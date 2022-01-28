Путін в розмові з Макроном: США та їхні союзники проігнорували ключове питання РФ щодо принципу неподільності безпеки
Президент РФ Володимир Путін в розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном зазначив, що США та НАТО проігнорували ключове питання РФ щодо неподільності безпеки.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія – НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", - йдеться в повідомленні.
Сторони також розглянули стан справ навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.
"Відзначено близькість позицій Росії та Франції, які активно виступають за продовження міжнародних зусиль щодо збереження та реалізації СВПД, а також резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - додали в Кремлі.
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Золотые слова вот бы их сама Рашка начала соблюдать например в Молдове Грузии Нагорном Карабахе а в Казахстане то как интересно про Украину вообще молчу Х..ло какие тебе **** вонючая еще гарантий... ты подтерся Будапештским меморандумом Законом о внутреннем море Азовском и статусе Керченского залива ...... кто бы своего унитаза открывал что ротякой зовется и что то еще требовал окурок ублюдок...
Вірю, прийде той час, і українці скажуть словами славетного режисера Л. Бикова: «Рауїнами кремля задоволені»,
За что многие, очень многие, любят в России Путина?
За то, что он сумел внушить им, что быть быдлом - это круто!
А кто обстановку нагнетает?