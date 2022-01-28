Уже за кілька днів працівники системи МВС отримають підвищену на 10% зарплату, - Монастирський

Сьогодні міністр внутрішніх справ України повідомив про підвищення на 10% зарплат поліцейських, рятувальників і гвардійців та інших правоохоронців у лютому, та перспективу аналогічного підвищення упродовж року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Система внутрішніх справ це не лише поліцейські, які гідно виконують свій обов’язок. Це й рятувальники, військовослужбовці Нацгвардії, працівники Державної міграційної служби, які також щоденно несуть свою службу за досить невеликі кошти. Ми всі з вами розуміли, працюючи над державним бюджетом, що збільшення зарплат для рятувальників і поліцейських є необхідністю. Оскільки впродовж останніх трьох років це майже не здійснювалось", - наголосив очільник МВС.

За словами Монастирського, фонд заробітної плати вдалося збільшити за рахунок надходжень до бюджету за підакцизні товари.

"За два місяці проведення операції "Акциз" надходження збільшилися на 2,3 мільярди гривень, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І ці кошти спрямовані на десятивідсоткове підвищення зарплати поліцейським, рятувальникам, гвардійцям та іншим працівникам системи МВС, яке відбудеться вже наступоного місяця", - йдеться в повідомленні.

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