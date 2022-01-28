Якщо Путін нападе?: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як захистити свої родини та Україну

У п’ятницю, 28 січня, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про перспективи великої війни та те, що може зробити кожен із нас, щоб захистити свою родину та Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.

Теми для обговорення в студії:

• "Що робити?" – питання, яке сьогодні найчастіше ставлять собі українці. Що робити, якщо розпочнеться вторгнення? Якщо вимкнуть світло? Якщо відключать зв'язок?

• Як пересічним українцям захистити свої сім'ї та свою Батьківщину?

• Чи нападе Путін, і до чого тут Олімпіада в Китаї?

• Чи зможе дипломатія зупинити війну?

• Чому влада відмовляється приходити на ефір та розповідати українцям, що робити у разі війни?

Гості студії:

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, міський голова Києва;

СЕРГІЙ КРИВОНОС, генерал Збройних сил України;

СЕРГІЙ ПРИТУЛА, волонтер, громадський діяч;

ЄВГЕН КИСЕЛЬОВ, журналіст, політичний оглядач;

НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК, міністр оборони України (2019-2020);

ПАВЛО КЛІМКІН, міністр закордонних справ України (2014–2019);

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, експерт "Українського інституту майбутнього";

ІРИНА ЩИГОЛЬ, резервіст 112-ої окремої бригади територіальної оборони;

ОЛЕНА БІЛЕЦЬКА, голова "Української жіночої варти";

МАРК БАБОТ, підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі;

Наразі від участі в ефірі відмовилися:

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр України;

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, головнокомандувач Збройних сил України;

ЮРІЙ ГАЛУШКІН, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України.