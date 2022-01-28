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Новини
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У Венедіктової заявляють, що не проводять спецперевірку кандидатів на голову САП, через яку нібито конкурсна комісія не оголошує переможця

У Венедіктової заявляють, що не проводять спецперевірку кандидатів на голову САП, через яку нібито конкурсна комісія не оголошує переможця

Офіс генерального прокурора не проводить спецперевірку кандидатів у керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, через яку конкурсна комісія нібито відкладає визначення переможця.

Як інформує Цензор.НЕТ це випливає з офіційної відповіді Офісу генпрокурора на запит "УП"

Виданняпросило повідомити, чи надходили від комісії офіційні звернення з проханням провести перевірку, а також надати їхні копії та копії відповідей.

Офіс генпрокурора згадав лише звернення від 23 березня 2021 року. Тоді ОГП провів перевірку щодо кандидатів, у тому числі, нинішніх фіналістів Олександра Клименка та Андрія Синюка.

Про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала би у грудні 2021 року, Офіс генпрокурора не повідомив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагаюсь не впливати на комісію з обрання голови САП, давайте дочекаємось їхніх рішень, - Венедіктова

У Венедіктової заявляють, що не проводять спецперевірку кандидатів на голову САП, через яку нібито конкурсна комісія не оголошує переможця 01
У Венедіктової заявляють, що не проводять спецперевірку кандидатів на голову САП, через яку нібито конкурсна комісія не оголошує переможця 02

Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Пізніше голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника Катерина Коваль  заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

перевірка (1241) САП (2236) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+6
циркачи гр#баные..., теперь, что ни возьми - один цирк кругом...
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28.01.2022 14:36
+4
Там решают нерешаемую математическую задачу, как доказать, что 229>246 !?
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28.01.2022 14:37
+2
ставлю на то что они ее таки решат) суть в том что сначало надо доказать что 246=228 и после этого расписать всей общественности, что 229 таки больше 228, а значит и 246)
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28.01.2022 14:43
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циркачи гр#баные..., теперь, что ни возьми - один цирк кругом...
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28.01.2022 14:36 Відповісти
ну так ребята из шоу бизнеса) что они умеют?) ну не планировать же стратегическое развитие государства до 2024?) приехал-выступил-забрал гонорар-уехал-приехал-выступил-забрал гонорар-уехал и далее по аналогии
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28.01.2022 14:40 Відповісти
І що таке 15 місяців конкурсу в порівнянні з вічністю?
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28.01.2022 14:37 Відповісти
согласен) нашей звезде жить еще примерно 4,5 млрд лет до коллапса, а тут какие то 15 месяцев)
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28.01.2022 14:41 Відповісти
Это и так понятна.... Она ведь незаконна.....
В нормальных странах кто то бы уже вылетел с работы. Быстрее всего тот, кто направил в прокуратуру запрос на незаконную повторную проверку.
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28.01.2022 14:37 Відповісти
Там решают нерешаемую математическую задачу, как доказать, что 229>246 !?
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28.01.2022 14:37 Відповісти
ставлю на то что они ее таки решат) суть в том что сначало надо доказать что 246=228 и после этого расписать всей общественности, что 229 таки больше 228, а значит и 246)
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28.01.2022 14:43 Відповісти
або хоча би знести на нуль ці цифри. Або хоча би оголосити новий конкурс, знову на 15 місяців
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28.01.2022 14:45 Відповісти
А шо Гетьманцев чи Третьякова не можуть довести, що 229>246. Тож знатні якономісти
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28.01.2022 14:47 Відповісти
Складається таке відчуття що Ніхто Не Бреше! P.S.просто не розказують правду......
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28.01.2022 14:47 Відповісти
а таки генпрокурорша у зелебени слабое звено...
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28.01.2022 14:57 Відповісти
третья сторона проводит проверку, а мы не в курсе, но задержка есть...
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28.01.2022 15:07 Відповісти
С назначением руководителя САП опозорились уже на весь мир и позоримся дальше.
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28.01.2022 15:42 Відповісти
Зебіли не можуть договоритись, як брехати.
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28.01.2022 17:01 Відповісти
Поскільки Татаров не сидить Венедіктову треба гнати в шию,а потім посадити.
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28.01.2022 21:24 Відповісти
 
 