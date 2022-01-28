УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10567 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
425 2

Столтенберг про кібератаку на українські урядові сайти: "Можливо, Росія відповідальна і цього разу"

Столтенберг про кібератаку на українські урядові сайти:

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю заявив, що не може виключати, що за кібератаками, від яких на початку січня постраждала Україна, стояла Росія.

"Я не хочу детально говорити про наші розвіддані, але ми обізнані про те, що Росія була відповідальна за кібератаки, які відбувалися раніше. Так що, можливо, вона відповідальна за це і цього разу", - сказав Столтенберг у ході заходу. організованого Атлантичною Радою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напад на урядові сайти України здійснила група хакерів, пов'язаних зі спецслужбами РФ, - представник Польщі при ЄС Садось

Нагажаємо, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, а також сайт Дія.

Міністерство цифрової трансформації спростовує витік бази персональних даних українців, вважаючи цю інформацію провокацією та продовженням гібридної війни.

Автор: 

кіберзлочин (810) росія (65934) хакер (1361) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ні то расєя, то якась Гватемала
показати весь коментар
28.01.2022 17:41 Відповісти
Hо тут лиса бежала,
А может, не бежала,
А может, это страус злой,
А может, и не злой.
А может, это дворник был,
Он шел по сельской местности
К ближайшему орешнику
За новою метлой.
показати весь коментар
28.01.2022 18:05 Відповісти
 
 