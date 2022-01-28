Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський про загрозу вторгнення РФ в Україну

Президент України Володимир Зеленський не вважає рівень ескалації на українських кордонах з боку військ Російської Федерації вищим, ніж був на початку 2021 року.

Про це він заявив під час брифінгу для іноземних журналістів у п'ятницю, 28 січня, в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж це було раніше. Так, кількість військових збільшилася, але я говорив про це на початку 2021 року, коли ми говорили про військові навчання в Російській Федерації. Сполучені Штати і європейські партнери. На сьогоднішній день ми говоримо про військові навчання. Вони закликали Росію вивести свої війська. На даний момент я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж була в розпал російських навчань", - сказав Зеленський.

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Водночас він виступив проти нагнітання паніки на тему можливого вторгнення РФ в Україну.

"Я говорив з президентом США (Джо Байденом - ред.), що ця політика повинна бути виваженою. Нехай журналісти з'їздять до Києва, у нас хіба танки вулицями їздять. Якщо ви не в Україні, то створюється таке враження. Це не так, нам не потрібна ця паніка", - зазначив президент.

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Зеленский додав, що "деякі лідери стверджують сьогодні, що завтра буде війна", і це, в свою чергу, викликає паніку на ринках.

"Це паніка, паніка на ринках. Скільки це коштує нашій державі? Народ повинен бути впевнений в армії, в президенті, довіряти владі. Але різна інформація з різних джерел не може плутати нашу державу, тому що починається економічна паніка", - наголосив глава держави.