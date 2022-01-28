У Венедіктової заявляють, що не проводять спецперевірку кандидатів на голову САП, через яку нібито конкурсна комісія не оголошує переможця
Офіс генерального прокурора не проводить спецперевірку кандидатів у керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, через яку конкурсна комісія нібито відкладає визначення переможця.
Як інформує Цензор.НЕТ це випливає з офіційної відповіді Офісу генпрокурора на запит "УП"
Виданняпросило повідомити, чи надходили від комісії офіційні звернення з проханням провести перевірку, а також надати їхні копії та копії відповідей.
Офіс генпрокурора згадав лише звернення від 23 березня 2021 року. Тоді ОГП провів перевірку щодо кандидатів, у тому числі, нинішніх фіналістів Олександра Клименка та Андрія Синюка.
Про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала би у грудні 2021 року, Офіс генпрокурора не повідомив.
Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.
Пізніше голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника Катерина Коваль заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В нормальных странах кто то бы уже вылетел с работы. Быстрее всего тот, кто направил в прокуратуру запрос на незаконную повторную проверку.