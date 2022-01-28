Від початку доби 28 січня російські окупанти на Донбасі режим тиші не порушували, - штаб ООС
З початку доби 28 січня ворог не здійснював обстрілів по позиціях українських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
Топ коментарі
+6 Вася Шевченко #371210
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+1 Welt Schmerz
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з бубіного висеру, після розмови з байденом, всі новостя гудуть
"and asking for an answer how US-Ukrajne disconnect may have influence at US support to Ukraine"