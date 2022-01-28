У Венедіктової заявляють, що не проводять спецперевірку кандидатів на голову САП, через яку нібито конкурсна комісія не оголошує переможця

Офіс генерального прокурора не проводить спецперевірку кандидатів у керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, через яку конкурсна комісія нібито відкладає визначення переможця.

Як інформує Цензор.НЕТ це випливає з офіційної відповіді Офісу генпрокурора на запит "УП"

Виданняпросило повідомити, чи надходили від комісії офіційні звернення з проханням провести перевірку, а також надати їхні копії та копії відповідей.

Офіс генпрокурора згадав лише звернення від 23 березня 2021 року. Тоді ОГП провів перевірку щодо кандидатів, у тому числі, нинішніх фіналістів Олександра Клименка та Андрія Синюка.

Про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала би у грудні 2021 року, Офіс генпрокурора не повідомив.

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Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Пізніше голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника Катерина Коваль заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.