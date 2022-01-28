Росія відправила до кордону з Україною медичні підрозділи, - Wall Street Journal
Росія відправила до кордону з Україною медичні підрозділи, що, вочевидь, може означати останнє приготування до вторгнення. Такого рівня готовності РФ не сягала минулих періодів нарощування сил.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на неназваних чиновників західних оборонних відомств.
Як зазначає видання, це ще не означає, що напад обов'язково відбудеться. Однак це посилило розбіжності між західними союзниками щодо намірів російського президента Володимира Путіна.
"США та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, схоже, роблять різні висновки з ідентичних розвідданих", – пише WSJ.
Ситуація навколо України стане головним пунктом порядку денного переговорів президента США Джо Байдена та канцлера ФРН Олафа Шольца.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не хоче війни, але не дасть "грубо наступати на її інтереси".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя. Об этом http://www.facebook.com/rp.gov.ua/posts/275429854692844 сообщает Счетная палата.
Цель Зеленского внутренний кризис (электроэнергия , газ), экономический , энергетический , юридический (посадка Порошенка ,не выбрать САП) , военный (уничтожение разрабоок в ВПК).
Чтоб запад отвернулся ,а потом пойти на уступки Кремля. Это мне уже как год ясно , но вижу, что и к остальным начинает доходить.
Шоб потом за ними тут убирать не пришлось...
Історія нікого нічому не вчить, на жаль( Ось так на сатирично-політичних картах зображалась Росія. І що? Зробили висновки?
Германія, 1871
На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
Под танк ударила болванка,
Прощай, гвардейский экипаж!
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Машина пламенем объята,
Сейчас рванет боекомплект,
А жить так хочется, ребята,
Но выбираться сил уж нет.
Нас извлекут из под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы
Родных, знакомых известить,
Что сын их больше не вернется
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
Слезу рукой смахнет отец,
И дорогая не узнает,
Каков танкиста был конец.
И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг -
В танкистской форме, при погонах
И ей он больше не жених.
В углу не плачет мать старушка
Хохочет третий день отец
И молодая точно знает
Какой в Ашота был конец
Каков у танкиста был конец
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE ТыСЯЧИ И ТЫСЯЧИ РАКЕТ NLAW УЖЕ В УКРАИНЕ. ОБУЧЕНИЕ 1 ЧАС.
Могут быть провокации со стороны Беларуссии у границы Украины. И РФ может начать эскалацию на Донбассе.