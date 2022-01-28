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Новини
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Уже за кілька днів працівники системи МВС отримають підвищену на 10% зарплату, - Монастирський

Уже за кілька днів працівники системи МВС отримають підвищену на 10% зарплату, - Монастирський

Сьогодні міністр внутрішніх справ України повідомив про підвищення на 10% зарплат поліцейських, рятувальників і гвардійців та інших правоохоронців у лютому, та перспективу аналогічного підвищення упродовж року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Система внутрішніх справ це не лише поліцейські, які гідно виконують свій обов’язок. Це й рятувальники, військовослужбовці Нацгвардії, працівники Державної міграційної служби, які також щоденно несуть свою службу за досить невеликі кошти. Ми всі з вами розуміли, працюючи над державним бюджетом, що збільшення зарплат для рятувальників і поліцейських є необхідністю. Оскільки впродовж останніх трьох років це майже не здійснювалось", - наголосив очільник МВС.

За словами Монастирського, фонд заробітної плати вдалося збільшити за рахунок надходжень до бюджету за підакцизні товари.

"За два місяці проведення операції "Акциз" надходження збільшилися на 2,3 мільярди гривень, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І ці кошти спрямовані на десятивідсоткове підвищення зарплати поліцейським, рятувальникам, гвардійцям та іншим працівникам системи МВС, яке відбудеться вже наступоного місяця", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

МВС (3509) Монастирський Денис (392) зарплата (2256)


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Топ коментарі
+7
Це ж не ЗСУ. Ті народ захищають. А ці мафію.
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28.01.2022 16:15
+5
10 000- це я на півтори ставки.
Працюю з ковідом.
Так що хай мусора заткнуть свої хавальники.
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28.01.2022 17:20
+4
а армии когда поднимут??
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28.01.2022 16:06
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а армии когда поднимут??
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28.01.2022 16:06 Відповісти
на 10% до окладу?
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28.01.2022 16:20 Відповісти
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
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28.01.2022 17:51 Відповісти
Це ж не ЗСУ. Ті народ захищають. А ці мафію.
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28.01.2022 16:15 Відповісти
все, Шо осталось после распила всего вЭлыкого, ОПа решила бросить на охрану карликового пуделя Зели.. бо ему сцыкотно..
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28.01.2022 16:24 Відповісти
С акциза должны идти на здоровья,спорт и т.д.
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28.01.2022 16:28 Відповісти
с 10 до 11тыс?))) а помнится мне, на старте реформы у полиции была одна из самых высоких ЗП, туда валили работать, очередя стояли. А что сегодня 10тыс? ничего, даже на 30тыс жить в городе не реально.
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28.01.2022 16:30 Відповісти
10 000- це я на півтори ставки.
Працюю з ковідом.
Так що хай мусора заткнуть свої хавальники.
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28.01.2022 17:20 Відповісти
ну дык кто на шо учился, я не знаю как вы выживаете на 10тыс...
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28.01.2022 17:23 Відповісти
Норм. І армії допомагаю.
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28.01.2022 17:44 Відповісти
да ты молодец, в комментах, а я марс ракеты в космос запускаю, чего только не придумаешь? В отличии от твоих сказок, я 3 года назад пересылал по твоей зарплате на армию, а сейчас имея в 7 раз больше тебя я не имею возможности даже 100грн переслать т.к. в долгах, а ты такый молодец, 10тыс зарплата и ещё допомагает, ты кому эту чушь втираешь сейчас? В магазин выйти 700-1000грн за раз на семью с двумя детьми! Себе то хоть не ври.
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28.01.2022 18:00 Відповісти
І дача у тєбя в падмасков'є, і хахлушку на Лєнінградкє каждий вєчєр снімаєш?
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28.01.2022 18:03 Відповісти
да, естественно, в пАдмАсковье, как иначе и хахлушку имею, женой называется. Вот тебе, мои траты за прошлый год, осилишь разделить на 12? Эт оя вошел в режим "экономии".

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28.01.2022 18:09 Відповісти
Від чорної ікри дупа не злипається?
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28.01.2022 18:29 Відповісти
вы з села? так переезжайте в большой город, поживите с семьей. Или я придумал про 700грн "поход в магазин"? так я могу прямо сейчас чек с магазина сбросить, сегодняшний, на почти 900грн где я ничего не купил и завтра опять пойду. Не нужно завидовать и писать эту чушь а прост оуловить мысль - за последних 2 года экономика родилась обратно, а вам всё хохотушки и бодание в комментах. Пойди ещё лайк боту поставь и напиши очередному "москалю".

p.s. да, в кредит икорочку беру, вон ниже график по которому я её выплачиваю.
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28.01.2022 18:36 Відповісти
А ты поскромнее живи, яхонтовый ты мой.
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28.01.2022 18:04 Відповісти
как мне жить я решу сам
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28.01.2022 18:09 Відповісти
це свино-собака із борошнами лінгвістики... Самі, можете переконатись:
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28.01.2022 17:47 Відповісти
БОТ, да ты офонарел в край, на что конкретн оты ссылки бросаешь? на комменты где Я ТЕБЯ РАССКУСИЛ как аквафрешного бота? Так ты выше подымись на пару комментов)))) Я не могу, это какой-то новый уровень
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28.01.2022 17:55 Відповісти
я к тому, шо какая бешенная инфляция полетела, наобыралы
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28.01.2022 17:24 Відповісти
Ви вже 20 років не обираєте, і що?
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28.01.2022 17:51 Відповісти
а ну да, ещё один клоун будет рассказывать про москалей, понятно.
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28.01.2022 17:54 Відповісти
Кто развязал вайну на Данбассє?
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28.01.2022 17:59 Відповісти
вопрос очевиден как день - параша, но будь я ботом я бы написал шо угодно, это не "проверка".
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28.01.2022 18:03 Відповісти
нікчемний, тобі б вивчити значення слова бот.
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28.01.2022 18:23 Відповісти
да куде мне до тебя дурачка, ты то только вчера понял, что яндекс.переводчик не годится)))
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28.01.2022 18:26 Відповісти
Андрєй Шєвчєнко- Нєшевчєнко, ти, курва?
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28.01.2022 18:32 Відповісти
у тебя кукуху пробило? шо ты несешь...
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28.01.2022 18:38 Відповісти
примітивна розумова каліка ти. Смокчи за дописи й далі.
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28.01.2022 18:38 Відповісти
да, полезай на жердину, утром разбудишь.
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28.01.2022 18:42 Відповісти
почему я не удивлен, что дял тебя я "оскаль" и при этом ты лайкаешь реального бота, котоырй самже брсоает ссылку на коммент где ЕГО ЖЕ вывели на чистую воду и словили за яндекс.переводчиком)))))) Но ведь это не важно, проверять ведь "не наш стиль". Я даже не удивлен, что ты так мало зарабатываешь.
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28.01.2022 17:58 Відповісти
Аппетиты у тебя еще те. Работать не пробовал? Нахрена нужны дармоеды-полицейские в таких количествах? Один мусор на 300 человек? А еще НГ сюда добавить, то один мусор на 200 человек получится.
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28.01.2022 18:02 Відповісти
у меня апетиты? я не полицейский, я пишу за себя, мне не хватает даже 60тыс на жизнь, весь в долгах а писал я про инфляцию а не про бедных ментов. Раньше 10тыс это были деньги а сейчас - мусор, который скоро станет минималкой.
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28.01.2022 18:05 Відповісти
так не скули тогда. Половина страны меньше, чем на 4000 в месяц живет и не скулит.
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28.01.2022 18:09 Відповісти
нихуа ты базаришь алкаш, то что ты на 4тыс работаешь - твои проблемы, меня они никак не гребут и колышут, то чт оты дауны наобыралы, что раньше я на 30тыс жил как царь,а сейчас на 60 выживаю - ваша заслуга, довели экономику до ручки, ещё и юморит сидит
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28.01.2022 18:11 Відповісти
и какие нафиг "половина меньше чем на 4тыс живет" ? в какой это "СТРАНЕ"? Ты тоже аквафрешный? у нас минималка выше 4тыс)))) Сейчас даже грузчик и водитель на НП имеет под 20тыс ЗП, что ты здесь втираешь?
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28.01.2022 18:21 Відповісти
1. какие нафиг "половина меньше чем на 4тыс живет" ? в какой это "СТРАНЕ"?
2. Сейчас даже грузчик и водитель на НП имеет под 20тыс ЗП, что ты здесь втираешь?
======
1. Дебил. Пенсионеры.
2. ********.
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28.01.2022 18:45 Відповісти
1) в списке ты и пенсионеры?)))))
2) это где, в жашкове? то шо ты *****бол это и так понятно
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28.01.2022 18:49 Відповісти
ты смешной как три копейки. водитель 20000 зарплата это с арендой авто. + топливо. Ремонт и амортизация в эти 20к входят.
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28.01.2022 19:03 Відповісти
обос*лси, бывает... так слейся и не воняй дальше... зачем ты этот тупняк продолжаешь? А у грузчика амортизация на "кеды"? Я СЕГОДНЯ посылку забирал, в моем отделении до 30кг было объявлени на 26тыс водила на "газель" и грузчик на 18тыс и это не Киев и не Одесса, я сейчас молчу про другие ЗП по другим вакансиям. Средняя ЗП сейчас около 10-15тыс (рядового кассира в магазине) и с учетом двух работающих это 20-30тыс на семью, и этого сейчас НЕ достаточно дабы просто жить, без шика. А ты можешь там хоть на 1тыс работать, это твои личные проблемы.
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28.01.2022 19:16 Відповісти
Ты действительно дегенерат? Я тебе средние зарплаты выдал по Новой почте, но похоже у тебя одна извилина и та жопу пополам делит. Читай все мои посты выше и не скули.
==========
И да, сомневаюсь, что у тебя доход 60к. Разве что очком торгуешь.
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28.01.2022 19:32 Відповісти
дегенерат - твой рот и род, мальчик)) ты бы ещё на djinni искал вакансии НП))))) сайт где у НП 0 (НОЛЬ) вакансий а "среднее" (СРЕДНЕЕ) указано на базе 6-10 вакансий не известных городов, не известно какого года актуальности цифры и откуда вообще они взяты... и на серьезных щах это преподносить и дуешь щочки, а я тебе бросаю сайт НОВОЙ ПОЧТЫ с актуальными вакансиями на сейчас, но ты на сколько тупой, что даже не замечаешь разницы и продолжаешь спорить.

p.s. мне вообще плевать, во что ты там веришь или не веришь, это твои личные проблемы. А то, что такие сейчас уже смешные суммы для тебя на сколько "огромные", что ты их только очком можешь наторговать - говорит многое о тебе))) Пока.
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28.01.2022 19:46 Відповісти
Не дарма відгемселили протистувальників на мітингу ФОПів, заробили +10% до окладу. Тепер є мотивація що до подальших мітингів.
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28.01.2022 16:33 Відповісти
а работать, хотя бы на 10%, когда начнут?
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28.01.2022 17:00 Відповісти
Так тем кто не работал хоть на 100% зарплату подымай - результата всё равно не будет. Кум, брат, сват пристроил, и можно штаны протирать.
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28.01.2022 17:16 Відповісти
А працівники системи МО коли отримають підвищення ЗП?
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28.01.2022 17:06 Відповісти
Медикам знизили. Тепер менше мінімалки.
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28.01.2022 17:21 Відповісти
Я мав на увазі не медиків, а міністерство оборони. ЗСУ тобто
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28.01.2022 17:52 Відповісти
Така сама дупа. Зарплатню ще Порох підвищував.
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28.01.2022 17:57 Відповісти
так а чем вы от мусаров отличаетесь? половина медиков работает также как и половина мусоров, дармоеды конченые, которые только что и умеют брать взятки, хамить и убивать людей своими действиями или бездействиями. (не касается остальной половины нормальных).

если ты такой супер медик, так набери себе пациентов по договору и работай с ними, в чем проблема? мы педиатра найти не можем, все забиты с нормальных... Так почему к тебе никто не записывается такому хорошему?
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28.01.2022 19:06 Відповісти
квартал 95
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28.01.2022 17:40 Відповісти
25% хотя бы. 10% смешные
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28.01.2022 17:53 Відповісти
Какая зарплата??? Дороги строить нужно!
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28.01.2022 18:07 Відповісти
 
 