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Новини
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Посол США у Москві Салліван про дії РФ: Москва говорить, що не хоче війни, але тримає "пістолет на столі"

Посол США у Москві Салліван про дії РФ: Москва говорить, що не хоче війни, але тримає

Посол США у Москві Джон Салліван заявив у п'ятницю, що Росія каже, що не хоче війни, але поклала "пістолет на стіл" у своїх переговорах зі Сполученими Штатами, згрупувавши війська на кордонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.

На онлайн-брифінгу з Москви Салліван назвав нарощування десятків тисяч російських військ надзвичайним і сказав, що це не можна пояснити як звичайні військові навчання.

"Це еквівалентно, якби ми з вами вели дискусію або переговори. Якщо я покладу пістолет на стіл і скажу, що прийшов з миром, це буде погрозою. І це те, що ми бачимо зараз", - сказав Салліван.

"Ми сподіваємося, що російський уряд вірний своєму слову, не планує і не буде нападати на Україну. Але факти говорять про те, що у нього нині є можливості для цього", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше в п'ятницю заявив російським радіостанціям, що Москва не прагне війни.

Салліван сказав, що Вашингтон зараз очікує на відповідь Росії на письмові пропозиції Сполучених Штатів і НАТО, які намічають дипломатичний шлях виходу з кризи, і закликав Росію відвести війська від кордонів України.

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Він сказав, що сподівається, що потім можуть послідувати телефонні розмови або фізична зустріч між американськими та російськими дипломатами, повторивши, що дипломатія є єдиним шляхом вперед.

Салліван також сказав, що економічні санкції проти Росії після вторгнення в Україну будуть лише частиною відповіді Заходу.

Інші заходи включатимуть експортний контроль та посилення захисту союзників у Європі, Сполучені Штати також не дозволять запрацювати газопроводу "Північний потік-2", сказав він.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Лавров Сергій (1610) посол (1108) росія (65934) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+7
А наш пістолет "закатаний в асфальт"
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28.01.2022 14:59
+6
«Але в дулі пістолета видно мир.» В.Зєля
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28.01.2022 15:05
+5
точніше - "в дупі )(уйла"
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28.01.2022 15:07
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А наш пістолет "закатаний в асфальт"
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28.01.2022 14:59 Відповісти
это не смешно
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28.01.2022 15:01 Відповісти
Сміх крізь сльози.
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28.01.2022 15:11 Відповісти
Почитайте всесвітню історію для 10 класу. Адольф прийшовши до влади перш за все розпочав велике будівництво і покрив всю Німеччину сіткою чудових автострад. Щоб швидше перекидати війська. А гроші для ЗСУ можна знайти піднявши податок на девіденти з 5% хоча б до 18%, як ми платимо прибутковий податок.
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28.01.2022 15:12 Відповісти
вы можете допустить что зеленский "розпочав велике будівництво і покрив країну сіткою чудових автострад, щоб швидше перекидати війська"??

вы серьезно? разве что для более быстрого вторжения капских войск. В эту версию я еще смогу поверить
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28.01.2022 15:14 Відповісти
Краще б прокоментували другу частину могот коментаря.
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28.01.2022 15:35 Відповісти
Найвеличнійший може чикати в тій позі грати на роялі і руки до гори.
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28.01.2022 15:10 Відповісти
«Але в дулі пістолета видно мир.» В.Зєля
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28.01.2022 15:05 Відповісти
точніше - "в дупі )(уйла"
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28.01.2022 15:07 Відповісти
Чому тебе так часто тягне до дупи? Це якийсь нездоровий інтерес. Мокшанський синдром. Вони Ви дуже любите анальну тему.
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28.01.2022 15:44 Відповісти
Такі заяви, знову звеличують москалів.
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28.01.2022 15:08 Відповісти
Еще рузкие пускай идут со своими целофановыми пакетами. Ато у нас они запрещены и складывать остатки кацапов будет некуда.
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28.01.2022 15:14 Відповісти
У ***** два варіанта іти вперед або забирати металобрухт з кордонів іти назад.Вперед дорого і больно назад буде йому заміна десь посередені після усьго небуде.Так що у ***** справи кепські.
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28.01.2022 15:15 Відповісти
Прочитал Москва горит. Уже обрадовался.
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28.01.2022 15:26 Відповісти
Москва всё врёт, войны хочет, но опасается, что ей за это прилетит.
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28.01.2022 16:14 Відповісти
Ну да, ей нужна только агрессивная "победоносная войнушка", а такая война, в которой им навалять по самое нехочу могут, их совершенно не устраивает.
Типа, а нам-то за что?
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28.01.2022 16:25 Відповісти
Не о что миролюбивая америка. И Афган покинула и Ирак практически. по КНДР даже и не стукнула. Няшки ми мимишки!
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28.01.2022 16:25 Відповісти
 
 