Зеленський: Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО

Президент Володимир Зеленський хоче чітко розуміти переспетиви України щодо вступу до НАТО

Про це він сказав на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати... Тобто, скажіть причини. Ну, ми не в НАТО - ну то скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо... Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас є ризики у нашому теперішньому", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, що Україні потрібно від США і що Україна не отримує, щоб стримувати та протистояти РФ.

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