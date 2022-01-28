Відповіді США Росії також містять занепокоєння діями Кремля, - голова місії США в ОБСЄ Карпентер

Письмові відповіді США на російські вимоги містять також занепокоєння Сполучених Штатів та союзників щодо дій Росії, які підривають безпеку.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора в Москві ми поділилися своїми занепокоєннями та ідеями більш детально та в письмовій формі з російським урядом, і ми готові до подальших дискусій. Документ, який ми представили, містить занепокоєння Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, принципову та прагматичну оцінку занепокоєнь, які висловила Росія, і наші власні пропозиції щодо сфер, де ми можемо знайти спільну мову", - заявив він.

За словами Карпентера, США "дали чітко зрозуміти, що є основні принципи, які ми прагнемо підтримувати та захищати, включаючи суверенітет і територіальну цілісність України, а також право держав обирати власні заходи безпеки та альянси".

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Очільник місії США в ОБСЄ вказав на те, що багато разів у минулому Росія та Сполучені Штати разом з партнерами спільно зустрічалися з метою досягнення домовленостей щодо підвищення прозорості, зниження ризиків військових конфліктів, просування угод щодо контролю над озброєннями та зміцнення довіри.

"Мені не потрібно нагадувати нікому за цим столом про цей факт, що велика частина цієї роботи була зроблена саме тут, в ОБСЄ. Ось чому ми з рішуче підтримуємо заклик голови (Чинного голови ОБСЄ, глави МЗС Польщі Збігнєва Рау. – Ред.) до активізації діалогу з питань європейської безпеки. Ми готові засукати рукави і приступити до роботи", - заявив Карпентер.

За його словами, вибір – за російською стороною. "Саме тому ми зараз говоримо нашим російським колегам: давайте знайдемо спосіб деескалації, обговоримо, як підвищити прозорість, поговоримо про мирне врегулювання конфліктів. Давайте поговоримо про конкретні способи зміцнення миру та зміцнення довіри. Вибір за вами – ми готові в будь-який спосіб", - додав американський дипломат.

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Як повідомлялося, 26 січня уряд США передав письмові відповіді на "пропозиції" Росії щодо гарантій безпеки в Європі з урахуванням позицій усіх союзників та партнерів у Європі, в тому числі України.

Раніше у грудні 2021 року МЗС Росії оприлюднило два проєкти угод щодо "гарантій безпеки" у Європі. У них в ультимативній формі РФ вимагала від США та НАТО вивести війська та озброєння з території "нових членів" Альянсу, приєднаних після 1997 року. Крім того, у Москві хотіли отримати юридичні гарантії, що Україна, Грузія та інші пострадянські країни не стануть членами Північноатлантичного альянсу.