Ручним регулюванням цін на газ уряд порушує свободу підприємницької діяльності, – ICC

Ручне регулювання цін ринку газу порушує свободу підприємницької діяльності, що остаточно закриє його іноземних інвесторів.

Про це йдеться у листі Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) до голови комітету Верховної Ради з енергетики Андрія Геруса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Норми законопроєктів суперечать базовим принципам Конституції України щодо порушення свободи підприємницької діяльності шляхом примусової експропріації приватної власності та створюють ризики постійного ручного управління реформованим ринком природного газу. Запровадження таких жорстких обмежень знищить інвестиційну привабливість сектора природного газу України та закриє його для іноземних інвестицій", – йдеться у ньому.

Зазначається, що норми законопроєкту №6426 передбачають заборону експорту газу з України та виключення положень про обов'язкову участь Секретаріату Енергетичного Співтовариства у законотворчій діяльності щодо ринку газу в Україні. Експерти ICC вважають, що ці норми законопроєкту призведуть до скорочення видобутку газу в Україні, збільшення залежності від його імпорту та незворотних змін міжнародно-правових зобов'язань України.

Законопроєктом №6426-1 пропонується законодавчо закріпити статус нового державного органу – Кризового комітету, який зможе регулювати ціну на газ, примушувати приватні компанії продавати газ на біржі, а також приймати стратегічні рішення, які суттєво впливатимуть на енергетичну галузь. При цьому в ICC підкреслили, що законопроєктом не визначено, як формуватиметься цей Кризовий комітет, хто буде у його складі та яку відповідальність нестимуть його учасники за ухвалення стратегічних рішень.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6000 компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.



