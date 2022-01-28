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Зеленський: Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО

Зеленський: Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО

Президент Володимир Зеленський хоче чітко розуміти переспетиви України щодо вступу до НАТО

Про це він сказав на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати... Тобто, скажіть причини. Ну, ми не в НАТО - ну то скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо... Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас є ризики у нашому теперішньому", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, що Україні потрібно від США і що Україна не отримує, щоб стримувати та протистояти РФ.

Дивіться: "Без цензури": Хто збиває Україну з курсу на НАТО й тягне на московські болота? ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) НАТО (6518) членство в НАТО (1738)


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Топ коментарі
+82
Ми хочемо конкретики

тобі конкретно сказали - перестаньте красти. Шо незрозуміло?
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28.01.2022 17:47
+77
Зеленський: Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО
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А ти куди хочеш-в одкб?
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28.01.2022 17:45
+61
Когда оно уже заткнется? В НАТО коррупционеров и офшорников не берут.
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28.01.2022 17:47
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Санкції проти українських корупціонерів і навіть сепаратистів водить захід , а Україна .. не помічае,...)? Захід кричить, що варвари біля границі...Зеленський кричить ..» не лякайте бо гроші не приліпаються..»»..Російські спецслужби майже в всіх структурах себе вільно почувають..
ауу...це що ?
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29.01.2022 04:53 Відповісти
Хочеться все робити чужими руками?… Ізраїль не в НАТО , і класно себе захищають, і весь захід їм допомагає..і не істерить , що не в НАТО
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29.01.2022 04:57 Відповісти
Чомусь я впевнений , що Зе - агент кремля і нам потрібно дуже сильно пильнувати за його діями , щоби він тишком - нишком не капітулював перед мрскалями і не здав Україну з потрохами 😡
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29.01.2022 06:03 Відповісти
гнидосик махнув за бєніним офшором (через цю "сдєлку"збитий літак МАУ і 176 ангелів,бо "прєпіздент"-шістка волохатогохірувіма не хотів летіти з патрушевим через Москву) а тепер мотивований кремлівською мафією зрадник покрикує на президентів інших країн????? Помпео зразу ж запитував одоробала,чи ти в полоні ,вавка ????Ця несуразність ,вважає,що бути президентом,це треба працювати або бездіяти на користь злодія в міжнародному розшуку????Це вже край......а виборці (активні вибирати недоумків і злодіїв) тепер мовчать?????
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29.01.2022 06:38 Відповісти
Він не виліковний.
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29.01.2022 07:00 Відповісти
Україна не в НАТО, та тому що твоэ ЗЕбіл капітулянт антукраїнське лігво (ОП), яке ти повністю забив прокремлівськими ворогами України. Воно більше схоже на Адміністрацію президента російської ********* (паРаші). І у всій твоїй прокремлівській зграї у вищому ешелоні влади України (слуг кремля) ЗЕбілів капітулянтів, їм за духом більше підходить кацапське колоніальне ОДКБ, ніж демократичне НАТО. І звичайно 100 % можливість на зраді України можна заробити особисто для себе безліч кривавих кремлівських срібняків для вірних Москві Іуд.
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29.01.2022 07:20 Відповісти
Злодій в міжнародному розшуку,бєняпесиголовець ,хоче мародерити в Україні а НАТО хай захищає від кремлівської мафії.....і щщщщщщщщеееееееееее хай Штати та Європа дає доляри-він же повинен щось красти,видурювати!!!!!бєня обідився,що йому не вірять?
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29.01.2022 07:34 Відповісти
А ще бєнямародер ддддуже "обіжається"що його і його ушльопків в усьому світі за людей не вважають???
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29.01.2022 07:37 Відповісти
А ти їм ,вофка, збацай на роялі а мародербєня хай станцює іііііііііі хай дадуть вам грошиків і захистять від кремлівської мафії!
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29.01.2022 08:03 Відповісти
це тупориле зеленське чмо не розуміє прямої мови і своїми тупими вчинками постійно демонструє свою недолугість, тупість та обмеженність
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29.01.2022 09:36 Відповісти
Ця наволоч останні дні дуже намагається розсварити нас із США, фактично єдиним сильним союзником якого боїться русня...
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29.01.2022 10:35 Відповісти
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