Путін провів телефонну розмову з Макроном: Росія чекає на налагодження прямого діалогу України з ОРДЛО

Президенти РФ та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Під час обговорення ситуації в Україні Володимир Путін акцентував на важливості неухильного виконання Києвом положень мінського Комплексу заходів та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.

В Кремлі зазначили, що "затвердженно" налаштування на подальшу роботу Росії та Франції в Нормандському форматі.

"Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проєкти угод про гарантії безпеки, після чого визначиться зі своїми подальшими діями", - зазначили в пресслужбі Кремля.

Також Макрон та Путін обмінялися думками про заходи щодо боротьби з коронавірусною інфекцією, що вживаються в обох країнах.

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