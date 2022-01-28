Чорногорська телерадіокомпанія RTCG вибачилась за новину про "напад України" на "ЛНР" та "виправила" повідомлення
Державна телерадіокомпанія Чорногорії RTCG вибачилась за публікацію новини під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?", але не видалила її, а лише відредагувала на свій розсуд.
Свої вибачення представники телерадіокомпанії RTCG висловили під публікацією посольства України у Чорногорії у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спірне повідомлення виправлено. Просимо вибачення за помилку, яка виникла в результаті передачі новин агентства. Не соромтеся реагувати на будь-які помилки в майбутньому", - йдеться у повідомленні.
Однак, слід зазначити, що новину на сайті телерадіокомпанії так і не видалили, а лише відредагували її на свій розсуд. Тепер вона називається "Під час артобстрілу загинув солдат". Під солдатом мається на увазі бойовик "ЛНР".
Нагадаємо, раніше сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".
У посольстві України в Чорногорії заявили, що приголомшені публікацією RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України та закликали якнайшвидше видалити її, і публічно спростувати неправдиву інформацію.
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