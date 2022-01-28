США та ЄС працюють над питанням альтернативного варіанту постачання газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну, - заява Байдена і фон дер Ляєн

Сполучені Штати Америки та Євросоюз працюють над питанням про альтернативні постачання газу до країн Євросоюзу у випадку нападу Росії на Україну.

Про це йдеться в опублікованій у п'ятницю спільній заяві президента США Джо Байдена та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США і ЄС разом працюють над безперебійним, достатнім та своєчасним постачанням природного газу в Євросоюз із різноманітних джерел з усього світу, щоб уникнути дефіциту. Такий дефіцит може виникнути, зокрема, в разі нового російського нападу на Україну", - йдеться в документі.

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У ньому зазначається, що США наразі - вже основний постачальник СПГ до Європи. "Ми працюємо з урядами та з ринковими операторами над постачанням додаткових обсягів природного газу в Європу з усього світу", - наголошується в заяві.