Від початку доби 28 січня російські окупанти на Донбасі режим тиші не порушували, - штаб ООС

З початку доби 28 січня ворог не здійснював обстрілів по позиціях українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

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