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Новини Війна
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РФ ще не вирішила, чи нападати на Україну, - глава розвідки Німеччини Каль

РФ ще не вирішила, чи нападати на Україну, - глава розвідки Німеччини Каль

Керівник федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готова атакувати Україну, але остаточного рішення ще не прийнято.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ЄП".

"Я вважаю, що рішення про напад ще не прийнято", - заявив Каль.

"Криза може розвиватися тисячами способів", - зазначив він, перерахувавши кілька можливих сценаріїв, включаючи дії щодо дестабілізації уряду в Києві або підтримки сепаратистів на сході України та просування лінії розмежування.

За словами глави розвідки, невідомо чи задовольнять переговори із Заходом вимоги Путіна.

"З огляду на його далекосяжні вимоги, це буде непросто", – додав Каль.

Читайте: Путін в розмові з Макроном: США та їхні союзники проігнорували ключове питання РФ щодо принципу неподільності безпеки

Він відмовився коментувати, які санкції слід застосовувати проти Росії в разі нападу, але підтримав підхід Німеччини, який тримає Москву в невідомості щодо того, які кроки вона може зробити.

"Це те, що робить Путін", — сказав Каль.

Автор: 

Німеччина (7471) розвідка (3880) росія (65934)


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Топ коментарі
+17
Які нахер сепаратисти? Вже називайте речі своїми іменами. Там колаборанти і найманці РФ.
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28.01.2022 16:37
+9
Глава розвідки Німеччини Каль.

Яке прізвище, така і Німеччина.
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28.01.2022 16:30
+8
Тепер вже можете навіть всратись в кубі!
Кількість завезеного високотехнологічного озброєння помножила вашу армію на 0.😂😂😂😂😂
Дякую англійцям за безпринципність підтримання!!!
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28.01.2022 16:43
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Глава розвідки Німеччини Каль.

Яке прізвище, така і Німеччина.
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28.01.2022 16:30 Відповісти
Kahl - лысый
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28.01.2022 16:33 Відповісти
О откат пошел уже типа не готова Рашка на войну... интересные метаморфозы у стран НАТО Европы и мира...
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28.01.2022 17:43 Відповісти
Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль. Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье. И в смертной схватке с целым морем бед
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28.01.2022 16:30 Відповісти
Арабська Джамахірія Дойчлянд щось там проскавуліла?
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28.01.2022 16:31 Відповісти
Які нахер сепаратисти? Вже називайте речі своїми іменами. Там колаборанти і найманці РФ.
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28.01.2022 16:37 Відповісти
Тепер вже можете навіть всратись в кубі!
Кількість завезеного високотехнологічного озброєння помножила вашу армію на 0.😂😂😂😂😂
Дякую англійцям за безпринципність підтримання!!!
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28.01.2022 16:43 Відповісти
"Руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не принято".

Шо, пока ещё ведутся консультации с хером Шольцем по этому вопросу?
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28.01.2022 16:46 Відповісти
Та будущая Московия только обещает
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28.01.2022 16:49 Відповісти
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28.01.2022 16:54 Відповісти
я бы создал международный институт **************** предсказаний. кафедры, ректор, бюджет. и никакой ответственности. ************* всякие домыслы, хайпуй. на рождество атака слева у березы, а на новый год у если слева. а если усы писькова топырться то наш хйлопулятор предсказывает атаку у граба на 14 февраля, когда молодь буде сидеть у ресторанчиках на подоли. а если все не сбудется то ************* на следующую дату прееносим и работаем работаем!
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28.01.2022 16:55 Відповісти
Ну как бы всё просто. Если нападет, то какая разница кто там что предсказывал. А если не нападет, то мы же говорили что не нападет. Только вопрос в другом - что каждый делает, чтобы уменьшить шансы на нападение?
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28.01.2022 16:58 Відповісти
************** всякую чушь
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28.01.2022 17:00 Відповісти
Институт ************
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28.01.2022 19:40 Відповісти
и с каждым днем решение становится все дороже и дороже! памперс все тяжелее и тяжелее)
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28.01.2022 16:57 Відповісти
німці бояться війни із-за біженців, яких повішають на їх плечі. Не здивуюсь ,якщо на кордоні поставлять кулеметні гнізда ,щоб розстрілювати біженців (тому і зброю не дають, щоб мати достатньо у себе і її не мали ті хто бреде через кордони)
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28.01.2022 16:57 Відповісти
Шо то поубавилось буйных голов, то есть, , патриотиков., шо то пошло не то с БРАТИКАМИ, с Боже храни. Надеюсь шока нет, но растеряность точно присутствует. это.как в 16 лет, разочарование в первой любви.
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28.01.2022 16:58 Відповісти
Украина ничего не выиграет от войны, даже когда её выиграет. Экономически и человеческие потери того не заслуживают. Но это правда, что все кто говорил что "если бы не Порошенко, то мы бы Москву давно взяли" сейчас притихли.
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28.01.2022 17:00 Відповісти
Сподіваюсь що вони азі війни тебе як ****** кинуть під танк. Украхнський
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28.01.2022 17:06 Відповісти
От войны никто не выигрывал, ни побежденный , ни победитель, но есть детвора и на этом сайте много. В основном выходят слабыми и нищемы.
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28.01.2022 17:24 Відповісти
*уйло має бути впевненим, що буба буде вмєняємим на момент вторгнення. А буба само не впенене, шо на той момент не відкинеться від передозу. Отака *уйня , малята! Нічим ту Україну не перемогти! Бандерівці, блін !
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28.01.2022 17:02 Відповісти
Ми вже майже впевнені, що Росія таки нападе на Україну. Росіяни нас вже переконали, дякую. Але... Ми, українці знаємо (та й нам вже тисячу разів москалі сказали на своїх гівнопомийках), що нас не повинно бути). Але вони ж не цим пояснюють бажання нападу на Україну всім іншим. НАТО нападе? Так ми не в НАТО. Захопити нас, щоб тут не було військ НАТО, так все рівно ж вони наблизяться до того НАТО, бо Україна тоді буде частиною Росії. Як не крути, шизофреніки в тій Росії.
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28.01.2022 17:16 Відповісти
Шизофреники ті, хто вибрав цю владу.
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29.01.2022 05:04 Відповісти
НГа чолі розвідки Німеччини тривалий час був Гелен, генерал Вермахту (потім 10 років чоловим був його швагро Вессель) у війну служив у військовій розвідці вермахту, а до війни був адьютантом начальника Гештабу. От його ніхто і ніколи не міг застати зненацька. В часи правління Аденауера, ферштейни, а їх була ціла купа разом із розвідкою НДР, якою керували советі щоквартально влаштовували провокації проти розвідки та проти Гелена особисто. Гелен для СРСР був особистим ворогом кожного громадянина. А за що така "шана" передбачав, виявляв,спостерігав, аналізував, доповіда і був правий на 99 відсотків. А цей - є декілька варіантів війни, У війни один варіант -переможець
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28.01.2022 17:44 Відповісти
Німецькі свині задоволені.
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28.01.2022 17:48 Відповісти
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28.01.2022 18:22 Відповісти
Теперь уже обо**рались нападать после обещание поставлять ваши Тазико -каски , весомый аргумент .
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28.01.2022 18:35 Відповісти
Х то зна,які таргани в мішках *****
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28.01.2022 19:45 Відповісти
мені начхати що каже чи не каже німець - наша армія повинна бути сильна завжди і відносно всіх по периметру
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28.01.2022 19:56 Відповісти
.

паРаша, вон из Крыма и Донбасса !
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28.01.2022 20:29 Відповісти
ВСЕ ПРОСТО мох-бы, дафно-дафно, напал-бы!
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28.01.2022 20:56 Відповісти
Розвідка говорить що Кремль готовий до війни з Україною але пу не визначився............Яка стурбованість. А ще більша стурбованість у нашої влади. усі Під виглядом карантіна наПевно Повтікали
Чому не нападає....... бо порох українці тримають сухим.
Пу немає кого Поставити керуючим в Україні.
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28.01.2022 21:34 Відповісти
Массово дохнуть військові РФ на границі через ковід 19.
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28.01.2022 21:37 Відповісти
Ну пока Мордор принял решение в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины. О наземной операции речь пока не идёт. Возможно, старикашка окочурится к тому времени.
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28.01.2022 22:09 Відповісти
А в Германии есть разведка? Судя по Шрёдерам вся германския разведка работает в Газпроме
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28.01.2022 23:22 Відповісти
Всім має бути зрозуміло, що ключивим фактором стримування Путіна є не санкції, які московська мазохічна орда буде лише смакувати, а кількість реальних трупів солдатів, які будуть закопувати родичі. Це число коливається у межах від 30 до 100 тисяч. Це фактор стабільності влади кремлівських кланів. 50 тисяч трупів українська армія здатна учинити у разі більш-менш адекватного управління армією, партизанським спротивом і своєчасного усунення від управління процесами хабадних саботажників. Головним інструментом створення цього масиву трупів є РСЗВ Смерч. Ключовим моментом у застосуванні РСЗВ є збереженя цього засобу від ураження в місцях дислокації, на марші і при розгортанні ракетними і диверсійними ударами, попереджуючи їх виявлення авіа-космічними засобами. Для цього мають бути створені об'єкти маскування і імітації, а марш і розгортання має бути відпрацьований на навчаннях до годинникової точності, з урахуванням погодних умов. Частину РСЗВ слід передислокувати у сусідні країни Польщу і Румунію під виглядом навчань, оскільки ці країни життєво зацікавлені у ненаближенні Москви до своїх територій.
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29.01.2022 00:18 Відповісти
Часу на здійснення підготовки до відбиття масованого удару залишилось 25 днів.
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29.01.2022 00:55 Відповісти
 
 