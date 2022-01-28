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Новини
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Путін в розмові з Макроном: США та їхні союзники проігнорували ключове питання РФ щодо принципу неподільності безпеки

Путін в розмові з Макроном: США та їхні союзники проігнорували ключове питання РФ щодо принципу неподільності безпеки

Президент РФ Володимир Путін в розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном зазначив, що США та НАТО проігнорували ключове питання РФ щодо неподільності безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія – НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", - йдеться в повідомленні.

Сторони також розглянули стан справ навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

"Відзначено близькість позицій Росії та Франції, які активно виступають за продовження міжнародних зусиль щодо збереження та реалізації СВПД, а також резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - додали в Кремлі.

Читайте: Путін провів телефонну розмову з Макроном: Росія чекає на налагодження прямого діалогу України з ОРДЛО

Автор: 

путін володимир (24089) росія (65934) США (23343) Франція (3098) Макрон Емманюель (1513)


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Топ коментарі
+24
Да вова,тєбє об'яснілі-твойо мєсто на парашє...
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28.01.2022 16:16
+17
послалі ботокса, і воно жаліється Макрону
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28.01.2022 16:18
+12
Поскули, бабуля
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28.01.2022 16:21
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Да вова,тєбє об'яснілі-твойо мєсто на парашє...
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28.01.2022 16:16 Відповісти
послалі ботокса, і воно жаліється Макрону
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28.01.2022 16:18 Відповісти
старый маразматик уверен, что нужно уважать безапосность только тех стран, которые могут дать емупо морде
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28.01.2022 16:34 Відповісти
"Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія - НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", Джерело:

Золотые слова вот бы их сама Рашка начала соблюдать например в Молдове Грузии Нагорном Карабахе а в Казахстане то как интересно про Украину вообще молчу Х..ло какие тебе **** вонючая еще гарантий... ты подтерся Будапештским меморандумом Законом о внутреннем море Азовском и статусе Керченского залива ...... кто бы своего унитаза открывал что ротякой зовется и что то еще требовал окурок ублюдок...
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28.01.2022 17:42 Відповісти
Згоден на 100%
Вірю, прийде той час, і українці скажуть словами славетного режисера Л. Бикова: «Рауїнами кремля задоволені»,
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28.01.2022 19:06 Відповісти


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28.01.2022 16:19 Відповісти
короче - все пида...сы, один ***** -Дартаньян!!!
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28.01.2022 16:47 Відповісти
Ябеда
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28.01.2022 16:17 Відповісти
вот хто как абзываеса! тот сам так и называяса!!!!
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28.01.2022 16:20 Відповісти
Ещё можно поплакаться лукашенке, мадуре, диктаторе Мьянмы, кым чым члену и т. п. ))
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28.01.2022 16:22 Відповісти
А ще многочленам опзж
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20.02.2022 17:02 Відповісти
У него что , как у вождя мирового пролетариата сифилис мозги поплавил ? -,, ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн,,
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28.01.2022 16:18 Відповісти
як говорить Цимбалюк,потрібно речі називати своїми іменамита не проігнорували а макнули ботоксним лицем твоїм у лайно собоче вказавши де твоє справжнє місце)
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28.01.2022 16:20 Відповісти
Одного не розумію-про що взагалі можна розмовляти з ******?
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28.01.2022 16:20 Відповісти
Поскули, бабуля
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28.01.2022 16:21 Відповісти
і знаходить же воно висрословечки, як набрехати
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28.01.2022 16:25 Відповісти
Ты ещё в Спортлото напиши поплачся, #уйло плешивое
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28.01.2022 16:25 Відповісти
Та не, в лигу сексуальных реформ)))
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28.01.2022 16:47 Відповісти
От *****, оккупировал Крым, Донбасс и теперь требует гарантий безопасности!!!
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28.01.2022 16:28 Відповісти
Такая страна как РФ. не может существовать без народного гулага. и чем больше они это сдерживают одной только силой. кровью и запугиванием.тем страшнее будет ее коллапс и крах.это неизбежно идя таким путем.Ничего не давая кроме страха и подневолья!
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28.01.2022 16:46 Відповісти
Вони так звикли жити і таке життя таборне запровадять будь де, бо цивілізація не для них.
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28.01.2022 16:54 Відповісти
Енцифалопатія?
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28.01.2022 16:28 Відповісти
Правильней *анэнцефалия*- полное отсутствие мозга
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28.01.2022 20:37 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА



За что многие, очень многие, любят в России Путина?
За то, что он сумел внушить им, что быть быдлом - это круто!
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28.01.2022 16:31 Відповісти
Бєзпрєдєльщіка ботоксного прямим текстом послали на х...й !
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28.01.2022 16:33 Відповісти
В 2014 році рашистом було "Проігноровано і ключове питання: як рашистська федерація має намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія - НАТО ,США,Англія принципу неподільності безпеки, який передбачає, що рашистська федерація і всі інші держави,котрі не нападали на Україну і не окуповували її територію не повинні зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн(за рахунок України,так як це вчинила рашистська федерація", -
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28.01.2022 16:37 Відповісти
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28.01.2022 16:42 Відповісти
Дід пуйло зовсім вже в деменції.Йому сто раз давали відповідь,але воно своїм ботоксом замість мозку вже нічого не сприймає
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28.01.2022 16:43 Відповісти
Рускі свині ідуть нафуй! Тільки українська нація має право вирішувати із ким бути в союзі!
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28.01.2022 16:44 Відповісти
Є ще Спортлото, туди можна скарги надсилати
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28.01.2022 16:49 Відповісти
Окурок в ерефії клоун в Україні, маньяк колгоспник в Білорусі щось прокляло народи які вибрали цей непотріб собі в призеденти
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28.01.2022 16:50 Відповісти
А як бути з *мудримнарітом* в Україні,чи вони не поставили країну на межу існування?
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28.01.2022 20:42 Відповісти
Вот *****! Оно после всего ещё плачется и ябедничает.
А кто обстановку нагнетает?
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28.01.2022 16:52 Відповісти
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28.01.2022 17:01 Відповісти
Вольдемар в своєму репертуарі -відмову від капітулірен підписали особі, які не рівня ботоксному королю. Так було задумано, тепер буде дзвонити кожному і плакатись, що Байден.... так буде тривати два тижні а потім ......
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28.01.2022 17:33 Відповісти
А про збільшення російських територій за рахунок сусідів він нічого не казав? Таке поняття, як "непорушність кордонів" після другої світової йому не знайомо?
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28.01.2022 18:20 Відповісти
Так чого ж тоді РФ зміцнила свою безпеку за рахунок України : окупувала нашу територію в Криму і таким чином зміцнила свої позиції в Азовському і Чорному морях, вкрала стратегічні запаси газу на шельфі моря на українській території , поцупила наші стратегічні заводи на Луганщині та Донеччині ... І просто осліпли ,себе не бачать, а роздають вказівки іншим ! Чи на хамство і нахабність санкції не вводять???
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28.01.2022 18:31 Відповісти
Світ вже хоче ліквідувати ботоксну морду.
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28.01.2022 21:05 Відповісти
 
 