Британії, ЧЕХІЇ, Литви, Латвії, Естонії, Польщі...
Ми всьо пам'ятаємо... І рибку з'їсти і на х....й сісти не вийде таким як німці і французи!
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28.01.2022 14:34 Відповісти
Співпрацюють,та й співпрацюють,а все гірше стає.
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28.01.2022 14:37 Відповісти


Да-да, помним одну канадскую компанию с солнечной электростанцией, понравившейся инвестбененяне
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28.01.2022 14:37 Відповісти
Сейф - це дуже сміливо, враховуючи чесність ЗЕвлади.
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28.01.2022 14:46 Відповісти
А зараз що там зберігається, не приватний газ?
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28.01.2022 14:56 Відповісти
Сейф для європейського газу… в країні, де процвітає корупція і кацапстан загрожує війною… Шмигаль, ти дебіл?
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28.01.2022 15:04 Відповісти
У них самих напівпусті газосховища, для чого їм наші? Шмигаль, не розказуй байки, їм вже ніхто не вірить.
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28.01.2022 15:18 Відповісти
А до цього як вони використовувались і чий там був газ?
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28.01.2022 15:21 Відповісти
 
 