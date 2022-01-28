Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки, - Зеленський

Боротьба з олігархами є третім пріоритетом для України після ескалації та покращення економічної ситуації.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції для представників іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Єдність влади, довіра до чинного президента та розуміння колишніх президентів, що вони чи колишні політики чи майбутні, але точно не діючі, робить нашу країну об'єднаною та сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією та стабільною армією всередині країни, ризики щодо ескалації будуть зменшені", – сказав він.

Президент додав, що також одним із пріоритетів є покращення економічної ситуації. Водночас, неконтрольованість ситуації всередині держави може призвести до ескалації, додав Зеленський.

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При цьому він наголосив, що дестабілізація всередині країни є одним із найбільших ризиків.