Члени Комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС домовились не зустрічатись з політиками, - голова Зажечни

Члени Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів домовились уникати контактів з будь-якими політиками, щоб уникнути можливого впливу.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Тед Зажечни.

"Ми всі принципово домовилися, що не будемо ні спілкуватися, ні зустрічатися з жодними політиками. Якщо, наприклад, голова парламентського Комітету захоче з нами зустрітися, то єдиний формат, у якому ми можемо зголоситися на таку зустріч, – це коли буде присутність нас усіх шістьох. Єдине, для чого у нас передбачена можливість проведення такої зустрічі, – це з головою НАБУ. Тут не йдеться про політику, це стосується робочих питань. Оскільки ми домовилися, що діятимемо саме так, ми не будемо зазнавати жодних впливів", - заявив Зажечни.

Голова комісій підкреслив, що залучення міжнародних експертів до відбору важливиме, бо вони не знайомі з кандидатами, мають репутацію і позбавлені будь-якого впливу.

Також читайте: Судова реформа: 4 лютого розпочнеться конкурсний відбір кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів

"У нашій команді – один із колишніх прокурорів, який представляв сторону обвинувачення в найгучнішій корупційній справі в Нідерландах. І двоє суддів, кожен з яких має понад 50 років досвіду взагалі в системі права і понад 25 років роботи суддею. У такий спосіб ми хочемо забезпечити максимальну прозорість і чесність процесу конкурсного добору", - пояснив Зажечни.

З повною версією інтерв'ю Цензор.НЕТ. голови Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС Теда Зажечни і його заступника Івана Міщенка можна ознайомитись за посиланням.