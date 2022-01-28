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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Партнери НАТО готові накласти потужні політичні та фінансові санкції у разі нападу РФ на Україну, - Столтенберг

Партнери НАТО готові накласти потужні політичні та фінансові санкції у разі нападу РФ на Україну, - Столтенберг

У разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Наша мета дати зрозуміти Росії, що у тому разі, якщо вона використає військову силу проти України, вона зазнає наслідків. Партнери НАТО готові накласти потужні політичні та фінансові санкції", - наголосив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, Україна також спроможна завдати збитків РФ: "Ми допомагаємо реформувати та модернізувати українські безпекові інституції та тренуємо військових. Тому Україна також завдасть збитки Росії, якщо вони ще раз нападуть на Україну".

Генсек додав, що НАТО готове збільшити військову присутність у східних країнах Альянсу, та вже займається цим питанням.

"Це спростовує чутки про неспроможність та неготовність НАТО захищати союзників", - додав він.

Читайте: НАТО передало Росії відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Столтенберг

Автор: 

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28.01.2022 16:11 Відповісти
https://kurs.com.ua/ua/novost/742794-v-gamburge-razbili-okno-genkonsulstva-ukraini?source=ukrnet У Гамбурзі розбили німецькою каскою вікно Генконсульства України, мабудь це росіяни зробили.
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28.01.2022 16:57 Відповісти
Спасибо конечно но РЕАЛЬНЫЕ санкции на Рашку-это поставить Украине современное оружие+деньги на оплату контрактников. И еще боллее реальная санкция-это оЕС отказатся от щзакупок нефтегаза из Рашки-так сказал Ходорковский. Другие санкции будут иметь косметический временный эфект.
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28.01.2022 17:28 Відповісти
 
 