Партнери НАТО готові накласти потужні політичні та фінансові санкції у разі нападу РФ на Україну, - Столтенберг

У разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Наша мета дати зрозуміти Росії, що у тому разі, якщо вона використає військову силу проти України, вона зазнає наслідків. Партнери НАТО готові накласти потужні політичні та фінансові санкції", - наголосив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, Україна також спроможна завдати збитків РФ: "Ми допомагаємо реформувати та модернізувати українські безпекові інституції та тренуємо військових. Тому Україна також завдасть збитки Росії, якщо вони ще раз нападуть на Україну".

Генсек додав, що НАТО готове збільшити військову присутність у східних країнах Альянсу, та вже займається цим питанням.

"Це спростовує чутки про неспроможність та неготовність НАТО захищати союзників", - додав він.

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