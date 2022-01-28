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Новини Правосуддя
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Ситуація в українських судах з кадрової точки зору на межі катастрофи, - суддя Міщенко

Ситуація в українських судах з кадрової точки зору на межі катастрофи, - суддя Міщенко

Наразі в українських судах велика кількість вакантних суддівських посад, що не дає нормально здійснювати правосуддя.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив заступник голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Іван Міщенко.

"Нині в судах ситуація з кадрової точки зору на межі катастрофи. В апеляційних судах вакантними є 42% суддівських посад, у перших інстанціях – 25%. З першої інстанції 352 судді не здійснюють правосуддя, тому що в них закінчилися повноваження і потрібна діюча ВККС для того, щоб закінчити процедуру кваліфоцінювання. А зарплату вони, до речі, отримують.

Ще 67 суддів не здійснюють правосуддя через те, що формально залишилися в ліквідованих судах, їх треба перевести в інші, а це може зробити лише ВККС. Ситуація тільки погіршується. Судді продовжують звільнятися. Тільки цього тижня звільнилися у відставку ще 9 суддів. Звільняються і працівники судів через низьке фінансування", - розповів Міщенко.

На думку судді припинення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів було помилкою.

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"Мені здається, для всіх очевидно, що припинення роботи ВККС так, як це відбулося, величезна помилка. Не можна ліквідовувати будь-який орган державної влади, не передаючи його повноваження іншому органу хоча б на якийсь час. І зараз ми перебуваємо в ситуації, коли усі кажуть: "скоріше-скоріше". Ми відчуваємо цей запит. І розуміємо людей, які живуть у населених пунктах, де не працюють суди", - пояснив член комісїй з відбору до ВККС.

На думку Міщенка, Вища кваліфкомісія суддів зможе запрацювати після призначення всіх відповідних членів не раніше, ніж наприкінці літа 2022 року.

З повною версією інтерв'ю Цензор.НЕТ. голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Теда Зажечни і його заступника Івана Міщенка можна ознайомитись за посиланням.

Автор: 

конкурс (1292) суддя (1589) юстиція (732) ВККСУ (453) Іван Міщенко (8)


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Топ коментарі
+18
Суду в Україні нема,е бізнес по продажі судових рішень!
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28.01.2022 16:53
+12
у вас катастрофа с коррупцией
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28.01.2022 16:52
+11
По-перше, прошу слово "правосуддя" не вживати по відношенню до українських судів, це несумістні поняття.
По-друге, вкажіть мені галузь, у якій не бажають працювати за зарплату у сотні тисяч гривень.
По-третє, сама судова система, як може, консервує надходження нових кадрів через нескінчені ради у складі головних судійських коррупціонерів.
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28.01.2022 17:13
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у вас катастрофа с коррупцией
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28.01.2022 16:52 Відповісти
Суду в Україні нема,е бізнес по продажі судових рішень!
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28.01.2022 16:53 Відповісти
Всё НОРМ ! Народ судить будет !
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28.01.2022 16:53 Відповісти
"Панщина" у XVI сторіччі. - Усі селяни працюють, щоб вгамувати апетити одного пана.

"Панщина" у XXI сторіччі. - Усі платники податків працюють, щоб вгамувати апетити одного Бені.
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28.01.2022 16:54 Відповісти
А до цього вся країна працювала на Петра Олексійовича і його сліпий траст, а ще раніше на Януковіча та його сина Сашка "стоматолога", а ще раніше був Ющенко і Тимошенко на кого саме працювала країна незрозуміло Но при цьому всім олігарха було дуже добре, а до цього був Леонід Данилович Вот тоді олігархи і з'явилися.
Хочу почути ваші пропозиції щодо зміни цієї наслідкової системи. Якщо це можливо в рамках діючого кримінального кодексу України .
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29.01.2022 23:05 Відповісти
Зато всі свої.
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28.01.2022 16:54 Відповісти
как говорили классики - лучше меньше, да лучше
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28.01.2022 16:55 Відповісти
Справжній народний суд для суддів та прокурорів буде на майдані.Той суд під заставу не відпустить злодія.
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28.01.2022 17:07 Відповісти
Не дає можливості здійснювати правосуддя не кількість а якість суддів .
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28.01.2022 17:10 Відповісти
А накуй ваші суди корумповані потрібні? Зарплати до неба, а вам скотам все мало і мало. Навіщо вам платити, і взагалі ви потрібні, якщо мажорів, депутатів за гроші випускаєте? Сенс у вашому тоді існуванні для суспільства і держави?
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28.01.2022 17:13 Відповісти
Поясніть мені будь ласка, чому ви особисто не пішли в ЮР ВУЗ навчатись, не стали суддею та не влаштовуєте справжній, не підкупний, суд? В Європі суд є, в Північній Кореї його немає. Я так розумію Ви прибічник дикунів, а не цивілізації.
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28.01.2022 18:20 Відповісти
По-перше, прошу слово "правосуддя" не вживати по відношенню до українських судів, це несумістні поняття.
По-друге, вкажіть мені галузь, у якій не бажають працювати за зарплату у сотні тисяч гривень.
По-третє, сама судова система, як може, консервує надходження нових кадрів через нескінчені ради у складі головних судійських коррупціонерів.
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28.01.2022 17:13 Відповісти
А Міщенко знову дуже хочеться на посаду, де не треба приймати судові рішення, а лише рахуй кошти "від вдячних суддів".
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28.01.2022 17:17 Відповісти
З одного боку, кажуть, що у судей велика зарплатня, а з другого боку, вони, буцім-то, масово звільняються. Тут щось не так. Хто бреше?
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28.01.2022 17:27 Відповісти
Наразі в українських судах велика кількість вакантних суддівських посад, що не дає нормально здійснювати правосуддя.
===========================
Робота на одну зарплату "не дає нормально здійснювати правосуддя."? Бо звикли хабарі брати! Щоб за рік "судійства" Три хатинки і 5 автівок було!
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28.01.2022 17:41 Відповісти
А ви знизьте "тариф" за працевлаштування суддею...
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28.01.2022 17:43 Відповісти
Можливо (о, крамола), припинити добір у судді за ознакою "чим дебільніший пройдисвіт, тим більше шансів стати суддею"?
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28.01.2022 17:57 Відповісти
ніхто нє хочєт в судах работать бо зарплата малєнькая... сделать зп по полмілліона!
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28.01.2022 18:14 Відповісти
Ми бачимо ваше правосуддя Зе і Венедіктової по відношенню до Татарова.
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28.01.2022 20:57 Відповісти
Так давайте уже разгоним эти долбанные суды, и легализуем покупку решений? Кто больше бабла занес, в пользу того и суд. Выгода очевидна. Бабло будет идти сразу в казну, а не в карман кучке мудаков. Не нужно платить из казны милионные зарплаты мудакам. Все равно, решения именно так и принимаются. А на дела попроще, типа, штрафов, пускай компьютер выносит решения.
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28.01.2022 21:07 Відповісти
 
 