Путін провів телефонну розмову з Макроном: Росія чекає на налагодження прямого діалогу України з ОРДЛО
Президенти РФ та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон провели телефонну розмову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Під час обговорення ситуації в Україні Володимир Путін акцентував на важливості неухильного виконання Києвом положень мінського Комплексу заходів та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.
В Кремлі зазначили, що "затвердженно" налаштування на подальшу роботу Росії та Франції в Нормандському форматі.
"Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проєкти угод про гарантії безпеки, після чого визначиться зі своїми подальшими діями", - зазначили в пресслужбі Кремля.
Також Макрон та Путін обмінялися думками про заходи щодо боротьби з коронавірусною інфекцією, що вживаються в обох країнах.
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Вова, уже скоро. Совсем скоро к тебе постучится тётя в хламиду и с косой. ОЧЕНЬ СКОРО.
Когда. ты уже собиратель земель уйдешь под эту землю.там уже все черви собрались .все будут праздновать.
Это Украине решать какой диалог у нас будет с российскими оккупантами на Донбасе.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
совпадение?
перрреговоров
не веде ! -
відповів приціл-гачку .
Ну когда же, хоть один лидер этих европейских/американских государств, задаст кацапскому Холую элементарный вопрос:
- Каким боком вы к Донецку, Луганску, статусу, переговорам и т.п., если вы не сторона конфликта !?
П.С.
Не сторона - пошли нафиг, рот закрыли. Любое вмешательство - терроризм !
Сторона - вывели войска и под трибунал !
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллерийских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
сотни судей днр+лнр.
тысяча мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
улицы, памятники, бюсты мотороле, захарченко, болотову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище в днр, выпускающим офицеров днр+лнр.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
ОЙ ....Та воно саме..терорист
А потооооом. Потом обсуждаем статус региона с его представителями. И что-то мне подсказывает что желающих "независимости" там не будет. Это не евреи или арабы, которые в пустыне могут города строить. Там обычные бабушки-дедушки и депрессивный регион, без работы, с ненужными шахтами и без особых перспектив. Им та независимость - как зайцу балет.
Інформація взята з ресурсу Flightradar24, повідомляє кореспондент «Варта 1».
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Тим часом по тихому до Львова пташки летять...
"Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.".
Новина, звичайно, повторюється "папугами" практично всіх великих порталів мережі.
Я аж своїми штучними зубами заскрипів, коли прочитав, до чого там дЄрмаки з кОзаками домовились:
"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата".
Які, бл..., мінські договорняки, чорт би забрав "наших" авторів цієї х-ні разом з усіма лицемірними ліберастами по обидва боки Атлантики! ?
Про якийсь там "особливий статус Дамбаса" морочать вони одне одному маргарин, а заодне і бидломасі.
На мій щирий погляд особливий статус цього рускамірського анклаву, злоякісного утворення по суті, може бути здійснений тільки в вигляді суцільної деватизації жільцов ЛДНРи по прикладу денацифікації Німеччини після ІІ Світової війни.
Пропоную друзям і зацікавленим читачам статтю по темі денацифікації, як приклад, як треба вчиняти з прихильниками нелюдських ідеологій. В тому і ідеології недоімперського швіністичного рускамірства.
"В западной зоне оккупации Германии в 1945-48 годах союзники насчитали 3,5 млн. немцев, причастных к нацизму, реальные наказания понесли только десятки тысяч. Но в целом вся немецкая нация была признана больной, и прошла денацификацию, самой жёсткой формой которой стало принудительное перезахоронение жертв нацизма голыми руками немцев.
В западной оккупационной зоне американцы, англичане и французы разделили всех немцев на несколько групп. Причисление к определённой категории влекло различные наказания. Например, для виновных, в том числе для извлекателей пользы:
а) рабочий лагерь до 5 лет, или привлечение к общественным работам,
б) дополнительно полная или частичная конфискация имущества, особенно ценного, за исключением предметов повседневного употребления;
в) в отдельных случаях лишение избирательного права или запрет на занятие определённых должностей сроком не менее 5 лет.
Для попутчиков:
а) разовый взнос или регулярная выплата определённой денежной суммы в фонд компенсации нанесенного ущерба (минимум 50, максимум 2000 рейхсмарок);
б) в случае отказа от платы денежный штраф заменялся принудительным трудом в течение не более 30 рабочих дней;
в) предусматривалось дополнительное наказание для государственных служащих: судебная камера может предложить понижение в должности или отправку на пенсию.
Характерно, что по поводу пункта «в» законодатель замечает: применять «в редчайших случаях».
Базисом для получения свидетельства о прохождении денацификации, а также возможного предъявления обвинения и его запуска в делопроизводство, служила обширная анкета (из 131 вопроса), которая требовала от заполняющего подробнейших сведений о личной, производственной и политической жизни. Чтобы пресечь попытку уклонения от анкетирования, прибегли к самому эффективному в послевоенное время средству: продуктовая карточка выдавалась лишь по предъявлении квитанции, подтверждающей сдачу анкеты в ратушу. Также и проживание в населённом пункте и трудоустройство в учреждение или на частное предприятие (и следующего за приёмом продолжения работы до момента увольнения) требовали наличия упомянутой квитанции.
В случае нелегального проживания серьезным санкциям подвергался сдатчик квартиры. Специально оговаривались наказания тюремным заключением или денежным штрафом за ложные данные в анкете и уклонение от регистрации.
В американской зоне, где подходы к чистке были самые строгие, были рассмотрены 3,5 млн. дел и признаны: главными виновными - 1654; виновными - 22.122; незначительно виновными - 106.422; попутчиками - 485.057; невиновными - 18.454; попавшими под амнистию - 2.789.196. Прекращено по разным причинам производство - 200.207.
В июле 1946 года по инициативе генерала Клея состоялась амнистия молодежи: те, кто родились после первого января 1919 года и не числились в списках активных нацистов и военных преступников, освобождались от прохождения денацификации.
В конце мая 1948 года союзники трёх западных зон прекратили контроль над денацификацией и передали её полностью немцам.
Но в целом союзники определили немцев как больную нацию и начали их «лечить». Сам великий психолог Карл Юнг разработал психологические основы денацификации. В частности, он определял главную проблему межвоенных европейских наций - отсутствие совести. А то, что произошло с немцами - это болезнь, и больны немцы все и сразу в равной мере вне зависимости от политических пристрастий, отношению к Гитлеру и членству в НСДАП.
Новая немецкая элита под надзором союзников не намеревалась ограничиться такими защитными мерами, как осуждение главных военных преступников и наказание крупных и мелких нацистов, а ставила целью полное искоренение рокового духа нацизма и демократизацию общество.
Перевоспитание начиналось в некоторых городах и деревнях с шоковой терапии: население принуждали осматривать концлагерь в их местности, демонстрировали «добровольно-принудительным» зрителям документальный фильм о лагерях уничтожения «Жернова смерти»."
Теперь Путин напоминает каждому мировому лидеру это.
Поэтому Путин больше и не желает видеться с Зеленским.
Очередное государство на Балканах попало в скандал с "признанием "ЛНР". Вооруженное формирование назвали республикой на сайте государственной ТРК Черногории RTCG.
Новость вышла ранним утром с заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?". Спустя несколько часов его изменили на "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".
Тест также был частично изменен. Новость про гибель боевика в Веселогоровке построена на заявлении псевдоформирования "ЛНР". Отметим, в повествовании "народное ополчение" подается без указания, что Луганская область это часть Украины, которая сейчас частично оккупирована. Также не указано, что оккупационные структуры, называющие себя "ЛНР" не признаны в мире.
Согласно имеющимся данным в первоначальной информации также шла речь о "поддержке напряжения в регионе со стороны США и НАТО". В последней редакции текста этого нет.
Другими словами - указал геронтофилу микрону вектор движения в Нормандской четвёрке. А также выразил просьбу, от которой невозможно отказаться, повлиять на руководство Украины по этому вопросу.
По-друге. Хай складуть зброю незаконні бандформування для введення української Нацгвардії, яка тимчасово візьме на себе роль цивільної поліції до повернення всім українським державним інституціям законниз прав, далі вже сама поліція.
По-третє. Повернути Крим Україні.
В четвертих. Не втручатися Московії в суверенні справи України.
Відмова (такою позицією Франції) від основних принципів світоустрою та зрада даних Україні зобов'язань, підписаних Францією в угоді про перехід України до без'ядерного статусу, робить Францію (завдяки макорону) безсоромним безчесним посібником масових вбивць та провокує 3-тю світову війну!