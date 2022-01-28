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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Супутникові знімки не дають змоги побачити нарощування військ РФ біля кордону: наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, - Зеленський

Супутникові знімки не дають змоги побачити нарощування військ РФ біля кордону: наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що супутникові знімки не дають змоги оцінювати нарощування військ Російської Федерації на східному кордоні країни.

Про це він розповів на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ви бачитимете лише супутникову інформацію, ви можете, наприклад, побачити збільшення кількості військ, але ви не можете точно оцінити: це збільшення військ, це спроба налякати, це атака чи це ротація військ. Тобто наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, і іноді ми бачимо, як переодягають людей, іноді ми бачимо, як люди прийшли і поставили намети, щоб показати, що декілька бригад прийшли на кордон, а потім бачимо, що в цих наметах немає життя, тобто по-тихому вивезли людей. Тобто триває психологічний наратив з боку, наприклад, Росії та сепаратистів - психологічний, залякування. Це відбувається дуже часто", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський про загрозу вторгнення РФ в Україну

Автор: 

армія рф (17764) кордон (4817) Зеленський Володимир (24268)


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Топ коментарі
+28
И шо за "проффесионалы"? Кем работали в Квартале?
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28.01.2022 17:58
+21
Глибше это как? Под землей?
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28.01.2022 17:54
+17
Ну да, в разведках США и Британии лопухи, а у нас прям профи
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28.01.2022 17:56
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Глибше это как? Под землей?
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28.01.2022 17:54 Відповісти
И шо за "проффесионалы"? Кем работали в Квартале?
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28.01.2022 17:58 Відповісти
Анал йому прочищали. Та його ще і в вуха довбили, тому він з головою давно того, лише на коксі, як домна працює.
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28.01.2022 18:17 Відповісти
у него других нет
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28.01.2022 19:58 Відповісти
Наших розвідників-професіоналів він розігнав і розтоптав, чувирло.
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29.01.2022 15:09 Відповісти
Ну как же, ему же русские сказали, что не нападут, он верит. А чего не верить - Сваты то крутятся, лаве мутится. И вообще, Зеля с НАТЫ соскочить хочет, а тут это все так не вовремя, наоборот поддержка выросла...
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28.01.2022 18:20 Відповісти
справа у тому, що визнати збільшення війск расеї біля кордонів України - це визнати потребу збільшити кошти на оборону та ЗСУ..
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...

тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..

с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
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28.01.2022 18:37 Відповісти
(с) Яке воно кончене ...!
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28.01.2022 18:27 Відповісти
Это другое. Просто рука Игоря В, в одном месте садит зрение.
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28.01.2022 20:21 Відповісти
А твои професионалы кто?? Ермаки,Демченки,Татаровы?
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28.01.2022 17:55 Відповісти
Бданов, який висміяв оперцію Авеню - сказав, що з області фантастики, тому його і замінили на Бурбу. Кожний день літають Глобал Яструби, бачать скільки волосин залишилось на чучерепках *****, а тут вилазить прокапаний наркоман і нострадамить про Харків і шашлики. Дбл блдь.
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28.01.2022 18:01 Відповісти
Зеля самий іпанутий професіонал.
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28.01.2022 17:55 Відповісти
дерьмак з трійкою за 8 годин здав Україну! А що, вагнерівців проковтнули, проковтнуть і пряму здачу! Українців турбує тільки щоб не ПОРОШЕНКО! Під час Порошенка тільки кричали про здачу, а зараз вона вже йде завдяки крикунам!!
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28.01.2022 17:56 Відповісти
Ну да, в разведках США и Британии лопухи, а у нас прям профи
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28.01.2022 17:56 Відповісти
Зеленский планировал получить снимки со спутника Сич 2-30, но тот не вышел на связь, а значит нет доказательств что русня на пороге. Логично же
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28.01.2022 18:11 Відповісти
По сути зе оказался прав-ибо никто так и не напал...
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28.01.2022 17:56 Відповісти
ВИНЕ ПРАВІ. ЕКСПЕРТИ -КОМЕНТАТОРИ КРАЩЕ ЗНАЮТЬ.
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28.01.2022 17:59 Відповісти
ZE тупа істота або ворог України, але більш вірогідно "2 в одному".
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28.01.2022 18:20 Відповісти
визнати збільшення війск расеї біля кордонів України - це визнати потребу збільшити кошти на оборону та ЗСУ..
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...

тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..

с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
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28.01.2022 18:38 Відповісти
Яке ж воно йо#№$!
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28.01.2022 17:58 Відповісти
после этого высера буба войдёт в топсотню мировых мыслителей..
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28.01.2022 17:58 Відповісти
Ще німці заявляли, що росіяни майстри маскуватися. Тому цілком можливо, що кацапи дійсно понадували щоки, танки, іскандери. Ну і баб своїх понадували, бо скоро їм доведеться кимось армію поповнювати після нападу на нас.
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28.01.2022 17:58 Відповісти
во шо кокс дальновідний дєлаєт!
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28.01.2022 17:59 Відповісти
Це Гогілашвілі з Будановим оцінювали обстановку орди перед нашими кордонами?
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28.01.2022 18:00 Відповісти
прохвессионалы
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28.01.2022 18:01 Відповісти
Адназначна ребе Зеня свободный художник! Т.е. инфракрасные спутниковые изображения тех же палаток с разрешением 3м!!! ничто по сравнению с глубиной экспердов, это те же эксперды, что и военный переворот вычислили.
Вот что значит творческая кавээнная личность, во зависит от высоты пианино.
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28.01.2022 18:01 Відповісти
Скажите этому дураку, что постоянно ведётся аэроразведка с беспилотников
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28.01.2022 18:03 Відповісти
Идіот
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28.01.2022 18:03 Відповісти
Це що, прес конференція якогось кацапа ????
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28.01.2022 18:08 Відповісти
текст з кабінету каломоя(
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28.01.2022 18:10 Відповісти
У американцев военные спутники что жопу с космоса можно сфоткать, разведка в воздухе, на море - а наши специалисты идут вглубь. Интересно на какой глубине сейчас идет разведка до земного ядра дошли.
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28.01.2022 18:11 Відповісти
Глупо зЕлоху доказывть что либо! Потому что у него интеллект такой же как и у 73%, то есть круглый "0", только пианино и письки...
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28.01.2022 18:12 Відповісти
Ну он просто хамит им в лицо.
Разве чтот на три буквы не посылает.
Это дно
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28.01.2022 18:13 Відповісти
Воно просто зливає Україну в унітаз.
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28.01.2022 18:22 Відповісти
Чув що зараз супутники номер автівки можуть прочитати...
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28.01.2022 18:16 Відповісти
Мені не було так соромно с часів овоча.
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28.01.2022 18:24 Відповісти
Зять офіцера ФСБ Єрмак та лєпший кореш херанта редагує розвіддані.
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28.01.2022 18:30 Відповісти
Мабуть українцям вже варто писати петицію із зверненням до країн-созниць з проханням не вважати понос малороса в кріслі президента України думкою українського народу.
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28.01.2022 18:31 Відповісти
* до країн-союзниць
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28.01.2022 18:32 Відповісти
Вже одне звернення є.

Звернення представників громадянського суспільства до Президента України.

Ми, представники громадянського суспільства, експертних організацій та української діаспори сформували Раду громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО, та звертаємось до Вас на підставі положень:

преамбули Конституції України, яка підтверджує європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України;
статті 102 Конституції України, що визначає Президента України гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
статті 10 Закону України "Про національну безпеку Україну", яка, зокрема, передбачає участь громадян у здійсненні цивільного контролю над сектором безпеки і оборони через громадські об'єднання, яким гарантується можливість отримувати в установленому порядку від державних органів інформацію з питань діяльності складових сектору безпеки і оборони, здійснювати дослідження з питань національної безпеки і оборони, публічно презентувати їх результати, проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції для розгляду відповідним державним органам.
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28.01.2022 19:12 Відповісти
Збереження незворотності євроатлантичного курсу України є загальнонаціональною справою, яка консолідує українське суспільство. Для України членство в НАТО є питанням і національної безпеки, і ціннісних орієнтирів розвитку держави. Останнім часом риторика Російської Федерації переповнена агресією та ультиматумами на рахунок євроатлантичних зусиль і прагнень України. Пришвидшення руху України до набуття членства у Північноатлантичному Альянсі є найкращою відповіддю на ці погрози.

Саміт НАТО, який відбувся в червні 2021 року в Брюсселі, вчергове підтвердив для України її дорожню карту для руху до НАТО. Так, Річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО (РНП) є ключовим елементом цієї дорожньої карти, визнаним самим Альянсом.
Україна повинна зробити РНП ефективним інструментом, який наблизить її до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Для цього необхідно переглянути принципи та алгоритм формування Річних національних програм, а саме:

Далі:

https://nato.in.ua/2022/01/27/zvernennia-predstavnykiv-hromadianskoho-suspilstva-do-prezydenta-ukrainy/
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28.01.2022 19:14 Відповісти
Да ладно там, снимки ... Видосики - вот это настоящее, глубинное виденье действительности ..
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28.01.2022 18:32 Відповісти
Те самые профессионалы, которых ты УВОЛИЛ?!
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28.01.2022 18:33 Відповісти
Что ГринПоц делает для укрепления обороноспособности страны в период ее частичной оккупации его бизнесс партнерами? Вот вопрос .. а то фотки, фотки ..
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28.01.2022 18:34 Відповісти
Да да, овощные профессионалы, которых вернул шмаркля.
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28.01.2022 18:35 Відповісти
Зеля уверен, что нападающим надо обязательно в палатках пожить, перед тем как пойти в атаку.
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28.01.2022 18:41 Відповісти
І це воно є головнокомандуючим!
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28.01.2022 18:59 Відповісти
И почему это Зеля уверен, что рашики пойдут в атаку с границ, и в шеренгу? Я думаю что если они нападут, то они начнут с захвата диверсионными группами средств ПВО и диспетчерских башен. Потом высадка десанта.
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28.01.2022 19:01 Відповісти
А вообще для рашки самый идеальный вариант войны, без войны, это договориться с одной крупной и влиятельной "украинской"финансово-промышленной группой, которая имеет своего ручного президента, что бы при помощи этого президента, поссорить украинцев с Америкой и Евросоюзом.
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28.01.2022 19:50 Відповісти
1000000%👏 москалі відвалять пархатому з кілька десятків лярдів, а на здачу він купить собі ще кілька партій, новий конституційний суд і нового прєза
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28.01.2022 20:21 Відповісти
Це які супутнікові знімки у ZEразветчиков, напевне ті що «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Maps_Go&action=edit&redlink=1 Google Maps Go » на їхніх айфонах
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28.01.2022 20:17 Відповісти
Якщо профісіонали такі ж як воно то це і не дивно.
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28.01.2022 20:19 Відповісти
Немає нічого гіршого від тупого наркомана який думає, що він розумний. Тобто, кацапи звозять техніку до кордонів і просто так розміщують її в полі? Такого сорому наша країна не знала! Януковощ порівняно з обкуреним блазнем виглядає Соломоном. ЗЕБІЛИ ВИ ЦЕ РАЗОМ ЗРОБИЛИ!
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28.01.2022 20:27 Відповісти
ой дбл
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28.01.2022 22:19 Відповісти
Капец, выбрали...
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28.01.2022 22:40 Відповісти
***, в в Беларусь сколько войск и брони с авиацией подогнали, не говорят ему его профессионалы?!.. а в Крым?!!!...*****, весь мир на дыбы встал, а этому пихуй, еще и с амерами и поляками посраться решил...редкостный длб! ...за 8-10 км от донбаса военных московитских полно, а им пофигу, арахамии до власти дорвались!..
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29.01.2022 02:24 Відповісти
Гнида...
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29.01.2022 07:59 Відповісти
І що? Дебіл вирішив не зупинятися?
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30.01.2022 23:00 Відповісти
- А я..., а я..., а в мене...
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30.01.2022 23:09 Відповісти
а казав шо не лох
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02.02.2022 19:39 Відповісти
Йпт, яке воно кончене.
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02.02.2022 20:19 Відповісти
 
 