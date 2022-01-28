Росія відправила до кордону з Україною медичні підрозділи, - Wall Street Journal

Росія відправила до кордону з Україною медичні підрозділи, що, вочевидь, може означати останнє приготування до вторгнення. Такого рівня готовності РФ не сягала минулих періодів нарощування сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на неназваних чиновників західних оборонних відомств.

Як зазначає видання, це ще не означає, що напад обов'язково відбудеться. Однак це посилило розбіжності між західними союзниками щодо намірів російського президента Володимира Путіна.

"США та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, схоже, роблять різні висновки з ідентичних розвідданих", – пише WSJ.

Ситуація навколо України стане головним пунктом порядку денного переговорів президента США Джо Байдена та канцлера ФРН Олафа Шольца.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не хоче війни, але не дасть "грубо наступати на її інтереси".