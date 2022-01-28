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США та ЄС працюють над питанням альтернативного варіанту постачання газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну, - заява Байдена і фон дер Ляєн

США та ЄС працюють над питанням альтернативного варіанту постачання газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну, - заява Байдена і фон дер Ляєн

Сполучені Штати Америки та Євросоюз працюють над питанням про альтернативні постачання газу до країн Євросоюзу у випадку нападу Росії на Україну.

Про це йдеться в опублікованій у п'ятницю спільній заяві президента США Джо Байдена та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США і ЄС разом працюють над безперебійним, достатнім та своєчасним постачанням природного газу в Євросоюз із різноманітних джерел з усього світу, щоб уникнути дефіциту. Такий дефіцит може виникнути, зокрема, в разі нового російського нападу на Україну", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно, - Bloomberg

У ньому зазначається, що США наразі - вже основний постачальник СПГ до Європи. "Ми працюємо з урядами та з ринковими операторами над постачанням додаткових обсягів природного газу в Європу з усього світу", - наголошується в заяві.

Байден Джо (2892) газ (10488) фон дер Ляєн Урсула (792)


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Топ коментарі
+10
хйло "величайший геостратег"
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28.01.2022 16:59
+4
Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым спишут около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго.
Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
Это следует из закона №3508-д, который 27 августа, согласно информации на сайте Рады, подписал глава государства. Стоит отметить, что большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу (он контролирует целую сеть облгазов и облгазсбытов).
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28.01.2022 17:07
+4
Я ще три місяці тому казав, що ця херня з газом закінчиться тим, що газпром втратить ринок, а США підставлять плече у вигляді газовозів СПГ. ***** опять всєх пєрєіграл.
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28.01.2022 17:11
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хйло "величайший геостратег"
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28.01.2022 16:59 Відповісти
Та их там целая конюшня .
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28.01.2022 17:02 Відповісти
А як вам те, що Фірташовський Ukrainian Chemical Products (Це Кримський Тітан) повність перейшов у власність росіянам? Діма Фі продовжує грати за путінську команду.
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28.01.2022 17:05 Відповісти
Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым спишут около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго.
Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
Это следует из закона №3508-д, который 27 августа, согласно информации на сайте Рады, подписал глава государства. Стоит отметить, что большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу (он контролирует целую сеть облгазов и облгазсбытов).
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28.01.2022 17:07 Відповісти
А хіба таке вперше? На скільки памʼятаю таке регулярно робиться.
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28.01.2022 18:46 Відповісти
Я ще три місяці тому казав, що ця херня з газом закінчиться тим, що газпром втратить ринок, а США підставлять плече у вигляді газовозів СПГ. ***** опять всєх пєрєіграл.
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28.01.2022 17:11 Відповісти
По 5 гривень, красота. Ждем не дождемся.
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28.01.2022 17:29 Відповісти
Его вынужденно терпели.пока этот мелкий.меркантильный кю.пацак.убийца с манией вяличия не вылез всем на голову и начав всем угрожать.с этим пи..денышем начали говорить на понятном ему языке.
Такая страна как РФ. не может существовать без народного гулага. и чем больше они это сдерживают одной только силой. кровью и запугиванием.тем страшнее будет ее коллапс и крах.это неизбежно идя таким путем.Ничего не давая кроме страха.смерти и подневолья!
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28.01.2022 17:14 Відповісти
Это настолько странно, они были всегда такие трусливые, всегда так боялись Адольфа Путина, а тут прямо со всех стволов. Но ведь это же приведет к несчастьям для народа-богоносца, который голосовал за фюрера
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28.01.2022 17:29 Відповісти
в опу можно трубопровод проложить. там в случае так отрицаемой ими войны, эти все мартышки, а не только арахамлия, так набздят, шо не только окна запотеют, а и на отопление хватит.
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28.01.2022 17:15 Відповісти
Странно везде в заголовках звучит -«если россия нападет». Да она ещё в 14 напала и что? Или это уже переживали?
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28.01.2022 17:21 Відповісти
Нет в мире свободного газа в таких обьемах, например Катар уже заявил что добыча в стране на максимальном уровне и весь газ уходит в Азию по долгосрочным контрактам. Я уже молчу что многие страны ЕС получают газ по контрактам в разы дешевле возможного импортного СПГ и конечно отказыватся от этого не хотят.
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28.01.2022 17:25 Відповісти
Газ будет идти.это на время.пока там будет все валиться. создадут такие условия когда путина подвинут.уронят.свое же окружение.когда все организованно выступят одним фронтом в час безумия пу. все сделают правильный шаг.санкции эконом. по все ключевым отраслям и окружению путина.он скорее всего просто исчезнет . поставят того кто будет адекватным. все сольют .все беды. на половой орган бабушки путина.и газ пойдет дальше.и будет мир во всем мире)
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28.01.2022 17:49 Відповісти
Есть простой способ нейтрализовать СП2 - сделать так , что бы Германия ,, задавилась ,, газом и ее мозги стали на место. Нужно сделать так, что бы немецкий газ был никому не нужен ( кроме Германии) .. Азербайджан, Норвегия, Ирак интенсивно прокладывает газопровод в Турцию, прочие арабы, американский сжиженный - такая проблема вполне осуществима. И главное ,, залить ,, Европу нефтью- америкосы договариваются с Ираном , вообще проблем с нефтью нет. В этом случае все дружно повеселимся на поминках Раши - она благополучно сдохнет на радость всем адекватным людям.
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28.01.2022 17:34 Відповісти
атлантик стрим 1
из США в Великобританию.
финансировать из северного потока 1
и одного жала уже не будет
останется поламать московские ядерные бомбы
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28.01.2022 17:38 Відповісти
Мабуть скоро в раші буде "февральская революция"
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28.01.2022 17:38 Відповісти
 
 