США та ЄС працюють над питанням альтернативного варіанту постачання газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну, - заява Байдена і фон дер Ляєн
Сполучені Штати Америки та Євросоюз працюють над питанням про альтернативні постачання газу до країн Євросоюзу у випадку нападу Росії на Україну.
Про це йдеться в опублікованій у п'ятницю спільній заяві президента США Джо Байдена та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США і ЄС разом працюють над безперебійним, достатнім та своєчасним постачанням природного газу в Євросоюз із різноманітних джерел з усього світу, щоб уникнути дефіциту. Такий дефіцит може виникнути, зокрема, в разі нового російського нападу на Україну", - йдеться в документі.
У ньому зазначається, що США наразі - вже основний постачальник СПГ до Європи. "Ми працюємо з урядами та з ринковими операторами над постачанням додаткових обсягів природного газу в Європу з усього світу", - наголошується в заяві.
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Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
Это следует из закона №3508-д, который 27 августа, согласно информации на сайте Рады, подписал глава государства. Стоит отметить, что большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу (он контролирует целую сеть облгазов и облгазсбытов).
Такая страна как РФ. не может существовать без народного гулага. и чем больше они это сдерживают одной только силой. кровью и запугиванием.тем страшнее будет ее коллапс и крах.это неизбежно идя таким путем.Ничего не давая кроме страха.смерти и подневолья!
из США в Великобританию.
финансировать из северного потока 1
и одного жала уже не будет
останется поламать московские ядерные бомбы