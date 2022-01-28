Зеленський: Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО
Президент Володимир Зеленський хоче чітко розуміти переспетиви України щодо вступу до НАТО
Про це він сказав на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати... Тобто, скажіть причини. Ну, ми не в НАТО - ну то скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо... Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас є ризики у нашому теперішньому", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, що Україні потрібно від США і що Україна не отримує, щоб стримувати та протистояти РФ.
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+82 Andriy Kalnyshevsky
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+61 Ирина Мороз
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ауу...це що ?