"Важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно", - Зеленський про відмову Німеччини постачати зброю Україні

Говорячи про позицію Німеччини, яка відмовляється надавати зброю Україні, президент Володимир Зеленський зазначив, що не бажає німецькому народові відчути те, що відчувають сьогодні українці.

Про це він заявив під час брифінгу для іноземних журналістів у п'ятницю, 28 січня, в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно. Це серйозний сигнал, виклик. Я не бажаю Німеччині, не бажаю народові, щоб ви відчували те саме, що відчуваємо зараз ми, щоб ви колись відчували це на кордонах вашої держави. Я вам не бажаю. Я колись сказав Ангелі Меркель (ексканцлер Німеччини - ред.) про "Півнійний потік", коли ми почали боротьбу з цим: "Я розумію, що це бізнес, я розумію, це довгий процес... Але, якщо б у вас на кордоні були війська? Війська цієї держави... Просто цікаво, ви б з нею робили "Північний потік-2"? Мені просто цікаво". Де ж ця проста контактна лінія, як у нас на Донбасі називається... Де ця контактна лінія бізнесу і реальності? Де вона? І ми з гордістю пройдемо цей час. І точно я вам цього не бажаю, але знайте, якщо так буде, то ми точно вам допоможемо!", - заявив Зеленський.

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Водночас, він наголосив, що свого часу Німеччина підтримувала Україну, "з самого початку нормандського формату, коли почалась війна".

"Я знаю, що канцлер Меркель зробила важливі кроки для врегулювання цього процесу. І я знаю, їх спілкування близькі із президентом РФ Володимиром Путіним. І у мене з нею були особливі, я вважаю, відносини", - сказав президент.

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Нагадаємо, Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

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На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.