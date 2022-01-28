Ситуація в українських судах з кадрової точки зору на межі катастрофи, - суддя Міщенко
Наразі в українських судах велика кількість вакантних суддівських посад, що не дає нормально здійснювати правосуддя.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив заступник голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Іван Міщенко.
"Нині в судах ситуація з кадрової точки зору на межі катастрофи. В апеляційних судах вакантними є 42% суддівських посад, у перших інстанціях – 25%. З першої інстанції 352 судді не здійснюють правосуддя, тому що в них закінчилися повноваження і потрібна діюча ВККС для того, щоб закінчити процедуру кваліфоцінювання. А зарплату вони, до речі, отримують.
Ще 67 суддів не здійснюють правосуддя через те, що формально залишилися в ліквідованих судах, їх треба перевести в інші, а це може зробити лише ВККС. Ситуація тільки погіршується. Судді продовжують звільнятися. Тільки цього тижня звільнилися у відставку ще 9 суддів. Звільняються і працівники судів через низьке фінансування", - розповів Міщенко.
На думку судді припинення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів було помилкою.
"Мені здається, для всіх очевидно, що припинення роботи ВККС так, як це відбулося, величезна помилка. Не можна ліквідовувати будь-який орган державної влади, не передаючи його повноваження іншому органу хоча б на якийсь час. І зараз ми перебуваємо в ситуації, коли усі кажуть: "скоріше-скоріше". Ми відчуваємо цей запит. І розуміємо людей, які живуть у населених пунктах, де не працюють суди", - пояснив член комісїй з відбору до ВККС.
На думку Міщенка, Вища кваліфкомісія суддів зможе запрацювати після призначення всіх відповідних членів не раніше, ніж наприкінці літа 2022 року.
З повною версією інтерв'ю Цензор.НЕТ. голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Теда Зажечни і його заступника Івана Міщенка можна ознайомитись за посиланням.
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"Панщина" у XXI сторіччі. - Усі платники податків працюють, щоб вгамувати апетити одного Бені.
Хочу почути ваші пропозиції щодо зміни цієї наслідкової системи. Якщо це можливо в рамках діючого кримінального кодексу України .
По-друге, вкажіть мені галузь, у якій не бажають працювати за зарплату у сотні тисяч гривень.
По-третє, сама судова система, як може, консервує надходження нових кадрів через нескінчені ради у складі головних судійських коррупціонерів.
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Робота на одну зарплату "не дає нормально здійснювати правосуддя."? Бо звикли хабарі брати! Щоб за рік "судійства" Три хатинки і 5 автівок було!