"Важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно", - Зеленський про відмову Німеччини постачати зброю Україні
Говорячи про позицію Німеччини, яка відмовляється надавати зброю Україні, президент Володимир Зеленський зазначив, що не бажає німецькому народові відчути те, що відчувають сьогодні українці.
Про це він заявив під час брифінгу для іноземних журналістів у п'ятницю, 28 січня, в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно. Це серйозний сигнал, виклик. Я не бажаю Німеччині, не бажаю народові, щоб ви відчували те саме, що відчуваємо зараз ми, щоб ви колись відчували це на кордонах вашої держави. Я вам не бажаю. Я колись сказав Ангелі Меркель (ексканцлер Німеччини - ред.) про "Півнійний потік", коли ми почали боротьбу з цим: "Я розумію, що це бізнес, я розумію, це довгий процес... Але, якщо б у вас на кордоні були війська? Війська цієї держави... Просто цікаво, ви б з нею робили "Північний потік-2"? Мені просто цікаво". Де ж ця проста контактна лінія, як у нас на Донбасі називається... Де ця контактна лінія бізнесу і реальності? Де вона? І ми з гордістю пройдемо цей час. І точно я вам цього не бажаю, але знайте, якщо так буде, то ми точно вам допоможемо!", - заявив Зеленський.
Водночас, він наголосив, що свого часу Німеччина підтримувала Україну, "з самого початку нормандського формату, коли почалась війна".
"Я знаю, що канцлер Меркель зробила важливі кроки для врегулювання цього процесу. І я знаю, їх спілкування близькі із президентом РФ Володимиром Путіним. І у мене з нею були особливі, я вважаю, відносини", - сказав президент.
Нагадаємо, Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.
21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.
На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.
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Шкода, гарні шоломи
А сам неделю как с отпуска очередного вернулся ,пока США и Великобритания собирали кто что может чтобы помочь Украине.
хотів почути янелоха.
побачив в залі звичайних, нормальних людей
побачив ведучого.
згадав фразу: голубий, румунський *******.
виключив тв, пішов курити
1. вариант - Сегодня мы не видим большей эскалации На сегодняшний день мы говорим о военных учениях РФ. На данный момент я не считаю ситуацию более напряженной, чем была в разгар российских учений...
2. вариант - Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что испытываем сейчас мы, чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Но, если бы у вас на границе были войска? ...
И он нам не президент
всё, что наросло на московии-рассее после 1654 г - результат паразитирования на
Украине.
выход к Балтийскому морю, весь юг, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, север - всё
это освоили, колонизировали и вообще цивилизовали украинцы.
Без Украины рассее-паРаше надо вернуться к московии (масковскаму улусу).
Что оно тупое несёт? Именно это и почувствовал друг Сралина и наставник }{уйла Адик в июне 1940-го, когда совок в нарушение подписанных с ним же договоров о разделе Европы начал крошить батон на всю Румынию, Болгарию, и Босфор с Дарданеллами. В тот же вечер (22.06.1940) друг Адик подписал для друга Сралина план "Барбаросса".
@latiniano
крелешлюха Шредер в интервью Die Agenda: - надеюсь, что Украина наконец-то
прекратит бряцать оружием.. то, что сегодня вытворяет и заявляет Украина - в
голове не укладывается..