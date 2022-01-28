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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку доби 28 січня російські окупанти на Донбасі режим тиші не порушували, - штаб ООС

Від початку доби 28 січня російські окупанти на Донбасі режим тиші не порушували, - штаб ООС

З початку доби 28 січня ворог не здійснював обстрілів по позиціях українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ двічі порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали Мар'їнку та здійснили спробу перекинути свою ДРГ на позиції ЗСУ

Автор: 

обстріл (29052) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
тихої ночки, синочки...
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28.01.2022 19:36
+2
яка тиша?
з бубіного висеру, після розмови з байденом, всі новостя гудуть
"and asking for an answer how US-Ukrajne disconnect may have influence at US support to Ukraine"
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29.01.2022 05:49
+1
Тривожна тиша...
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29.01.2022 03:16
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стипендии даунам вид найвэлычнишого...
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28.01.2022 18:18 Відповісти
Спасибо вам, няшные российские оккупанты. Почему же многолетний режим тишины не помогает отвести угрозу войны и ваши войска от наших границ? Так наши ссыкунишки, хенералы и главнокомандующие дотумкают , что тишина нифига не помогает...
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28.01.2022 18:46 Відповісти
тихої ночки, синочки...
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28.01.2022 19:36 Відповісти
Тривожна тиша...
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29.01.2022 03:16 Відповісти
яка тиша?
з бубіного висеру, після розмови з байденом, всі новостя гудуть
"and asking for an answer how US-Ukrajne disconnect may have influence at US support to Ukraine"
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29.01.2022 05:49 Відповісти
Здаємся?
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29.01.2022 09:30 Відповісти
 
 