Супутникові знімки не дають змоги побачити нарощування військ РФ біля кордону: наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що супутникові знімки не дають змоги оцінювати нарощування військ Російської Федерації на східному кордоні країни.
Про це він розповів на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо ви бачитимете лише супутникову інформацію, ви можете, наприклад, побачити збільшення кількості військ, але ви не можете точно оцінити: це збільшення військ, це спроба налякати, це атака чи це ротація військ. Тобто наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, і іноді ми бачимо, як переодягають людей, іноді ми бачимо, як люди прийшли і поставили намети, щоб показати, що декілька бригад прийшли на кордон, а потім бачимо, що в цих наметах немає життя, тобто по-тихому вивезли людей. Тобто триває психологічний наратив з боку, наприклад, Росії та сепаратистів - психологічний, залякування. Це відбувається дуже часто", - заявив Зеленський.
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а це - як серпом по огрізку зеЛоха...
тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..
с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...
тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..
с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
Вот что значит творческая кавээнная личность, во зависит от высоты пианино.
Разве чтот на три буквы не посылает.
Это дно
Звернення представників громадянського суспільства до Президента України.
Ми, представники громадянського суспільства, експертних організацій та української діаспори сформували Раду громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО, та звертаємось до Вас на підставі положень:
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статті 10 Закону України "Про національну безпеку Україну", яка, зокрема, передбачає участь громадян у здійсненні цивільного контролю над сектором безпеки і оборони через громадські об'єднання, яким гарантується можливість отримувати в установленому порядку від державних органів інформацію з питань діяльності складових сектору безпеки і оборони, здійснювати дослідження з питань національної безпеки і оборони, публічно презентувати їх результати, проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції для розгляду відповідним державним органам.
Саміт НАТО, який відбувся в червні 2021 року в Брюсселі, вчергове підтвердив для України її дорожню карту для руху до НАТО. Так, Річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО (РНП) є ключовим елементом цієї дорожньої карти, визнаним самим Альянсом.
Україна повинна зробити РНП ефективним інструментом, який наблизить її до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Для цього необхідно переглянути принципи та алгоритм формування Річних національних програм, а саме:
Далі:
https://nato.in.ua/2022/01/27/zvernennia-predstavnykiv-hromadianskoho-suspilstva-do-prezydenta-ukrainy/