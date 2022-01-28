Якщо Путін нападе?: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як захистити свої родини та Україну
У п’ятницю, 28 січня, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про перспективи великої війни та те, що може зробити кожен із нас, щоб захистити свою родину та Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.
Теми для обговорення в студії:
• "Що робити?" – питання, яке сьогодні найчастіше ставлять собі українці. Що робити, якщо розпочнеться вторгнення? Якщо вимкнуть світло? Якщо відключать зв'язок?
• Як пересічним українцям захистити свої сім'ї та свою Батьківщину?
• Чи нападе Путін, і до чого тут Олімпіада в Китаї?
• Чи зможе дипломатія зупинити війну?
• Чому влада відмовляється приходити на ефір та розповідати українцям, що робити у разі війни?
Гості студії:
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, міський голова Києва;
СЕРГІЙ КРИВОНОС, генерал Збройних сил України;
СЕРГІЙ ПРИТУЛА, волонтер, громадський діяч;
ЄВГЕН КИСЕЛЬОВ, журналіст, політичний оглядач;
НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";
СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК, міністр оборони України (2019-2020);
ПАВЛО КЛІМКІН, міністр закордонних справ України (2014–2019);
АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, експерт "Українського інституту майбутнього";
ІРИНА ЩИГОЛЬ, резервіст 112-ої окремої бригади територіальної оборони;
ОЛЕНА БІЛЕЦЬКА, голова "Української жіночої варти";
МАРК БАБОТ, підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі;
Наразі від участі в ефірі відмовилися:
ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр України;
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;
ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, головнокомандувач Збройних сил України;
ЮРІЙ ГАЛУШКІН, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України.
Будь ласка, зачекайте...
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И все, тютю, пойти то некуда больше, надо терпеть и ждать. Я когда в российской глубинке жил, под Оренбургом, у нас так было. Один магазин, один кинотеатр, одна сеть ларьков, одна сеть шаурмы, одна партия один фюрер
ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр України;
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, міністр оборони України;
ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, головнокомандувач Збройних сил України;
ЮРІЙ ГАЛУШКІН, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України.
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться 28 січня о 19:45 https://www.youtube.com/watch?v=TFS1mRbYdxY на офіційному YouTube "5 каналу" та в прямому етері телеканалу Еспресо.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:
Марина Бардіна (фракція "Слуга народу"),
Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"),
Кіра Рудик (фракція "Голос")
Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").
Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Мирослав Гай - офіцер запасу, волонтер.