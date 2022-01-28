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Новини
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Чорногорська телерадіокомпанія RTCG вибачилась за новину про "напад України" на "ЛНР" та "виправила" повідомлення

Державна телерадіокомпанія Чорногорії RTCG вибачилась за публікацію новини під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?", але не видалила її, а лише відредагувала на свій розсуд.

Свої вибачення представники телерадіокомпанії RTCG висловили під публікацією посольства України у Чорногорії у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спірне повідомлення виправлено. Просимо вибачення за помилку, яка виникла в результаті передачі новин агентства. Не соромтеся реагувати на будь-які помилки в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG написав про "напад України" на "ЛНР"

Чорногорська телерадіокомпанія RTCG вибачилась за новину про напад України на ЛНР та виправила повідомлення 01

Однак, слід зазначити, що новину на сайті телерадіокомпанії так і не видалили, а лише відредагували її на свій розсуд. Тепер вона називається "Під час артобстрілу загинув солдат". Під солдатом мається на увазі бойовик "ЛНР".

Також читайте: Ми приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG і вимагаємо публічного спростування, - посольство України у Чорногорії

Чорногорська телерадіокомпанія RTCG вибачилась за новину про напад України на ЛНР та виправила повідомлення 02

Нагадаємо, раніше сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".

У посольстві України в Чорногорії заявили, що приголомшені публікацією RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України та закликали якнайшвидше видалити її, і публічно спростувати неправдиву інформацію.

сепаратизм (757) ЗМІ (1364) тероризм (2868) Чорногорія (202)


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Топ коментарі
+9
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28.01.2022 16:33
+6
Хтось ще дивується? 95% "журналістів" - "моральні повії" Як повія на панелі продає своє тіло тому хто більше заплатить так і "журношлюхи" продають своє перо Чесного журналіста можна вирахувать просто - вміє писать але не живе в квартирі за кілька мільйонів і їздить на "Жигулях" а не на "Лексусі"
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28.01.2022 16:52
+3
нах отдых там...
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28.01.2022 18:00
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28.01.2022 16:33 Відповісти
чорногорск то де, в ху@лостані?
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28.01.2022 16:39 Відповісти
монте-негро это почти синоним афро-африки.
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28.01.2022 16:40 Відповісти
Хтось ще дивується? 95% "журналістів" - "моральні повії" Як повія на панелі продає своє тіло тому хто більше заплатить так і "журношлюхи" продають своє перо Чесного журналіста можна вирахувать просто - вміє писать але не живе в квартирі за кілька мільйонів і їздить на "Жигулях" а не на "Лексусі"
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28.01.2022 16:52 Відповісти
знаете за карикатуру на Аллаха мусульмане взрывают редакции и объявляют вендетту журналистам.. Моссад десятилетиями преследует врагов Израиля посмевших плюнуть в сторону евреев а у нас подтерлыся ....а Посла этих Чорнокретинов в МИД Украины.. вызвать и выслать из страны нахрен.. и да если вскорости взорвется бытовой газ в редакции телеканала то просто совпадение...
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28.01.2022 17:47 Відповісти
А ти впевнений що посол Чорногорії в Україні має вплив чи керує цією телерадіостанцією? З таким же успіхом можна "вчинять розборки" з дирекцією системи "Макдональдс" бо їх офіціант плюнув у "бігмак" клієнту Чи з тобою - бо в твоєму домі по сусідству живе педофіл!
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28.01.2022 18:02 Відповісти
потому что рубли получены и освоены
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28.01.2022 16:52 Відповісти
Те же яйца, только в профиль.
Кому из журнализдов охота бабло за публикацию возвращать.
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28.01.2022 16:59 Відповісти
БЛ........ . ваши извинения выходят боком, не пора этих братиков послать на х............................, и левых, и правых. Надо создавать свое, не так обидно будет
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28.01.2022 17:05 Відповісти
А сколько радости было на Цензоре когда Монтенегро арестовывала российских шпионов и высылала посла. Все приводили ее в пример, сравнивали с плохой Сербией и хвалили за поддержку Украины. Недолго музыка играла.
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28.01.2022 17:11 Відповісти
нах отдых там...
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28.01.2022 18:00 Відповісти
 
 