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Якщо Путін нападе?: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як захистити свої родини та Україну

Якщо Путін нападе?: на

У п’ятницю, 28 січня, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про перспективи великої війни та те, що може зробити кожен із нас, щоб захистити свою родину та Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.

Теми для обговорення в студії:

• "Що робити?" – питання, яке сьогодні найчастіше ставлять собі українці. Що робити, якщо розпочнеться вторгнення? Якщо вимкнуть світло? Якщо відключать зв'язок?

• Як пересічним українцям захистити свої сім'ї та свою Батьківщину?

• Чи нападе Путін, і до чого тут Олімпіада в Китаї?

• Чи зможе дипломатія зупинити війну?

• Чому влада відмовляється приходити на ефір та розповідати українцям, що робити у разі війни?

Гості студії:

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, міський голова Києва;

СЕРГІЙ КРИВОНОС, генерал Збройних сил України;

СЕРГІЙ ПРИТУЛА, волонтер, громадський діяч;

ЄВГЕН КИСЕЛЬОВ, журналіст, політичний оглядач;

НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК, міністр оборони України (2019-2020);

ПАВЛО КЛІМКІН, міністр закордонних справ України (2014–2019);

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, експерт "Українського інституту майбутнього";

ІРИНА ЩИГОЛЬ, резервіст 112-ої окремої бригади територіальної оборони;

ОЛЕНА БІЛЕЦЬКА, голова "Української жіночої варти";

МАРК БАБОТ, підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі;

Наразі від участі в ефірі відмовилися:

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр України;

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, головнокомандувач Збройних сил України;

ЮРІЙ ГАЛУШКІН, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Автор: 

шоу Шустера (309) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+7
мураєва не вистачає. Втім, він там також частий гість
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28.01.2022 17:30
+6
https://www.5.ua/polityka/rosiia-proty-ukrainy-ta-zakhodu-khto-vhamuie-kremlivskoho-fiurera-politklub-vitaliia-portnykova-266652.html Росія проти України та Заходу: хто вгамує кремлівського фюрера - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться 28 січня о 19:45 https://www.youtube.com/watch?v=TFS1mRbYdxY на офіційному YouTube "5 каналу" та в прямому етері телеканалу Еспресо.

Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:
Марина Бардіна (фракція "Слуга народу"),
Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"),
Кіра Рудик (фракція "Голос")
Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").
Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Мирослав Гай - офіцер запасу, волонтер.
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28.01.2022 17:26
+5
Отвратительно собираться и сплетничать об этом, как бабы базарные.
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28.01.2022 17:08
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Только сражаясь можно защититься!
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28.01.2022 16:53 Відповісти
Украина сейчас не та что была ,Украина сейчас сильная а путин оно ***** ,оно на сильных не нападает ...
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28.01.2022 16:54 Відповісти
это верно. но народ то на 70% ждет пришествия русских. Дети 2014г.н и младше да, они уже даже языка русского не понимают, но как быть со всеми этими 30-40 летними мужичками и их самками, молящимися на путина? Вот проблема. Как быть с 13летними сцикунами и сцикухами, которые фанатеют от российских тик-токеров?
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28.01.2022 17:33 Відповісти
Та каких там 70% ,не смотри на ночь Соловьиный Помёт в Украине всё в порядке и с патриотизмом и с национальным единством ...Полным курсом идём в нужном направлении .
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28.01.2022 18:09 Відповісти
А це будете обговорювати: Фірташовський Ukrainian Chemical Products (Це Кримський Тітан) повність перейшов у власність росіянам. Діма Фі продовжує грати за путінську команду.
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28.01.2022 17:06 Відповісти
Отвратительно собираться и сплетничать об этом, как бабы базарные.
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28.01.2022 17:08 Відповісти
Ну а сейчас держитесь! будет крутое пике!
Курс гривны обвалился на межбанке

Такое падение курса - ниже 29 грн/1 доллар США - зафиксировано впервые с февраля 2015 года.

Кроме «панической» составляющей у этого рекорда есть и объективные причины. Одной из которых является ускоренный вывод капиталов за границу из Украины. Такое мнение высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
Шмыгаль не видит причин беспокоиться о курсе гривна/доллар

«Прогноз Нацбанка по репатриации дивидендов в 2021 году был перекрыт в три раза (при прогнозе в $3,3 млрд было выведено за год чуть больше $10 млрд) и… это никого не удивило! Причем, более чем в 2 раза прогноз НБУ был перекрыт уже к ноябрю! А в декабре прошлого года из страны «ушли» $2,5 млрд, то есть именно именно декабрь стал пиком оттока валюты из страны», - отметил эксперт в facebook.

Напомним, что Нацбанк прогнозирует рост цен и тарифов в 2022 году. Гривна будет дешеветь.
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28.01.2022 17:08 Відповісти
Ничаво, скора прийдут русские и цены будут сразу как в Маскве. Ээээххх заживем чую.

И тебя Славка не оставят, прокормют, не бросют (все имущество отожмут правда, ну да и черт с ним, с буржуазностью этой)) но не бросют, прокормют
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28.01.2022 17:36 Відповісти
Пойдешь Славка, на Розетку в оккупированном Киеве, товар забрать а тебе на Розетке здоровая такая бабища матерным криком: " Че приперся? Товар не раньше чем через месяц придет. Не вишь? Монополия у нас. Всех конкурентов уничтожили и осталась только одна Розетка в Киеве. А хозяина Розетки мы грохнули и своего поставили, чеченца Абдурахманова. Привыкай к России."

И все, тютю, пойти то некуда больше, надо терпеть и ждать. Я когда в российской глубинке жил, под Оренбургом, у нас так было. Один магазин, один кинотеатр, одна сеть ларьков, одна сеть шаурмы, одна партия один фюрер
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28.01.2022 17:42 Відповісти
НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ" - ЭТО УЖЕ ДНО А НЕ ПРОГРАММА
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28.01.2022 17:09 Відповісти
мураєва не вистачає. Втім, він там також частий гість
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28.01.2022 17:30 Відповісти
Від участі в ефірі відмовилися ссикуни:

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр України;

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, головнокомандувач Збройних сил України;

ЮРІЙ ГАЛУШКІН, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України.
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28.01.2022 17:15 Відповісти
То Савік втече.
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28.01.2022 17:16 Відповісти
Найкраще місце для обговорення як захистити Україну це Шустер)))
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28.01.2022 17:18 Відповісти
Придуркам нужно ШОУ!...
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28.01.2022 17:25 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/rosiia-proty-ukrainy-ta-zakhodu-khto-vhamuie-kremlivskoho-fiurera-politklub-vitaliia-portnykova-266652.html Росія проти України та Заходу: хто вгамує кремлівського фюрера - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться 28 січня о 19:45 https://www.youtube.com/watch?v=TFS1mRbYdxY на офіційному YouTube "5 каналу" та в прямому етері телеканалу Еспресо.

Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:
Марина Бардіна (фракція "Слуга народу"),
Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"),
Кіра Рудик (фракція "Голос")
Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").
Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Мирослав Гай - офіцер запасу, волонтер.
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28.01.2022 17:26 Відповісти
А гетьман, гетьман без паспорта будет там?))) Он раскажет, что все пропало и как путлер нападе!!! Сборище паникеров в студию !!!
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28.01.2022 17:37 Відповісти
 
 