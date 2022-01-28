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Новини
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Український криголам "Ноосфера" вирушив у перший рейс з Одеси до Антарктиди. ФОТО

Криголам "Ноосфера" вирушив у перший рейс з Одеси до антарктичної станції "Академік Вернадський". На борту, крім екіпажу, 6 українських дослідників Антарктики, ще 28 вітчизняних науковців приєднаються до них у чилійському порту Пунта-Аренасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Український криголам Ноосфера вирушив у перший рейс з Одеси до Антарктиди 01

"Наразі криголам вирушає в Антарктику, щоб доправити на станцію "Академік Вернадський" команду 27-ї Української експедиції та замінити наших зимівників, а також взяти на борт другу групу вчених - дослідників Південного океану", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

За його словами, криголам, що пройшов технічне обслуговування на Чорноморському судноремонтному заводі, доставить на станцію "Академік Вернадський" також різноманітні вантажі: річний запас провізії, технологічне обладнання та будівельні матеріали.  Дикий уточнив, що екіпаж криголама у складі 26 моряків очолив український капітан Павло Панасюк, який має величезний досвід роботи на іноземних науково-дослідних суднах.

Науковою програмою передбачено продовження океанографічних досліджень, розпочатих у 1997-98 роки науково-дослідним судном "Ернст Кренкель", зокрема на полігоні поблизу Аргентинських островів, неподалік наукової станції, на Південно-Шотландському полігоні та Південно-Оркнейському полігоні, що мають складні гідрофізичні умови і формують систему водних мас океанів Південної півкулі Землі. Тут високе біорізноманіття, а також проходять основні міграційні шляхи криля, риб та китів.

Український криголам Ноосфера вирушив у перший рейс з Одеси до Антарктиди 02

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За словами директора НАНЦ, дослідники також сподіваються отримати унікальні дані про те, як змінилися океанографічні характеристики цих районів Південного океану за попередні три десятиліття, адже саме в цій частині світу зафіксовано найшвидші темпи потепління атмосфери, і дуже важливо зрозуміти, чому саме і як це відбувається.

Науковці також здійснюватимуть низку біологічних досліджень спільно з американськими вченими, а також аналізуватимуть вміст донних відкладень, в тому числі наявність ртуті, проведуть серію геокосмічних, радіоокеанографічних вимірювань та блок геологічних досліджень в районі Аргентинських островів тощо.

Дикий уточнив, що екіпаж криголама у складі 26 моряків очолив український капітан Павло Панасюк, який має величезний досвід роботи на іноземних науково-дослідних суднах.

Автор: 

Антарктида (99) полярники (37) Дикий Євген (31)


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Топ коментарі
+10
Удачи Вам, друзья!
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28.01.2022 15:52
+10
7 футов под килем !
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28.01.2022 15:52
+5
Красавчік
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28.01.2022 15:48
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Счастливчики(((
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28.01.2022 15:42 Відповісти
Ось за цей криголам Зєїла мусить компенсувати в казну кошти із власної кишені. Десяток СУ- 27 за такі кошти можна було капітально відремонтувати.
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28.01.2022 15:52 Відповісти
Для ремонту СУ 27 спочатку требе мати зламані СУ 27.
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28.01.2022 16:39 Відповісти
За 5 млн.?
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28.01.2022 17:08 Відповісти
5 млн баксів.
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28.01.2022 17:27 Відповісти
Красавчік
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28.01.2022 15:48 Відповісти
И в чем?Слабоват все таки...
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28.01.2022 17:25 Відповісти
Удачи Вам, друзья!
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28.01.2022 15:52 Відповісти
7 футов под килем !
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28.01.2022 15:52 Відповісти
как раз вовремя, чтоб смотаться от подальше от проблем с рф.Тут послов отзівают, а у нас криголам поплив.
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28.01.2022 15:54 Відповісти
Отзiвают? Так, понятненько
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28.01.2022 16:21 Відповісти
Хо-хо-... Паляніца, драбына. З дамочкою все зрозуміло.
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28.01.2022 16:31 Відповісти
а угля закупили? а то опять энергетический кризис будет...
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28.01.2022 16:06 Відповісти
А когда был последний?
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28.01.2022 16:18 Відповісти
изучение миграция криля это архиважно, в условиях коцапской агрессии...
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28.01.2022 16:07 Відповісти
Чудова, радісна новина. Життя продовжується! Лютий плюс!
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28.01.2022 16:10 Відповісти
*****...
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28.01.2022 16:16 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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28.01.2022 16:16 Відповісти
вовремя сбались, чтобы не попасть под мобилизацию
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28.01.2022 16:16 Відповісти
Перша думка - для чого нам такі дослідження? Друга думка - це мікроскопічні затрати для держави. Не варто переживати. Країна має розвивати різні напрямки. Хай молодь отримує можливість вибирати своє майбутнє. А влада - менше краде. Влада - від ВР до сільради.
пс: студенти за кордоном вивчають різноманіття: розкопки якихось скелетів, жучків, древні цивілізації, психологію, молекулярну біологію, кварки і темну енергію. Попасти в таку експедицію - стимул для навчання.
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28.01.2022 16:38 Відповісти
"...директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий."
Женя- правильный Директор. Страдает русофобией ещё со времён попытки параши оккупировать Литву в конце 80-х. Наш пацан. Удачи им во всём. А Жене персонально респект и уважуха.
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28.01.2022 19:01 Відповісти
Вони будуть пiнгвiнiв рахувати.
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28.01.2022 19:56 Відповісти
цi рахуватимуть снiжинки. попeрeднi снiг розгрiбали коли 4 мeтра намeло. пiнгвiни вжe порахованi давно.
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28.01.2022 20:33 Відповісти
нарeштi свiй транспорт!
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28.01.2022 20:31 Відповісти
 
 