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Новини
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200 млн доларів Україна платитиме Росії, якщо Столар зірве будівництво сховища ядерних відходів, - ЗМІ

200 млн доларів Україна платитиме Росії, якщо Столар зірве будівництво сховища ядерних відходів, - ЗМІ

Журналісти розслідували оборудку яка коштуватиме Україні величезних коштів. Минулого року в Чорнобилі вкотре оголосили тендер на будівництво сховища для високоактивних відходів. Зараз українські відходи такого типу зберігають в Росії. За це українці платять близько 200 мільйонів доларів на рік, оскільки в Україні подібних сховищ немає.

Як повідомляє "Канал 24", учасниками тендеру стали сумнівні фірми, відомі своїми корупційними скандалами, передає Цензор.НЕТ.

Дотична до народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара "Адамант і Кінтегро" засвітилась у скандалі зі штучним завищенням ціни під час будівництв об‘єктів інфраструктури в Києві та розкрадань коштів Київпастрансу.

Вимогам тендеру на будівництво сховища фірма теж не відповідає, розповів адвокат Денис Євтющенков: "Відповідно до їх ліцензії на програмне забезпечення, ця ліцензія продовжується кожного разу, коли поступає проплата за цю ліцензію. Вони надають підтвердження поступання проплати, зарахування коштів, однак антимонопольний зазначив, що в самому договорі зазначається, що в такому випадку розповсюджувач надавач послуг програмного забезпечення видає нову ліцензію. Тобто заплатили кошти – і вам прислали нову ліцензію. Цієї нової ліцензії не надано. І я рахую, що це зауваження по суті".

Серед учасників тендера є "Інтератомінжиніринг", входить в орбіту бізнесмена Василя Хмельницького, "Сучасна транспортна інфраструктура" - відома як фірма з оточення директора науково-дослідницького інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Компанії його родини фігурували у провадженнях щодо фіктивних угод із контрагентами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗМІ опублікували аудіозапис про зрив запуску сховища відпрацьованого ядерного палива: "Гроші сп###жені". ВIДЕО

Ще один учасник тендера фірма "Нестра" засвітилась у скандалі з ремонтами бюджетних закладів по завищеним цінам. Попри рішення АМКУ відсторонити від конкурсу "Адамант і Кінтегро" та "Інтератомінжиніринг", їх знову повернули до участі в закупівлі. Чергову скаргу "Адамант і Кінтегро" АМКУ розглядане 28 січня о 12.00.

Додамо, що сховище для високоактивних відходів – не кінцева точка їхнього зберігання. Кінцева станція – геологічні формації, яких в Україні теж немає, зазначив науковець Юрій Ольховик:

"Вже багато років іде мова про те, що треба якось почати ці роботи, але державна програма поводження з радіоактивними відходами яка була 2007-го року введена в дію, практично не фінансувала ці роботи, ну зараз створюється концепція нової програми. Але, скажемо, маючи негативний досвід фінансування попередньої програми, щось в це не дуже віриться. Я не знаю, коли воно буде. Може, я і не доживу до цього". 

Також читайте: Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль

радіація (187) сховище (191) ядерні відходи (146) Столар Вадим (65)


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Топ коментарі
+19
Типова москальська схема; Платити топменеджменту і грабувати Україну.
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28.01.2022 15:24
+16
Бред! В каком еще государстве возможно такое: дать важнейшие заказа врагам самого государства?
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28.01.2022 15:28
+9
А хтось сумнівається, що не зірве?
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28.01.2022 15:26
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Типова москальська схема; Платити топменеджменту і грабувати Україну.
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28.01.2022 15:24 Відповісти
Зірве.
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28.01.2022 15:25 Відповісти
Дайте Юзику этот тендер.Он дома быстро строит-что ему какое-то хранилище слепить.
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28.01.2022 15:26 Відповісти
А хтось сумнівається, що не зірве?
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28.01.2022 15:26 Відповісти
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28.01.2022 15:47 Відповісти
А от в цьому не згоден. Якщо ідіот то це, касається всього що робиш. Але тут ідіотизм вибірковий, що ********* на іншу думку саботаж, ....
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28.01.2022 16:14 Відповісти
Будівництво доріг і мостів - так нагло ж не завалюють.
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28.01.2022 16:31 Відповісти
Не надо платить, просто ядерные отходы в боеголовки ракет и на границу с *********** на круглосуточное дежурство.
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28.01.2022 15:27 Відповісти
И тебя отправить служит на место их базирования🤣. Ты реально думаешь, что можно просто взять отходы и запихнуть в кусок металла и все? Тогда зачем строить особенное хранилище, если по твоей логике можно просто запихнуть все в ящики и положить на землю?
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28.01.2022 16:23 Відповісти
Да, я реально думаю, что можно сделать грязную бомбу и епнуть, как возмездие, кремлёвским тварям. И готов принять участие в этом если эти твари разбомбят мою родню.
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29.01.2022 01:09 Відповісти
Грязная бомба в данном случае это обычная радиация, которая возникнет после взрыва ракеты(не отходов) . Взорваться эти отходы не могут ну никак(прочитай про ядерные бомбы, какой материал внутри них и принцип их действия) , они лишь разлетяться по территории. Но пока они будут находится на "дежурстве круглосуточно" радиация будет распространяется по территории Украины. Поэтому я лично тебе предлагаю служит в месте базирования таких ракет.
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29.01.2022 17:04 Відповісти
Я в курсе, что такое грязная бомба ещё со времён Чернобыля. Если у кремлевских преступников хватит ума применить против Украины ядерное оружие, то они могут получить и грязную бомбу, организму все одно от чего светиться, от дорогой бомбы или от дешёвой. ***** давно это усвоило, взяв на вооружение полоний.
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29.01.2022 19:51 Відповісти
Ото ж і погано що у нас винні ні за що не платять і не відповідають. Якщо винен столар ,то чому має платити держава і не стягує з нього ту оплату?
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28.01.2022 15:27 Відповісти
Бред! В каком еще государстве возможно такое: дать важнейшие заказа врагам самого государства?
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28.01.2022 15:28 Відповісти
Ну если негде хранить, что вы предлагаете?
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28.01.2022 16:12 Відповісти
Ну да, если хранить негде, то и агрессор не такой уж агрессор.
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28.01.2022 16:49 Відповісти
велыке ядерне схововныцтво

вот только его строят лет 8 уже
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28.01.2022 15:40 Відповісти
8 рік війна
8рік ми платим 200 мільйонів доларів

Щеодне підтвердження влада у змові
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28.01.2022 15:46 Відповісти
Куда вы предлагаете деть отходы?
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28.01.2022 17:51 Відповісти
Я уявляю, що буде, коли Зеленський оголосить, що Україна зберігатиме ядерне паливо на своїй території. Який подарунок це буде для націонал-соєвої гноярки, яка знайде привід вдарити в спину Україні.
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28.01.2022 15:50 Відповісти
соевые у тебя мозги, зеблан херов
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28.01.2022 15:52 Відповісти
Главное оно голоснуло по приколу, и свалило к панам сортиры драять
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28.01.2022 17:24 Відповісти
Не соєва гноярко , твоя задача не відволікатися від унітазів , які ти драєш у поляків

Порохоботи вдарять не тільки в спину , а і трохи нижче всій зеленій
та ватній шоблі , які сидять при владі і грабують до дна 😠
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28.01.2022 17:47 Відповісти
Бубачка в доле - значить, сорвет точно
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28.01.2022 15:52 Відповісти
ФСБ хорошо башляет своей агентуре в Украине. Это очевидный саботаж, и коррупция. Что бы в Украине не было своего хранилища ядерных отходов.
Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов - не конечная точка их хранения. Конечная станция - геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик.

Нашли кому дать строить....врагу коррупционерам ОПЗЖ Вадиму Столар ..."Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" - известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.

Где НАБУ или Генеральная прокуратура Украины ??! Это специальных саботаж и срыв строительства.
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28.01.2022 16:32 Відповісти
Может пора вернуться к идее повторного их использования (доиспользования)?
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28.01.2022 17:30 Відповісти
Реакторы замкнутого цикла ? Производство топлива для них?
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28.01.2022 17:53 Відповісти
Варианты есть. От реакторов на быстрых нейтронах ... до банального использование для отопления в теплосетях.
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28.01.2022 17:57 Відповісти
Реакторы на быстрых нейтронах сейчас проектирует и строит тоже Россия (что то пытаются сделать Китай и Индия, остальные свои программы свернули и реакторы остановили).

Украине ещё придётся сильно поискать кто ей сможет их построить КРОМЕ РФ.
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28.01.2022 18:04 Відповісти
Не обязательно начинать с реакторов на быстрых нейтронах. Можно начать с доработки РИТЭГа.
Нужно самим разрабатывать технологию, что бы мы строили другим.
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29.01.2022 10:15 Відповісти
Они отличаются малой мощностью и КПД. Это жеж сколько вам понадобится отходов, чтоб сделать источник энергии заметной в масштабах страны, мощности?
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31.01.2022 01:11 Відповісти
Были те, которыми отапливались целые временные поселки в сибири. В студенческом стройотряде видел такой.
Топлива в Украине больше чем достаточно. Первые 5 лет температура 300-400 градусов. Тонны достаточно, что бы отапливать микрорайон. И не нужно отдавать ***** 200млн.дол. Или тратить 80 млн. на хранение и охлаждение в своём хранилище.
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31.01.2022 09:13 Відповісти
Топливная сборка в котельной микрорайона? Магате оценит😁
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28.01.2022 18:53 Відповісти
Если всё правильно сделать МАГАТЭ будет молчать в тряпочку.
Была в СССР такая штука РИТЭГ. Сейчас подобное выпускают Хитачи и Сименс. И никто их не трогает.
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29.01.2022 10:12 Відповісти
за скид відходів в РФ 200кк не жалко.
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28.01.2022 19:02 Відповісти
Главное, что зебил два года назад в 19 торжественно ОТКРЫЛ хранилище ядерных отходов, которое построили при Порохе и оставалось чуть-чуть до сдачи!Но главзебил просто пропиарился на чужом, а остальные зебилы дважды разокрали деньги на окончание работ.
Чтоб вам пусто было, зебилы73%ные!
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28.01.2022 23:02 Відповісти
 
 