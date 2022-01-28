Стефанчук звернувся до сенаторів США з проханням посилити підтримку України в сфері безпеки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до сенаторів США з проханням посилити підтримку України у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Стефанчук написав у Фейсбуці.

Стефанчук підкреслив: "Сьогодні направив листи сенаторам. Подякував за двопартійну підтримку, якою наша країна користується в Конгресі США.

Особливо наголосив на важливості вже прийнятих законів щодо підтримки України у протистоянні російській агресії.

Попросив у подальшій законотворчій діяльності Конгресу посилити підтримку України в сфері безпеки, включаючи надання протиповітряних, протикорабельних і протитанкових засобів".

"Звернув увагу, що "Північний потік-2" як джерело безпекових, політичних та економічних загроз для України та Європи в цілому необхідно зупинити, зокрема шляхом запровадження санкцій проти дочірньої компанії Газпрому Nord Stream 2 AG", - резюмував Стефанчук.

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