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Путін провів телефонну розмову з Макроном: Росія чекає на налагодження прямого діалогу України з ОРДЛО

Путін провів телефонну розмову з Макроном: Росія чекає на налагодження прямого діалогу України з ОРДЛО

Президенти РФ та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Під час обговорення ситуації в Україні Володимир Путін акцентував на важливості неухильного виконання Києвом положень мінського Комплексу заходів та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.

В Кремлі зазначили, що "затвердженно" налаштування на подальшу роботу Росії та Франції в Нормандському форматі.

"Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проєкти угод про гарантії безпеки, після чого визначиться зі своїми подальшими діями", - зазначили в пресслужбі Кремля.

Також Макрон та Путін обмінялися думками про заходи щодо боротьби з коронавірусною інфекцією, що вживаються в обох країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, то нехай приїжджає в Москву або Сочі, - Лавров

Автор: 

путін володимир (24089) росія (65934) Франція (3098) Макрон Емманюель (1513)


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Топ коментарі
+63
Прямий діалог з ОРДЛО дуже простий - сепари мають здати всю зброю та арештовані, ті хто отримав рос. паспорти мають отримати довідки негромадян та назавжди полишені можливості займати будь-які вакансії на держ. службі, на кордоні мають стати українські війська і т.д.!
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28.01.2022 15:43
+43
Давай Макарон, отрабатывай деньжку, шлюха ты кремлевская
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28.01.2022 15:41
+38
Стесняюсь спросить,а причем тут Макарон до нашего Донбаса, он теперь будет распоряжаться территориями Украины?
Это Украине решать какой диалог у нас будет с российскими оккупантами на Донбасе.
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28.01.2022 15:42
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Этот сын уборщицы цеховых сортиров от блевотины и говна ленинградского пролетариата ещё жив?
Вова, уже скоро. Совсем скоро к тебе постучится тётя в хламиду и с косой. ОЧЕНЬ СКОРО.
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28.01.2022 15:40 Відповісти
И заберёт тебя вовочка в хламидию))) падаль поганая
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28.01.2022 16:25 Відповісти
а мы подождем Лебединого Озера по ТВ Рашка... Х..ло у нас шансов больше.. поверь.... этого хочет Бог сохранения Украины...и твоего позорного исхода...
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28.01.2022 17:37 Відповісти
Ну опечатка, не в хламидию а в хламиде. И, что? От этого вовочке станет приятнее?
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28.01.2022 18:08 Відповісти
Да нет)) всё нормально, не принимай на свой счёт
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28.01.2022 21:33 Відповісти
Это ху.ло.мелкий. меркантильный кю.пацак. когда ты уже подаришь этот праздник Украине и человечеству?
Когда. ты уже собиратель земель уйдешь под эту землю.там уже все черви собрались .все будут праздновать.
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28.01.2022 16:31 Відповісти
Нормандську зустроіч в Берліні потрібно перенести в Туреччину або в якусь іншу країну заходу тому як Німеччина не є зараз дружньою країною Україні
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28.01.2022 15:41 Відповісти
Можна його перенести хоч на марс,але з кацапами домовитись неможливо,вони розуміють тільки чоботом по пиці.
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28.01.2022 16:03 Відповісти
Давай Макарон, отрабатывай деньжку, шлюха ты кремлевская
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28.01.2022 15:41 Відповісти
а по всей морде.обоим
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28.01.2022 15:42 Відповісти
но только шоб оба в масках были .вирус как никак
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28.01.2022 15:43 Відповісти
Нехай чекає...
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28.01.2022 15:42 Відповісти
Стесняюсь спросить,а причем тут Макарон до нашего Донбаса, он теперь будет распоряжаться территориями Украины?
Это Украине решать какой диалог у нас будет с российскими оккупантами на Донбасе.
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28.01.2022 15:42 Відповісти
Прямий діалог з ОРДЛО дуже простий - сепари мають здати всю зброю та арештовані, ті хто отримав рос. паспорти мають отримати довідки негромадян та назавжди полишені можливості займати будь-які вакансії на держ. службі, на кордоні мають стати українські війська і т.д.!
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28.01.2022 15:43 Відповісти
Вони не сепари, вони - колаборанти. Їм навіть "особливий статус" не потрібен, вони тупо хочуть в Росію і з територіями.
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28.01.2022 18:22 Відповісти
Х...й тобi собачий, а не налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу !
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28.01.2022 15:43 Відповісти
Трохи грубо, зате виразно. +++
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28.01.2022 17:02 Відповісти
Хло надеется? А почему не приказывает или настаивает? Чем больше летального оружия появляется в Украине, тем робче становится свинская пе@ерация.
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28.01.2022 15:44 Відповісти
"*********" )
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28.01.2022 15:44 Відповісти
Покажите Путину большой кукиш или округлую задницу...
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28.01.2022 15:44 Відповісти
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28.01.2022 15:44 Відповісти
Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.

Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.

Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.

С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.

Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.

Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.

Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.

Виктор Резун.
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28.01.2022 15:44 Відповісти
эта гиря - на банковой и грушевского
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28.01.2022 15:56 Відповісти
Гірка правда.
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28.01.2022 17:50 Відповісти
вот и ермак такое хотел организовать

совпадение?
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28.01.2022 15:45 Відповісти
ніхто с терррористами
перрреговоров
не веде ! -
відповів приціл-гачку .
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28.01.2022 15:47 Відповісти
Нет уж,признавайте вы кацапы,и оружие поставляйте,Украина с теророристами за один стол не сядет,ну если гидрант посмеет то останеться в Ростове и ещё за поставку оружия,сша могут пртзнать роисю спонсором террористов
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28.01.2022 15:47 Відповісти
россия может ждать всё что угодно, но с марионетками никто разговаривать не будет.
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28.01.2022 15:48 Відповісти
У зелі інша думка !
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28.01.2022 15:50 Відповісти
Брешеш. Зеленський не раз заявляв, що жодних домовленостей з терористами не буде ніколи, що це червона лінія, яку Україна ніколи не переступить.
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28.01.2022 15:59 Відповісти
Та Зеленський бреше як диха, вірити цьому шархраю та його шоблі може тільки повний дурень.
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28.01.2022 16:16 Відповісти
Как фанера над Парижем . Вот такой будет результат .
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28.01.2022 15:50 Відповісти
-Ордло від України са... - Что,сала???!!! - Та ні, салюпу!!!
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28.01.2022 15:50 Відповісти
Ёкарный бабай!
Ну когда же, хоть один лидер этих европейских/американских государств, задаст кацапскому Холую элементарный вопрос:
- Каким боком вы к Донецку, Луганску, статусу, переговорам и т.п., если вы не сторона конфликта !?
П.С.
Не сторона - пошли нафиг, рот закрыли. Любое вмешательство - терроризм !
Сторона - вывели войска и под трибунал !
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28.01.2022 15:50 Відповісти
Та всі всьо розуміють... Просто Штати і Британія вже заїб....сь то всьо слухати... От і постачають нам зброю! Нема з ким говорити! Гопніків треба пиз...ти!
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28.01.2022 15:54 Відповісти
и, желательно, до окончания кризиса, держать руку на оффшорных счетах зеконады
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28.01.2022 16:16 Відповісти
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.

750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.

485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллерийских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.

20 тыс. полицейских днр+лнр.

несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.

несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.

сотни судей днр+лнр.

тысяча мэров, депутатов, министров лнр+лнр.

несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.

несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.

2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.

улицы, памятники, бюсты мотороле, захарченко, болотову, гиви, мозговому, бэтману.

военное училище в днр, выпускающим офицеров днр+лнр.

Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
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28.01.2022 15:51 Відповісти
Так а ***** перемовини з терористами ВЕДЕ!?
ОЙ ....Та воно саме..терорист
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28.01.2022 15:52 Відповісти
Коротше, старенькій Європі "конфлікт" в Україні заваджає спати.
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28.01.2022 15:53 Відповісти
Пусть ждет, а я пока прикуплю z-15
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28.01.2022 15:53 Відповісти
***** окончательно в своей деменции рехнулся.
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28.01.2022 15:54 Відповісти
Схема тут должна быть простая: кацапы выплачивают репатриации за Крым и уничтоженный Донбасс, возвращают на место вывезенные заводы, выводят своих шавок без шевронов. Закрываем границу. Фильтруем сепаратистов, суды над преступниками, депортация активных сепаратистов (кто без уголовных преступлений).
А потооооом. Потом обсуждаем статус региона с его представителями. И что-то мне подсказывает что желающих "независимости" там не будет. Это не евреи или арабы, которые в пустыне могут города строить. Там обычные бабушки-дедушки и депрессивный регион, без работы, с ненужными шахтами и без особых перспектив. Им та независимость - как зайцу балет.
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28.01.2022 15:55 Відповісти
100 вiдсоткiв. респект.
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28.01.2022 16:06 Відповісти
Фото Зачет)Путін з радянською трубкою і Макрон з мобілкою
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28.01.2022 15:56 Відповісти
Чебурнет!
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28.01.2022 15:57 Відповісти
Але,але ,коммутатор ,ничего не слышно))
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28.01.2022 16:06 Відповісти
Сьогодні, 28 січня о 13.15 годині місцевого часу, літак Boeing C-17 Globemaster III здійснив посадку у Львові.



Інформація взята з ресурсу Flightradar24, повідомляє кореспондент «Варта 1».
--------
Тим часом по тихому до Львова пташки летять...
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28.01.2022 15:56 Відповісти
А це ще й не весна...
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28.01.2022 16:09 Відповісти
Читаю в стрічці новин:
"Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.".
Новина, звичайно, повторюється "папугами" практично всіх великих порталів мережі.
Я аж своїми штучними зубами заскрипів, коли прочитав, до чого там дЄрмаки з кОзаками домовились:
"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата".
Які, бл..., мінські договорняки, чорт би забрав "наших" авторів цієї х-ні разом з усіма лицемірними ліберастами по обидва боки Атлантики! ?
Про якийсь там "особливий статус Дамбаса" морочать вони одне одному маргарин, а заодне і бидломасі.



На мій щирий погляд особливий статус цього рускамірського анклаву, злоякісного утворення по суті, може бути здійснений тільки в вигляді суцільної деватизації жільцов ЛДНРи по прикладу денацифікації Німеччини після ІІ Світової війни.

Пропоную друзям і зацікавленим читачам статтю по темі денацифікації, як приклад, як треба вчиняти з прихильниками нелюдських ідеологій. В тому і ідеології недоімперського швіністичного рускамірства.



"В западной зоне оккупации Германии в 1945-48 годах союзники насчитали 3,5 млн. немцев, причастных к нацизму, реальные наказания понесли только десятки тысяч. Но в целом вся немецкая нация была признана больной, и прошла денацификацию, самой жёсткой формой которой стало принудительное перезахоронение жертв нацизма голыми руками немцев.
В западной оккупационной зоне американцы, англичане и французы разделили всех немцев на несколько групп. Причисление к определённой категории влекло различные наказания. Например, для виновных, в том числе для извлекателей пользы:
а) рабочий лагерь до 5 лет, или привлечение к общественным работам,
б) дополнительно полная или частичная конфискация имущества, особенно ценного, за исключением предметов повседневного употребления;
в) в отдельных случаях лишение избирательного права или запрет на занятие определённых должностей сроком не менее 5 лет.
Для попутчиков:
а) разовый взнос или регулярная выплата определённой денежной суммы в фонд компенсации нанесенного ущерба (минимум 50, максимум 2000 рейхсмарок);
б) в случае отказа от платы денежный штраф заменялся принудительным трудом в течение не более 30 рабочих дней;
в) предусматривалось дополнительное наказание для государственных служащих: судебная камера может предложить понижение в должности или отправку на пенсию.
Характерно, что по поводу пункта «в» законодатель замечает: применять «в редчайших случаях».

Базисом для получения свидетельства о прохождении денацификации, а также возможного предъявления обвинения и его запуска в делопроизводство, служила обширная анкета (из 131 вопроса), которая требовала от заполняющего подробнейших сведений о личной, производственной и политической жизни. Чтобы пресечь попытку уклонения от анкетирования, прибегли к самому эффективному в послевоенное время средству: продуктовая карточка выдавалась лишь по предъявлении квитанции, подтверждающей сдачу анкеты в ратушу. Также и проживание в населённом пункте и трудоустройство в учреждение или на частное предприятие (и следующего за приёмом продолжения работы до момента увольнения) требовали наличия упомянутой квитанции.
В случае нелегального проживания серьезным санкциям подвергался сдатчик квартиры. Специально оговаривались наказания тюремным заключением или денежным штрафом за ложные данные в анкете и уклонение от регистрации.
В американской зоне, где подходы к чистке были самые строгие, были рассмотрены 3,5 млн. дел и признаны: главными виновными - 1654; виновными - 22.122; незначительно виновными - 106.422; попутчиками - 485.057; невиновными - 18.454; попавшими под амнистию - 2.789.196. Прекращено по разным причинам производство - 200.207.
В июле 1946 года по инициативе генерала Клея состоялась амнистия молодежи: те, кто родились после первого января 1919 года и не числились в списках активных нацистов и военных преступников, освобождались от прохождения денацификации.
В конце мая 1948 года союзники трёх западных зон прекратили контроль над денацификацией и передали её полностью немцам.
Но в целом союзники определили немцев как больную нацию и начали их «лечить». Сам великий психолог Карл Юнг разработал психологические основы денацификации. В частности, он определял главную проблему межвоенных европейских наций - отсутствие совести. А то, что произошло с немцами - это болезнь, и больны немцы все и сразу в равной мере вне зависимости от политических пристрастий, отношению к Гитлеру и членству в НСДАП.
Новая немецкая элита под надзором союзников не намеревалась ограничиться такими защитными мерами, как осуждение главных военных преступников и наказание крупных и мелких нацистов, а ставила целью полное искоренение рокового духа нацизма и демократизацию общество.
Перевоспитание начиналось в некоторых городах и деревнях с шоковой терапии: население принуждали осматривать концлагерь в их местности, демонстрировали «добровольно-принудительным» зрителям документальный фильм о лагерях уничтожения «Жернова смерти»."
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28.01.2022 15:58 Відповісти
жди дальше хло
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28.01.2022 15:58 Відповісти
*****, а может тебе ещё на грудь нассать, чтоб морм пахло?
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28.01.2022 15:59 Відповісти
* морем
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28.01.2022 16:00 Відповісти
Прямой дєалох буде тоді, коли паспорта здасть скотське поголів'я й зброю на купу поскидає. Тоді тотой кавалок засраний об'явимо "закрита зона" з іменем "резервація" й хер з ними!
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28.01.2022 16:00 Відповісти
с террористами можем наладить диалог только прямой наводкой
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28.01.2022 16:03 Відповісти
Браты настаивают, предыдущий выполнил бы на 100 процентов, да нет на 150, посмотрим на Вовочку.
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28.01.2022 16:03 Відповісти
Бубочка, засранец, пообещал такой диалог в Париже в декабре 2019-го.
Теперь Путин напоминает каждому мировому лидеру это.
Поэтому Путин больше и не желает видеться с Зеленским.
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28.01.2022 16:04 Відповісти
Втікати з динири, повзти на колінах і проситися. Негайно, не чекати. Ось "діалог" для сєпарів. І то - виключно для незаплямованих кров'ю.
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28.01.2022 16:05 Відповісти
Странный кремлёвский Фюрер , весь Мир знает что в Украине не Гражданская война , а обычная война между Московией и Украиной, московская Орда захватила украинский Крым ,большую часть водного пространства Азовского и Чёрного морей, а также угольный бассейн на Донбассе Плохо что наша власть клюёт на аферу кремлёвского Фюрера и подыгрывает им
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28.01.2022 16:05 Відповісти
Ну пусть кто то из украинской власти только попробует наладить такой диалог с лугандоном - сразу на пмж в луганск отбудет
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28.01.2022 16:05 Відповісти
Даже если взять минские угоды, то их Рашка уже нарушила окупировав Дебальцево и раздав росийские паспорта. Так что сосите жабоеды с Х***лом
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28.01.2022 16:08 Відповісти
Путин ну ты и тварь - простите за грубость!!! Да ,что же ты ты **** лютуешь, вроде в Питере вырос , не идиот совсем!!!
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28.01.2022 16:09 Відповісти
Пропоную нагадати Росії її прямий діалог з Чечнею, можемо повторити
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28.01.2022 16:12 Відповісти
Я не перестаю удивляться Рашке. Какая это не смотря на свои размеры мелочная и подленькая страна. Сплошные интрижки, ябеды, подкупы, отравления. Не смотря на свои размеры Рашка ничего не может больше сделать для вовлечения в свою орбиту других государств. Только подкупы, диверсии и пропаганда.
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28.01.2022 16:13 Відповісти
///
Очередное государство на Балканах попало в скандал с "признанием "ЛНР". Вооруженное формирование назвали республикой на сайте государственной ТРК Черногории RTCG.


Новость вышла ранним утром с заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?". Спустя несколько часов его изменили на "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".
Тест также был частично изменен. Новость про гибель боевика в Веселогоровке построена на заявлении псевдоформирования "ЛНР". Отметим, в повествовании "народное ополчение" подается без указания, что Луганская область это часть Украины, которая сейчас частично оккупирована. Также не указано, что оккупационные структуры, называющие себя "ЛНР" не признаны в мире.
Согласно имеющимся данным в первоначальной информации также шла речь о "поддержке напряжения в регионе со стороны США и НАТО". В последней редакции текста этого нет.
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28.01.2022 16:13 Відповісти
ну так напишите про них "Черногорская область Великой Хорватии" - и в расчёте..
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28.01.2022 16:18 Відповісти
капец.... как же он уже задрал всех своим налагодженням с ОРДЛО! та сделайте на всех каналах обращение к правительству рассеи! что никогда! ни в коем случае этого не будет! хватит читать мантру и талдычить про ордло! раздал мудило паспорта русские и валюта русская и всё остальное ..и как оно видет себе да и наши вообще то тоже их дэинтегрировать я не могу понять граждан рассеи? пусть валят в рашку, а земли дэинтегрировать без них разве что...((
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28.01.2022 16:14 Відповісти
как бы нашему дурачку т.н. партнеры не втюхали обратно лугандон на условиях россии
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28.01.2022 16:14 Відповісти
Х-ло пошел на хутор бабочек ловить
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28.01.2022 16:15 Відповісти
"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".

Другими словами - указал геронтофилу микрону вектор движения в Нормандской четвёрке. А также выразил просьбу, от которой невозможно отказаться, повлиять на руководство Украины по этому вопросу.
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28.01.2022 16:17 Відповісти
сразу после начала прямых переговоров Москвы с Казанью и Уфой по поводу раздела активов бывшего госбанка т.н. "РФ",а так же гарантий по невступлению последних в военный союз с Турцией..
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28.01.2022 16:17 Відповісти
Та нам вообще пох что там ***** говорит, пускай сволочь только рыпнется.
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28.01.2022 16:21 Відповісти
что это было?
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28.01.2022 16:25 Відповісти
По-перше. Дайте ОБСЄ перевірити московитські гумконвої, склади озброєння в ОРДЛО.
По-друге. Хай складуть зброю незаконні бандформування для введення української Нацгвардії, яка тимчасово візьме на себе роль цивільної поліції до повернення всім українським державним інституціям законниз прав, далі вже сама поліція.
По-третє. Повернути Крим Україні.
В четвертих. Не втручатися Московії в суверенні справи України.
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28.01.2022 16:31 Відповісти
Спочатку ОРДЛО маэ бути розформоване.А потiм розмови
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28.01.2022 16:41 Відповісти
Так все к этому и идет - Зе на саммите в Париже еще в 2019 расписался за имплементацию формулы штангенциркуля,выборы при открытой и неконтролируемой границе,амнистию (тамошние два до зубов вооруженных армейских корпуса сделают "народной милицией"),влияния ордло на внешнюю политику,восстановлении за счет Украины - и все это на средства "мудрого народа". Плюс при начале прямых переговоров мацква сбросит с себя всю ответственность и станет не стороной конфликта,а посредником и миротворцем...Хотелки их ясны...Проблема в том что нынешняя украинская власть не против всего этого - хотя ожидать чего то другого от некомпетентных,алчных и вороватых зеленых гопников было бы глупо.
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28.01.2022 16:46 Відповісти
О ***** губень раскатало долго ждать придётся тебе дурачок ,глядишь и окачуришься не дождавшись ...
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28.01.2022 16:57 Відповісти
ху"№ло, долбаный спец КГБ СССР "по Украине", за всю свою поганую, и, наверное, самую вредную для человечества за последние 80 лет жизнь, так и не знает ничего об Украине
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28.01.2022 17:20 Відповісти
Ждите у аппарата.....ждите у аппарата.....
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28.01.2022 17:27 Відповісти
На яких підставах Єрмак представляє Україну в міжнародних дипломатичних стосунках, Якщо завгосп присутній при дипломатичних перемовинах це неознасає що він є учасником на це потрібні повноваження Тобто це принижує стотус України у перемовинах - нівілює позицію.
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28.01.2022 17:35 Відповісти
Можливо він в статусі якогось "державного службовця" вроді т.в.о. президента?
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28.01.2022 18:46 Відповісти
С « дырой» договариваться уже давно не о чем, впрочем как и вообще «дыра» никто и зовут никак..
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28.01.2022 19:13 Відповісти
Цей макарон не розуміє, що правовий статус ОРДиЛо поки рашка не звільнила ці території є "окуповані території'? З якого б дива Франція би проводила переговори з гауляйтерами окупованих територій а не окупантом? Вони що з шавками терористів розмовлять, якщо останні щось захопили?
Відмова (такою позицією Франції) від основних принципів світоустрою та зрада даних Україні зобов'язань, підписаних Францією в угоді про перехід України до без'ядерного статусу, робить Францію (завдяки макорону) безсоромним безчесним посібником масових вбивць та провокує 3-тю світову війну!
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29.01.2022 13:21 Відповісти
якщо тільки влада України допустить хоч найменший контакт з сепарами, це буде кінець цій владі. Контакт може бути тільки після того, як оця вся гопота складе зброю, наші прикордонники візьмуть під контроль кордон, а СБУ перевірить всіх гопників і по кожному зробить свої висновки. Всі, хто вимушено отримав російські паспорти, повині добровільно їх здати в термін до трьох діб, решта "чемодан, вокзал, раша". після перевірки СУ.
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29.01.2022 18:52 Відповісти
 
 