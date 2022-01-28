Український криголам "Ноосфера" вирушив у перший рейс з Одеси до Антарктиди. ФОТО

Криголам "Ноосфера" вирушив у перший рейс з Одеси до антарктичної станції "Академік Вернадський". На борту, крім екіпажу, 6 українських дослідників Антарктики, ще 28 вітчизняних науковців приєднаються до них у чилійському порту Пунта-Аренасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі криголам вирушає в Антарктику, щоб доправити на станцію "Академік Вернадський" команду 27-ї Української експедиції та замінити наших зимівників, а також взяти на борт другу групу вчених - дослідників Південного океану", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

За його словами, криголам, що пройшов технічне обслуговування на Чорноморському судноремонтному заводі, доставить на станцію "Академік Вернадський" також різноманітні вантажі: річний запас провізії, технологічне обладнання та будівельні матеріали. Дикий уточнив, що екіпаж криголама у складі 26 моряків очолив український капітан Павло Панасюк, який має величезний досвід роботи на іноземних науково-дослідних суднах.

Науковою програмою передбачено продовження океанографічних досліджень, розпочатих у 1997-98 роки науково-дослідним судном "Ернст Кренкель", зокрема на полігоні поблизу Аргентинських островів, неподалік наукової станції, на Південно-Шотландському полігоні та Південно-Оркнейському полігоні, що мають складні гідрофізичні умови і формують систему водних мас океанів Південної півкулі Землі. Тут високе біорізноманіття, а також проходять основні міграційні шляхи криля, риб та китів.

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За словами директора НАНЦ, дослідники також сподіваються отримати унікальні дані про те, як змінилися океанографічні характеристики цих районів Південного океану за попередні три десятиліття, адже саме в цій частині світу зафіксовано найшвидші темпи потепління атмосфери, і дуже важливо зрозуміти, чому саме і як це відбувається.

Науковці також здійснюватимуть низку біологічних досліджень спільно з американськими вченими, а також аналізуватимуть вміст донних відкладень, в тому числі наявність ртуті, проведуть серію геокосмічних, радіоокеанографічних вимірювань та блок геологічних досліджень в районі Аргентинських островів тощо.

Дикий уточнив, що екіпаж криголама у складі 26 моряків очолив український капітан Павло Панасюк, який має величезний досвід роботи на іноземних науково-дослідних суднах.