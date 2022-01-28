200 млн доларів Україна платитиме Росії, якщо Столар зірве будівництво сховища ядерних відходів, - ЗМІ
Журналісти розслідували оборудку яка коштуватиме Україні величезних коштів. Минулого року в Чорнобилі вкотре оголосили тендер на будівництво сховища для високоактивних відходів. Зараз українські відходи такого типу зберігають в Росії. За це українці платять близько 200 мільйонів доларів на рік, оскільки в Україні подібних сховищ немає.
Як повідомляє "Канал 24", учасниками тендеру стали сумнівні фірми, відомі своїми корупційними скандалами, передає Цензор.НЕТ.
Дотична до народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара "Адамант і Кінтегро" засвітилась у скандалі зі штучним завищенням ціни під час будівництв об‘єктів інфраструктури в Києві та розкрадань коштів Київпастрансу.
Вимогам тендеру на будівництво сховища фірма теж не відповідає, розповів адвокат Денис Євтющенков: "Відповідно до їх ліцензії на програмне забезпечення, ця ліцензія продовжується кожного разу, коли поступає проплата за цю ліцензію. Вони надають підтвердження поступання проплати, зарахування коштів, однак антимонопольний зазначив, що в самому договорі зазначається, що в такому випадку розповсюджувач надавач послуг програмного забезпечення видає нову ліцензію. Тобто заплатили кошти – і вам прислали нову ліцензію. Цієї нової ліцензії не надано. І я рахую, що це зауваження по суті".
Серед учасників тендера є "Інтератомінжиніринг", входить в орбіту бізнесмена Василя Хмельницького, "Сучасна транспортна інфраструктура" - відома як фірма з оточення директора науково-дослідницького інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Компанії його родини фігурували у провадженнях щодо фіктивних угод із контрагентами.
Ще один учасник тендера фірма "Нестра" засвітилась у скандалі з ремонтами бюджетних закладів по завищеним цінам. Попри рішення АМКУ відсторонити від конкурсу "Адамант і Кінтегро" та "Інтератомінжиніринг", їх знову повернули до участі в закупівлі. Чергову скаргу "Адамант і Кінтегро" АМКУ розглядане 28 січня о 12.00.
Додамо, що сховище для високоактивних відходів – не кінцева точка їхнього зберігання. Кінцева станція – геологічні формації, яких в Україні теж немає, зазначив науковець Юрій Ольховик:
"Вже багато років іде мова про те, що треба якось почати ці роботи, але державна програма поводження з радіоактивними відходами яка була 2007-го року введена в дію, практично не фінансувала ці роботи, ну зараз створюється концепція нової програми. Але, скажемо, маючи негативний досвід фінансування попередньої програми, щось в це не дуже віриться. Я не знаю, коли воно буде. Може, я і не доживу до цього".
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вот только его строят лет 8 уже
8рік ми платим 200 мільйонів доларів
Щеодне підтвердження влада у змові
Порохоботи вдарять не тільки в спину , а і трохи нижче всій зеленій
та ватній шоблі , які сидять при владі і грабують до дна 😠
Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов - не конечная точка их хранения. Конечная станция - геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик.
Нашли кому дать строить....врагу коррупционерам ОПЗЖ Вадиму Столар ..."Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" - известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.
Где НАБУ или Генеральная прокуратура Украины ??! Это специальных саботаж и срыв строительства.
Украине ещё придётся сильно поискать кто ей сможет их построить КРОМЕ РФ.
Нужно самим разрабатывать технологию, что бы мы строили другим.
Топлива в Украине больше чем достаточно. Первые 5 лет температура 300-400 градусов. Тонны достаточно, что бы отапливать микрорайон. И не нужно отдавать ***** 200млн.дол. Или тратить 80 млн. на хранение и охлаждение в своём хранилище.
Была в СССР такая штука РИТЭГ. Сейчас подобное выпускают Хитачи и Сименс. И никто их не трогает.
Чтоб вам пусто было, зебилы73%ные!