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Новини
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"Важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно", - Зеленський про відмову Німеччини постачати зброю Україні

Говорячи про позицію Німеччини, яка відмовляється надавати зброю Україні, президент Володимир Зеленський зазначив, що не бажає німецькому народові відчути те, що відчувають сьогодні українці.

Про це він заявив під час брифінгу для іноземних журналістів у п'ятницю, 28 січня, в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно. Це серйозний сигнал, виклик. Я не бажаю Німеччині, не бажаю народові, щоб ви відчували те саме, що відчуваємо зараз ми, щоб ви колись відчували це на кордонах вашої держави. Я вам не бажаю. Я колись сказав Ангелі Меркель (ексканцлер Німеччини - ред.) про "Півнійний потік", коли ми почали боротьбу з цим: "Я розумію, що це бізнес, я розумію, це довгий процес... Але, якщо б у вас на кордоні були війська? Війська цієї держави... Просто цікаво, ви б з нею робили "Північний потік-2"? Мені просто цікаво". Де ж ця проста контактна лінія, як у нас на Донбасі називається... Де ця контактна лінія бізнесу і реальності? Де вона? І ми з гордістю пройдемо цей час. І точно я вам цього не бажаю, але знайте, якщо так буде, то ми точно вам допоможемо!", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо Німеччина не змінить позиції щодо агресії РФ, то отримає НДР. Матеріальна основа для цього вже є, - Резніков. ВIДЕО

Водночас, він наголосив, що свого часу Німеччина підтримувала Україну, "з самого початку нормандського формату, коли почалась війна".

"Я знаю, що канцлер Меркель зробила важливі кроки для врегулювання цього процесу. І я знаю, їх спілкування близькі із президентом РФ Володимиром Путіним. І у мене з нею були особливі, я вважаю, відносини", - сказав президент.

Також читайте: Блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Нагадаємо, Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

Також читайте: Кулеба про відмову Німеччини постачати зброю Києву: Українці пам'ятатимуть про це десятиліттями

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Німеччина (7471) Зеленський Володимир (24268) зброя (7523)


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Топ коментарі
+24
Немцы, конечно, с@ки. Но ты ведь само, чмо зеленое, успокаиваешь всех что ничего не будет и нападение Раши это фейк. Наркоту брось.
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28.01.2022 18:21
+14
ДУрню! Не "пред"яви кидать треба а готувать армію до війни! За нас ніхто воювать не буде! Таке уявлення що "Україна українського народу " і "Україна Зеленського" - це РІЗНІ ДЕРЖАВИ!!!
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28.01.2022 18:21
+13
Жесть, позорище какое...
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28.01.2022 18:24
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Немцы, конечно, с@ки. Но ты ведь само, чмо зеленое, успокаиваешь всех что ничего не будет и нападение Раши это фейк. Наркоту брось.
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28.01.2022 18:21 Відповісти
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28.01.2022 19:15 Відповісти
Вава перестань канючити, скажи їм що якщо не допоможуть у них з'явитися НДР.
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28.01.2022 18:21 Відповісти
ДУрню! Не "пред"яви кидать треба а готувать армію до війни! За нас ніхто воювать не буде! Таке уявлення що "Україна українського народу " і "Україна Зеленського" - це РІЗНІ ДЕРЖАВИ!!!
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28.01.2022 18:21 Відповісти
Все каски поїдуть назад..)
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28.01.2022 18:21 Відповісти


Шкода, гарні шоломи
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28.01.2022 18:55 Відповісти
не те передали
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28.01.2022 19:08 Відповісти
Та а за елемент зверху можна щось повісити:кружку,чи рушничок просушитись
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28.01.2022 19:09 Відповісти
Кофту.
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28.01.2022 19:30 Відповісти
Ну и нах тебе оружие, зеленая обезьяна? Ты же только что заявляло, что никто не нападет, не надо паники? Конгнитивный диссонанс, *****
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28.01.2022 18:22 Відповісти
Одно другому не мешает. В обеих случаях есть бедный, разумный зеленский и плохие, злые немцы-американцы, которые ему мешают.
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28.01.2022 18:24 Відповісти
Пианисту не только немцы, американцы, англичане, поляки ..... мешают. Все кругом козлы, мешают шморкле в глазки ***** заглядывать и ******* деньги у армии. дерьмак с татаровым в росию дрыснет, а дурачек вовочка войдет в историю - первый президент Украины, который сядет или не успеет сбежать.
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28.01.2022 18:33 Відповісти
Я не знаю что там будет, но психология такая. Я Д'артаньян, а вокруг плохие люди. Его избирателю, уверен, зайдет. Остальные покрутят у виска.
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28.01.2022 18:34 Відповісти
У Пана раздвоение личности? Шо оно вечно несет! Мама роди меня обратно!
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28.01.2022 18:23 Відповісти
Жесть, позорище какое...
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28.01.2022 18:24 Відповісти
мендель,кажысь,лучче стимулировала мыслительные процессы у организма...неут ермачишке.
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28.01.2022 18:24 Відповісти
Яка ГАНЬБА!
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28.01.2022 18:25 Відповісти
Специально доя тебя немцы обещали построить бункер. В этом они мастера. Чего ж тебе еще надобн, собака?
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28.01.2022 18:25 Відповісти
Може,той бункєр недостатньо кошерний ?
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28.01.2022 18:31 Відповісти
На самом деле мы всегда это знали. Зеленский может только винить других и пиарится на чужих успехах. Вот и всё. Этот шаг это умывание рук от ответстенности.
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28.01.2022 18:26 Відповісти
Зеленский: Ощущение такое, что у нас война, ходят войска по дорогам
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28.01.2022 18:27 Відповісти
кто нибудь понял, что он сказал?
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28.01.2022 18:27 Відповісти
Президент України слухає свою заяву,яку зачитує відомий актор-комік :
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28.01.2022 18:28 Відповісти
вот чудило, сам говорит, что всё под контролем, что никто нападать не будет и тутже - нам не помогают.... у меня когнитивный диссонанс
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28.01.2022 18:29 Відповісти
Эта скотина завлила оборонный заказ во время войны и эскалации войск рф на границе Украины,и оно еще кому то будет указывать что надо помогать вовремя.
А сам неделю как с отпуска очередного вернулся ,пока США и Великобритания собирали кто что может чтобы помочь Украине.
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28.01.2022 18:34 Відповісти
Надеюсь что европейцы и американцы понимают, что Зеленский патологический кретин и на его речи просто не надо обращать внимания.
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28.01.2022 18:35 Відповісти
Жаль что эти пресконференции демонстрируют всему миру что у нас кретин у власти.
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28.01.2022 18:50 Відповісти
Ну может они нас пожалеют и поймут что мы с ним уже два с половиной года живем.
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28.01.2022 18:51 Відповісти
Так жалеют же, военная помощь Украине идет не благодаря клоуну ,а вопреки.
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28.01.2022 19:23 Відповісти
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28.01.2022 20:15 Відповісти
"Війська цієї держави"!! про яку державу це воно там базікало? ім'я держави йому зуби зціпило прямо назвати?
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28.01.2022 18:45 Відповісти
Они все в наглую воруют через Укравтодор, а потом еще и сваливают вину на других... позор

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28.01.2022 18:53 Відповісти
А всё началось с того, что они перестали делать через открытые закупки, а начали распределять заказы в ручную. И это вернуло всю коррупционную махину. А сейчас об этом уже никто не вспоминает. Но это хищение на миллиарды.
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28.01.2022 18:54 Відповісти
Видимо, миф, что появлением легендарных автобанов, главных транспортных артерий Германии, обязаны убийце , Адольфу Гитлеру - не дают покоя властям Украины
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29.01.2022 16:24 Відповісти
Словоблудие какое то, кто-то понял что оно сказало?
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28.01.2022 18:58 Відповісти
включив тв.
хотів почути янелоха.
побачив в залі звичайних, нормальних людей
побачив ведучого.
згадав фразу: голубий, румунський *******.
виключив тв, пішов курити
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28.01.2022 19:03 Відповісти
Президент Зеленский правильно сказал .
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28.01.2022 19:10 Відповісти
Зе видно на видео а где президент? что именно он конкретного сказал? как запахло жареным - его Ермак на отдых отправил, чтоб не мешал дяде каломойскому деньги делать. долго держать не вышло - оно с энтузиазмом и в Порохе видит своего патрона Коломойского, которого кормит бюджетными деньгами поит, одевает, бережет, чтоб не дай бог США его как то не экстрадировало.. он же всех расставленных ребят сдаст и дело погубит....
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28.01.2022 19:17 Відповісти
когда именно, он сказал правильно:
1. вариант - Сегодня мы не видим большей эскалации На сегодняшний день мы говорим о военных учениях РФ. На данный момент я не считаю ситуацию более напряженной, чем была в разгар российских учений...
2. вариант - Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что испытываем сейчас мы, чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Но, если бы у вас на границе были войска? ...
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28.01.2022 19:22 Відповісти
К счастью правильно только для тебя , большинство уже прозрели.
И он нам не президент
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28.01.2022 19:26 Відповісти
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28.01.2022 19:12 Відповісти

всё, что наросло на московии-рассее после 1654 г - результат паразитирования на

Украине.


выход к Балтийскому морю, весь юг, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, север - всё

это освоили, колонизировали и вообще цивилизовали украинцы.

Без Украины рассее-паРаше надо вернуться к московии (масковскаму улусу).
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28.01.2022 21:31 Відповісти
Ну да, ну да. Это как притча про свинью и корову. Свинья жалуется корове, ну почему тебя любят, а меня нет? Вот когда свинью зарежут, с нее сколько продуктов! И окорок, и бекон, и колбаса, и ребрышки, а у тебя только молоко. На что корова подумала и ответила - может потому что я это даю при жизни?
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28.01.2022 19:18 Відповісти
Дайте ему селёдки по 4 грн! Проснулся. Шариков хренов.
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28.01.2022 19:19 Відповісти
"Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что испытываем сейчас мы, чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства."
Что оно тупое несёт? Именно это и почувствовал друг Сралина и наставник }{уйла Адик в июне 1940-го, когда совок в нарушение подписанных с ним же договоров о разделе Европы начал крошить батон на всю Румынию, Болгарию, и Босфор с Дарданеллами. В тот же вечер (22.06.1940) друг Адик подписал для друга Сралина план "Барбаросса".
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28.01.2022 19:19 Відповісти
Пусть хотя бы рогаточки пришлют, желательно с опт. прицелом.
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28.01.2022 19:31 Відповісти
Для Украины ещe самое страшное может быть впереди. Немцы могут ещe дать что вам требуется, во-время... Надо только не спешить дать им по морде А у Венгрии не пробовал попросить того-же ? Вопросы про грань бизнеса и человечности (защита Родины), это он про себя.
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28.01.2022 19:44 Відповісти
они меня так бесят, что я б сейчас им радостно плюнул и вернул их вшивые маски взад. Это они своим СП2 кашу заварили! и ведь говорили же им все, не делайте этого!
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28.01.2022 20:18 Відповісти
Вова думает что геополитика это тот же стадион, но большой.
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28.01.2022 19:45 Відповісти
Да ты само, падла, не знаешь, что чувствуют сегодня украинцы! Мразь обдолбаная! Оно ещё с пред'явами к кому-то пхается! Вава, когда передоз?! Задолбались уже ждать, мля!
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28.01.2022 19:48 Відповісти
Потому немцы и не помогают, что знают о наличии неких Сергеев Кузьминых. Причем в огромном количестве и во всех структурах власти.
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28.01.2022 19:52 Відповісти
Оружие дают США, Великобритания, прибалтийские страны, Чехия. Все как и ожидалось кроме странного отсутствия Польши в этой компании. Просто кричащее отсутствие.
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28.01.2022 20:20 Відповісти
русский, а "прибалтийские страны" - это шо такое?
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28.01.2022 20:34 Відповісти
Румынская сотня
@latiniano



крелешлюха Шредер в интервью Die Agenda: - надеюсь, что Украина наконец-то

прекратит бряцать оружием.. то, что сегодня вытворяет и заявляет Украина - в

голове не укладывается..

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28.01.2022 21:29 Відповісти
 
 