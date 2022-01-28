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Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки, - Зеленський

Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки, - Зеленський

Боротьба з олігархами є третім пріоритетом для України після ескалації та покращення економічної ситуації.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції для представників іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Єдність влади, довіра до чинного президента та розуміння колишніх президентів, що вони чи колишні політики чи майбутні, але точно не діючі, робить нашу країну об'єднаною та сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією та стабільною армією всередині країни, ризики щодо ескалації будуть зменшені", – сказав він.

Президент додав, що також одним із пріоритетів є покращення економічної ситуації. Водночас, неконтрольованість ситуації всередині держави може призвести до ескалації, додав Зеленський.

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При цьому він наголосив, що дестабілізація всередині країни є одним із найбільших ризиків.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) олігарх (933) економіка (934)


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Топ коментарі
+20
очевидно шо Беня не олігарх.
Олігархи у нас ФОПи і Порошенко. І трошечки Лєрос.
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28.01.2022 18:21
+14
Дурню, чому Беня не сидить?
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28.01.2022 18:19
+14
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28.01.2022 18:25
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28.01.2022 18:18 Відповісти
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28.01.2022 18:25 Відповісти
Дурню, чому Беня не сидить?
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28.01.2022 18:19 Відповісти
очевидно шо Беня не олігарх.
Олігархи у нас ФОПи і Порошенко. І трошечки Лєрос.
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28.01.2022 18:21 Відповісти
уже начали душить олегархав

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28.01.2022 18:52 Відповісти
Чого не сидить? Рядом сидить.
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28.01.2022 18:22 Відповісти
Как же не сидит? Сидит на шее Украины, и ноги свесил.
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28.01.2022 18:22 Відповісти
Про причини проблем в економіці воно ніколи не здогадається, що це олігархи й корупція (коди ж вона подінеться від олігархів)
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28.01.2022 18:20 Відповісти
Лицеміврству намає меж...
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28.01.2022 18:20 Відповісти
Зеленский борется с олигархом Каломойским ... аж ФОПы трескают ..
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28.01.2022 18:21 Відповісти
ЗЕшоблу в отставку!!
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28.01.2022 18:21 Відповісти
Понимаете в чем бред сказанного?
Экономика без инвестиций не запустится.
Инвестиции без верховенства права не придут.
В случае верховенства права олигархи как класс исчезнут сами собой.
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28.01.2022 18:22 Відповісти
Олигарх по определению, - человек влияющий на властные структуры с целью получения прибыли. То есть бороться с олигархами очень просто - не подставлять пухленькую задницу. И они станут обычными налогоплательщиками.
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28.01.2022 18:26 Відповісти
Так буба криворогий и не подставляет ее олигархам, а только своему бойфренду, Дерьмаку.
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28.01.2022 18:31 Відповісти
Во всех властных структурах зеленая команда антиолигархи.
При таком раскладе олигархи уже должны почти три года быть не у дел.
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28.01.2022 19:22 Відповісти
Для верховенства права надо чтобы народу нужно было это верховенство а не подачки/субсидии. Народ должен начать богатеть а это малый и средний бизнес который начнет требовать верховенства закона. Поэтому эта власть и давит мелкий бизнес.
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28.01.2022 19:50 Відповісти
Верховенство права - это эффектино работающие правоохранительные органы, честные суды и законы, прописанные без коорупционных вставок и двоечтений
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28.01.2022 23:58 Відповісти
Смалить буба) Напалмом.
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28.01.2022 18:23 Відповісти
Аж пинжак заворачиваицца...
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28.01.2022 18:31 Відповісти
Каломойский - спонсор Зели. и Обое - барыги!
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28.01.2022 18:24 Відповісти
Яке фото: я і моя молодая команда, ліва частина вже відстрілялась, підстрілений Шефір і неолігарх Коломойський
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28.01.2022 18:24 Відповісти
Прощает долги и скашивает налоги Коломойскому и Ахметову. И это у нас называется "война с олигархами". Это типа ждет пока их разорвет от количества миллиардов! Выдумщик Зеля, ох выдумщик.
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28.01.2022 18:25 Відповісти
Борьба с олигархами - это чушь несусветная.
Зе хотя осознает, что пробивает уровень "лох" на глазах всего мира?
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28.01.2022 18:26 Відповісти
беня - це не олігарх, ви не знаєте?
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28.01.2022 18:26 Відповісти
Та ну, Як ви таке могли подумать...😀
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28.01.2022 18:33 Відповісти
Так. Саме оце - президент. Обраний драним нарідом.
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28.01.2022 18:28 Відповісти
Беня не сидить , так як ніколи сидіти , потрібно в турборежимі
капусту стригти для себе і для зевіслюка !
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28.01.2022 18:31 Відповісти
задача №1 це корупція влади
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28.01.2022 18:31 Відповісти
У кловуна пріоритет #1 - посадити порошенка. Приорітет #2 - продати сватів у рашу. Яка там ескалація? Яка економіка? Ви про шо?
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28.01.2022 18:33 Відповісти
Два слова не може зліпити. А шо б тебе.
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28.01.2022 18:34 Відповісти


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28.01.2022 18:36 Відповісти
Задача #1 - Порошенко, все остальное ничто😂
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28.01.2022 18:39 Відповісти
прямо, Дон Кихот Лохманчский... борцун с олигархами, видите ли, смотри не защекочи им места седалищные, позорище из ОПы.
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28.01.2022 18:42 Відповісти
Вот пытаюсь понять, как Зе и его команде мешают олигархи?
Зе и его офис - не олигархи
Парламент, зеленое монобольшинстао - не олигархи.
Правительство, сформированное одним зелёным монобольшинством - не олигархи.
Поучается, что вся власть в стране принадлежит не олигархам.
Тогда получается что.... у нас нет олигархов? Ибо олигарх - это слияние власти и бизнеса.
А вся власть у зеленых, которые не олигархи. А даже наоборот антиолигархи.
Кто нибудь понимает глубину бреда озвученного на весь мир?
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28.01.2022 18:50 Відповісти
Ахах, цензор молодцы, отличную фотку поставили
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28.01.2022 18:59 Відповісти
уважно прослухав запитання конкретно про Пороха і протести на вулиці.
А це МЗЧ (маленьке зелене чмо - так його блогер Карл Волох називає) просто тупо 5хвилин морозилось на темі "вокруг_да_около"
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28.01.2022 19:05 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1487034944580898820 5 ч



Валерій Прозапас: Без участі громадянського суспільства окуповані Коломойським-Портновим під ширмою Зеленського державні установи можуть прийняти розроблене в Кремлі рішення, щоби розв'язати руки для зради. Цього не можна допустити.
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28.01.2022 19:19 Відповісти
Про ковид забыл.. Раша ( сосед агрессор, оккупант и реваншист, угроза большой войны) - Ковид ( эпидемия с неясным финалом) - Плачевное состояние экономики ( как впрочем и всего остального, длинный список) - и уже после всего Олигархи)
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28.01.2022 19:37 Відповісти
Ага,в "Редісоні"
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28.01.2022 19:55 Відповісти


ЗеЛупа, в тебе жОПа повна кротiв та СБУ повна консерв! худоба хуцпата, закiнчуй бикувати !


нагадую, судова реформа, хамло ти сране, очищення СБУ та твого оточення вiд консерв

рассєянських!
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28.01.2022 21:18 Відповісти
Ця кількість брехні просто заливає Україну .. таке враження, що ми живемо в одній Україні, а Додік в іншій...
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28.01.2022 21:47 Відповісти
А коломойський не" алігарх "? А зеленський ,який купує житло в Лондоні за гроші українських платників податків, не "алігарх"???
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28.01.2022 22:11 Відповісти
 
 