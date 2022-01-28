УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10438 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 974 202

Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський про загрозу вторгнення РФ в Україну

Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський про загрозу вторгнення РФ в Україну

Президент України Володимир Зеленський не вважає рівень ескалації на українських кордонах з боку військ Російської Федерації вищим, ніж був на початку 2021 року.

Про це він заявив під час брифінгу для іноземних журналістів у п'ятницю, 28 січня, в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж це було раніше. Так, кількість військових збільшилася, але я говорив про це на початку 2021 року, коли ми говорили про військові навчання в Російській Федерації. Сполучені Штати і європейські партнери. На сьогоднішній день ми говоримо про військові навчання. Вони закликали Росію вивести свої війська. На даний момент я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж була в розпал російських навчань", - сказав Зеленський.

Також читайте: "Якщо це залежить від Російської Федерації, війни з Україною не буде", - Лавров

Водночас він виступив проти нагнітання паніки на тему можливого вторгнення РФ в Україну. 

"Я говорив з президентом США (Джо Байденом - ред.), що ця політика повинна бути виваженою. Нехай журналісти з'їздять до Києва, у нас хіба танки вулицями їздять. Якщо ви не в Україні, то створюється таке враження. Це не так, нам не потрібна ця паніка", - зазначив президент.

Також читайте: Байден не попереджав Зеленського про "неминуче" вторгнення Росії, - Білий дім

Зеленский додав, що "деякі лідери стверджують сьогодні, що завтра буде війна", і це, в свою чергу, викликає паніку на ринках.

"Це паніка, паніка на ринках. Скільки це коштує нашій державі? Народ повинен бути впевнений в армії, в президенті, довіряти владі. Але різна інформація з різних джерел не може плутати нашу державу, тому що починається економічна паніка", - наголосив глава держави.

армія рф (17764) кордон (4817) Зеленський Володимир (24268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж це було раніше. Так, кількість військових збільшилася
*****... Генератор случайных слов...
показати весь коментар
28.01.2022 17:32
+53
Другими словами. "Не мешайте мне пилить бабло на дорогах. На армию ничего не отдам. Все. "
показати весь коментар
28.01.2022 17:31
+45
Даунито хромосомо
показати весь коментар
28.01.2022 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
преЗЕдент прости Господи ЗЕленский, будет сидеть за измену пожизненно, это уже никто не отрицает!
показати весь коментар
30.01.2022 10:15 Відповісти
А шо воно в загалі бачить ?
показати весь коментар
30.01.2022 10:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 