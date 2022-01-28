Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки, - Зеленський
Боротьба з олігархами є третім пріоритетом для України після ескалації та покращення економічної ситуації.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції для представників іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Єдність влади, довіра до чинного президента та розуміння колишніх президентів, що вони чи колишні політики чи майбутні, але точно не діючі, робить нашу країну об'єднаною та сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією та стабільною армією всередині країни, ризики щодо ескалації будуть зменшені", – сказав він.
Президент додав, що також одним із пріоритетів є покращення економічної ситуації. Водночас, неконтрольованість ситуації всередині держави може призвести до ескалації, додав Зеленський.
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При цьому він наголосив, що дестабілізація всередині країни є одним із найбільших ризиків.
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Олігархи у нас ФОПи і Порошенко. І трошечки Лєрос.
Экономика без инвестиций не запустится.
Инвестиции без верховенства права не придут.
В случае верховенства права олигархи как класс исчезнут сами собой.
При таком раскладе олигархи уже должны почти три года быть не у дел.
Зе хотя осознает, что пробивает уровень "лох" на глазах всего мира?
капусту стригти для себе і для зевіслюка !
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Зе и его офис - не олигархи
Парламент, зеленое монобольшинстао - не олигархи.
Правительство, сформированное одним зелёным монобольшинством - не олигархи.
Поучается, что вся власть в стране принадлежит не олигархам.
Тогда получается что.... у нас нет олигархов? Ибо олигарх - это слияние власти и бизнеса.
А вся власть у зеленых, которые не олигархи. А даже наоборот антиолигархи.
Кто нибудь понимает глубину бреда озвученного на весь мир?
А це МЗЧ (маленьке зелене чмо - так його блогер Карл Волох називає) просто тупо 5хвилин морозилось на темі "вокруг_да_около"
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1487034944580898820 5 ч
Валерій Прозапас: Без участі громадянського суспільства окуповані Коломойським-Портновим під ширмою Зеленського державні установи можуть прийняти розроблене в Кремлі рішення, щоби розв'язати руки для зради. Цього не можна допустити.
ЗеЛупа, в тебе жОПа повна кротiв та СБУ повна консерв! худоба хуцпата, закiнчуй бикувати !
нагадую, судова реформа, хамло ти сране, очищення СБУ та твого оточення вiд консерв
рассєянських!