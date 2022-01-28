200 млн доларів Україна платитиме Росії, якщо Столар зірве будівництво сховища ядерних відходів, - ЗМІ

Журналісти розслідували оборудку яка коштуватиме Україні величезних коштів. Минулого року в Чорнобилі вкотре оголосили тендер на будівництво сховища для високоактивних відходів. Зараз українські відходи такого типу зберігають в Росії. За це українці платять близько 200 мільйонів доларів на рік, оскільки в Україні подібних сховищ немає.

Як повідомляє "Канал 24", учасниками тендеру стали сумнівні фірми, відомі своїми корупційними скандалами, передає Цензор.НЕТ.

Дотична до народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара "Адамант і Кінтегро" засвітилась у скандалі зі штучним завищенням ціни під час будівництв об‘єктів інфраструктури в Києві та розкрадань коштів Київпастрансу.

Вимогам тендеру на будівництво сховища фірма теж не відповідає, розповів адвокат Денис Євтющенков: "Відповідно до їх ліцензії на програмне забезпечення, ця ліцензія продовжується кожного разу, коли поступає проплата за цю ліцензію. Вони надають підтвердження поступання проплати, зарахування коштів, однак антимонопольний зазначив, що в самому договорі зазначається, що в такому випадку розповсюджувач надавач послуг програмного забезпечення видає нову ліцензію. Тобто заплатили кошти – і вам прислали нову ліцензію. Цієї нової ліцензії не надано. І я рахую, що це зауваження по суті".

Серед учасників тендера є "Інтератомінжиніринг", входить в орбіту бізнесмена Василя Хмельницького, "Сучасна транспортна інфраструктура" - відома як фірма з оточення директора науково-дослідницького інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Компанії його родини фігурували у провадженнях щодо фіктивних угод із контрагентами.

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Ще один учасник тендера фірма "Нестра" засвітилась у скандалі з ремонтами бюджетних закладів по завищеним цінам. Попри рішення АМКУ відсторонити від конкурсу "Адамант і Кінтегро" та "Інтератомінжиніринг", їх знову повернули до участі в закупівлі. Чергову скаргу "Адамант і Кінтегро" АМКУ розглядане 28 січня о 12.00.

Додамо, що сховище для високоактивних відходів – не кінцева точка їхнього зберігання. Кінцева станція – геологічні формації, яких в Україні теж немає, зазначив науковець Юрій Ольховик:

"Вже багато років іде мова про те, що треба якось почати ці роботи, але державна програма поводження з радіоактивними відходами яка була 2007-го року введена в дію, практично не фінансувала ці роботи, ну зараз створюється концепція нової програми. Але, скажемо, маючи негативний досвід фінансування попередньої програми, щось в це не дуже віриться. Я не знаю, коли воно буде. Може, я і не доживу до цього".

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