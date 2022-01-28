Супутникові знімки не дають змоги побачити нарощування військ РФ біля кордону: наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що супутникові знімки не дають змоги оцінювати нарощування військ Російської Федерації на східному кордоні країни.

Про це він розповів на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ви бачитимете лише супутникову інформацію, ви можете, наприклад, побачити збільшення кількості військ, але ви не можете точно оцінити: це збільшення військ, це спроба налякати, це атака чи це ротація військ. Тобто наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, і іноді ми бачимо, як переодягають людей, іноді ми бачимо, як люди прийшли і поставили намети, щоб показати, що декілька бригад прийшли на кордон, а потім бачимо, що в цих наметах немає життя, тобто по-тихому вивезли людей. Тобто триває психологічний наратив з боку, наприклад, Росії та сепаратистів - психологічний, залякування. Це відбувається дуже часто", - заявив Зеленський.

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