Уже за кілька днів працівники системи МВС отримають підвищену на 10% зарплату, - Монастирський
Сьогодні міністр внутрішніх справ України повідомив про підвищення на 10% зарплат поліцейських, рятувальників і гвардійців та інших правоохоронців у лютому, та перспективу аналогічного підвищення упродовж року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
"Система внутрішніх справ це не лише поліцейські, які гідно виконують свій обов’язок. Це й рятувальники, військовослужбовці Нацгвардії, працівники Державної міграційної служби, які також щоденно несуть свою службу за досить невеликі кошти. Ми всі з вами розуміли, працюючи над державним бюджетом, що збільшення зарплат для рятувальників і поліцейських є необхідністю. Оскільки впродовж останніх трьох років це майже не здійснювалось", - наголосив очільник МВС.
За словами Монастирського, фонд заробітної плати вдалося збільшити за рахунок надходжень до бюджету за підакцизні товари.
"За два місяці проведення операції "Акциз" надходження збільшилися на 2,3 мільярди гривень, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І ці кошти спрямовані на десятивідсоткове підвищення зарплати поліцейським, рятувальникам, гвардійцям та іншим працівникам системи МВС, яке відбудеться вже наступоного місяця", - йдеться в повідомленні.
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Працюю з ковідом.
Так що хай мусора заткнуть свої хавальники.
p.s. да, в кредит икорочку беру, вон ниже график по которому я её выплачиваю.
2. Сейчас даже грузчик и водитель на НП имеет под 20тыс ЗП, что ты здесь втираешь?
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1. Дебил. Пенсионеры.
2. ********.
2) это где, в жашкове? то шо ты *****бол это и так понятно
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И да, сомневаюсь, что у тебя доход 60к. Разве что очком торгуешь.
p.s. мне вообще плевать, во что ты там веришь или не веришь, это твои личные проблемы. А то, что такие сейчас уже смешные суммы для тебя на сколько "огромные", что ты их только очком можешь наторговать - говорит многое о тебе))) Пока.
если ты такой супер медик, так набери себе пациентов по договору и работай с ними, в чем проблема? мы педиатра найти не можем, все забиты с нормальных... Так почему к тебе никто не записывается такому хорошему?