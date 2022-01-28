Ситуація в українських судах з кадрової точки зору на межі катастрофи, - суддя Міщенко

Наразі в українських судах велика кількість вакантних суддівських посад, що не дає нормально здійснювати правосуддя.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив заступник голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Іван Міщенко.

"Нині в судах ситуація з кадрової точки зору на межі катастрофи. В апеляційних судах вакантними є 42% суддівських посад, у перших інстанціях – 25%. З першої інстанції 352 судді не здійснюють правосуддя, тому що в них закінчилися повноваження і потрібна діюча ВККС для того, щоб закінчити процедуру кваліфоцінювання. А зарплату вони, до речі, отримують.

Ще 67 суддів не здійснюють правосуддя через те, що формально залишилися в ліквідованих судах, їх треба перевести в інші, а це може зробити лише ВККС. Ситуація тільки погіршується. Судді продовжують звільнятися. Тільки цього тижня звільнилися у відставку ще 9 суддів. Звільняються і працівники судів через низьке фінансування", - розповів Міщенко.

На думку судді припинення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів було помилкою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головою Конкурсної комісії з добору членів ВККС обраний екссуддя з Канади Зажечни

"Мені здається, для всіх очевидно, що припинення роботи ВККС так, як це відбулося, величезна помилка. Не можна ліквідовувати будь-який орган державної влади, не передаючи його повноваження іншому органу хоча б на якийсь час. І зараз ми перебуваємо в ситуації, коли усі кажуть: "скоріше-скоріше". Ми відчуваємо цей запит. І розуміємо людей, які живуть у населених пунктах, де не працюють суди", - пояснив член комісїй з відбору до ВККС.

На думку Міщенка, Вища кваліфкомісія суддів зможе запрацювати після призначення всіх відповідних членів не раніше, ніж наприкінці літа 2022 року.

З повною версією інтерв'ю Цензор.НЕТ. голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Теда Зажечни і його заступника Івана Міщенка можна ознайомитись за посиланням.