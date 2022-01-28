Столтенберг про кібератаку на українські урядові сайти: "Можливо, Росія відповідальна і цього разу"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю заявив, що не може виключати, що за кібератаками, від яких на початку січня постраждала Україна, стояла Росія.

"Я не хочу детально говорити про наші розвіддані, але ми обізнані про те, що Росія була відповідальна за кібератаки, які відбувалися раніше. Так що, можливо, вона відповідальна за це і цього разу", - сказав Столтенберг у ході заходу. організованого Атлантичною Радою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нагажаємо, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, а також сайт Дія.

Міністерство цифрової трансформації спростовує витік бази персональних даних українців, вважаючи цю інформацію провокацією та продовженням гібридної війни.